Elf Dietesheimer in der Startelf

Von: Patrick Leonhardt

Ein bisschen viel Platz, den die Defensive der Spvgg. Dietesheim dem Gegner hier lässt. Im Gipfeltreffen gegen Kickers Offenbach II am Samstag soll das nicht der Fall sein. © Postl

Trainer Peter Hoffmann ist mit der Sportvereinigung Dietesheim auf dem Weg nach oben. Am Samstag steht das Topspiel gegen Kickers Offenbach II an.

Dietesheim – „Ein bisschen sind wir da ja von der Presse drauf gehoben worden“, schmunzelt Peter Hoffmann, Trainer beim Fußball-Kreisoberligisten Spvgg. Diestesheim, der vor dem Spitzenspiel am Samstag (15 Uhr) gegen die zweite Mannschaft der Offenbacher Kickers mit einem Zähler Rückstand auf den OFC den zweiten Tabellenplatz in Offenbachs höchster Fußballklasse einnimmt – punktgleich mit Kickers Viktoria Mühlheim.

Klar, oben mitspielen wollen die Dietesheimer, von 1981 bis 1988 in der Oberliga Hessen angesiedelt und in der Spielzeit 2015/2016 letztmalig in der Gruppenliga Frankfurt Ost am Ball, schon. Aber Aufstieg und Meisterschaft? Da sieht Hoffmann andere in der Favoritenposition. Etwa den nächsten Gegner.

„Die Kickers“, sagt der 56-Jährige, der in seiner 16-jährigen Trainertätigkeit die Spvgg. 03 Neu-Isenburg von der A- bis in die Hessenliga führte, „haben eine sehr starke Mannschaft, in der jeder Spieler im Eins-gegen-Eins den Unterschied ausmachen kann. Allerdings fehlt ihnen ein echter Leader, der die Mannschaft führt, wenn es mal nicht läuft. Auch von der körperlichen Verfassung her hat der OFC eine sehr starke Mannschaft, sie trainieren auch mehr als alle anderen Mannschaften in dieser Liga. Aber auch wir sind körperlich sehr stark. Für Samstag haben wir einen Plan, mal sehen, was dabei heraus kommt.“

Seit dem Winter unterstützte Hoffmann die Dietesheimer, ehe er im Sommer offiziell den Trainerposten bei der Sportvereinigung übernahm. Im Winter kämpfte der Kreisoberligist noch um den Klassenerhalt, am Ende sprang der überraschende vierte Platz heraus.

Peter Hoffmann, Trainer der Spvgg. Dietesheim © -

„Dass es in dieser Saison so gut läuft, war nicht zu erwarten“, sagt Hoffmann. Dass die Dietesheimer oben mitmischen würden allerdings schon. Denn in den vergangenen Monaten wurde bei den Gelb-Schwarzen sehr gut gearbeitet. So holte Hoffmann seine langjährigen Weggefährten Erdo Arnitali (Co-Trainer) und Lino de Pascalis (Torwarttrainer) nach Dietesheim. Entscheidender noch: Die Spvgg. verpflichtete im Sommer vor allem Spieler, die eine Dietesheimer Vergangenheit haben. Beim 4:1-Derbysieg bei der KV Mühlheim vor wenigen Wochen, „haben alle elf Spieler, die in der Startelf gestanden haben, in der Jugend in Dietesheim gespielt. Die kennen sich seit vielen Jahren, das ist ein Vorteil“, erklärt Hoffmann. Was den Dietesheimern zuletzt fehlte, war ein wenig die Euphorie im Verein – und eine ordnende Hand. Drei gute Torhüter, dazu eine starke Abwehr und ein spielstarkes Mittelfeld – das zeichnete die Dietesheimer dagegen bereits in der Vergangenheit aus. Im Sommer verstärkte der Kreisoberligist vor allem die Offensive. Davon profitiert Rafael Mitsopoulos, der mit 24 Treffern die Torjägerliste der Kreisoberliga anführt. Als großes Plus nennt Hoffmann auch „das Gesellschaftliche. Unglaublich, wie viele helfende Hände es hier gibt.“ Der 56-Jährige hat lediglich für diese Saison bei der Spvgg. zugesagt. Er betont: „Am Rundenende sehen wir weiter. Die Liga ist egal, wenn es eine sportliche Zukunft gibt. Das ist mir lieber als ein Hessenligist, bei dem es nicht läuft.“

Zurück zum Spitzenspiel gegen den OFC: „Wir wollen so lange wie möglich oben dran bleiben, aber ganz ohne Druck“, sagt Hoffmann, der den Aufstieg eher den Kickers zutraut. Klar ist aber auch, „dass wir uns am Samstag die Tabellenführung zurückholen wollen.“

