Jan Gebhardt hat endlich wieder Spaß am Fußball

Teilen

Kaum zu stoppen: Jan Gebhardthat in sieben Spielen für die Kickers zehn Tore erzielt. Der 31-Jährige war in der Jugend für Waldhof Mannheim und Darmstadt 98 aktiv. Für Eintracht Wald-Michelbach erzielte er 151 Tore in 205 Verbandsligaspielen. © Eyssen

Einst war er der Schrecken des Strafraums in der Verbandsliga Süd, nun hat Jan Gebhardt beim Gruppenligisten Kickers Obertshausen den Spaß am Fußball und am Tore schießen wieder gewonnen.

Obertshausen – 30 Tore in sieben Spielen hat Fußball-Gruppenligist Kickers Obertshausen erzielt, zehn davon alleine Jan Gebhardt. Der 31-Jährige erzählt im Interview, wie es ihn aus dem Odenwald in den Kreis Offenbach verschlagen hat - und warum er sich seit November vergangenen Jahres bei den Kickers so wohl fühlt - und das mit Toren am Fließband bestätigt.

16 Tore in 14 Partien waren es 2021/22, nun sind es schon zehn in sieben Auftritten. Sie haben zuletzt in zwei Partien jeweils nur einmal getroffen. Muss man sich Sorgen machen?

(lacht) Nein, sicher nicht. Da dürfen auch mal andere ran.

Und jetzt ernsthaft: Sie haben in den ersten sieben Spielen jedes Mal getroffen, insgesamt sogar zehnmal. Wie erklären Sie sich diesen Lauf?

Das ist schon eine sehr gute Quote, stimmt. Ich bin wieder auf einem Toplevel, was den Fitnesszustand angeht. Und das Vertrauen des Trainers (Anm. d. Red.: Marcel Dindorf) und des Vereins gibt mir sehr viel. Ich habe wieder Spaß am Fußball gefunden.

Hatten Sie den verloren?

Ja, ich war ab September 2021 vereinslos. Bei meinem früheren Klub Eintracht Wald-Michelbach ging es in die Brüche. Ich hatte die Lust verloren, wusste nicht, ob ich noch wollte, obwohl es Angebote aus der Hessenliga oder Verbandsliga gab.

Und wie kam dann Kickers Obertshausen ins Spiel?

Mein ehemaliger Mitspieler aus meinem Jahr bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg, Kevin Arnold, hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich hatte Obertshausen erst gar nicht so auf dem Schirm: ein anderer Kreis, eine Liga, die etwas unter meinem Leistungsniveau schien. Ich habe dann mit Marcel Dindorf telefoniert, wir sind Essen gegangen und dann habe ich gespürt, dass das genau das ist, was ich gebraucht habe: Vertrauen. Ich kann in Obertshausen die Trainingsbelastung in engem Austausch mit dem Trainer sehr gut steuern, muss und kann nicht mehr drei-, viermal ins Training. Meine Partnerin und ich haben ein Haus in Erbach gekauft, ich arbeite in einer Führungsposition im Bereich der Beschaffungslogistik. Nun komme ich zweimal ins Training. Immer nach der Arbeit im Büro bei meinem Arbeitgeber in Dieburg. Dann passt das auch mit der Fahrt.

In Mario Krikser haben die Kickers eine weitere Tormaschine. Was zeichnet Sie beide aus?

Marius ist ein anderer Typ als ich. Er ist der Neuner, der die Bälle festmacht oder sofort an mich weiterleitet. Ich komme eher über Linksaußen. Das ergänzt sich gut. Zudem verstehen wir uns auch abseits des Platzes.

Die Kickers waren vergangene Saison Dritter, nun sind sie es wieder. Was ist diese Saison drin?

Wir sehen uns mit den beiden Klubs, die oben stehen (SV Pars Neu-Isenburg und OSC Rosenhöhe) mindestens ebenbürtig. Wenn wir die Leistung der letzten beiden Spiele abrufen, sind wir ganz schwer zu schlagen.

Und wie lange können Sie den Spaß in Obertshausen konservieren?

Von mir aus noch lange, ich fühle mich derzeit sehr gut - und wer weiß, vielleicht ist ja auch das Thema Verbandsliga dann mal wieder eines?

Sonntag (15.30 Uhr) wartet der VfB Oberndorf. Da ist die Erwartungshaltung klar, oder?

Nein, das ist eine unbequeme Mannschaft, dazu ist es die weiteste Auswärtsfahrt und dort gibt es schon eine spezielle Atmosphäre mit dem Platz oben auf dem Berg und den Zuschauern drumherum. Wir werden das Spiel mit der gleichen Entschlossenheit und Konzentration angehen müssen.

Das Gespräch führte Jörg Moll