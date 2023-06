SG Götzenhain: Erfolgsgeschichte mit viel „Girl Power“

Von: Jörn Polzin

Die ersten Erfolge, wie hier bei einem Turnier im vergangenen Jahr in Bergen, ließen bei den Götzenhainerinnen nicht lange auf sich warten. Inzwischen sind 50 Spielerinnen aller Altersklassen mit Begeisterung am Ball.

Der Mädchenfußball wächst immer mehr bei der SG Götzenhain. Nun dürfen einige der jungen Kickerinnen als Einlaufkids beim Frauen-Länderspiel in Offenbach dabei sein.

Götzenhain – Schauplatz: eine Garage in Götzenhain. Es ist der Winter 2019/20, kurz bevor Corona die Welt regiert und alles auf den Kopf stellt. Drei Freundinnen sind am Werk, funktionieren jene Garage in eine kleine Künstlerwerkstatt um. Beim Musikhören wird fleißig gesprüht. Wenig später ziert ein Graffiti mit der Aufschrift „Girl Power“ die Wand. Und eine Idee reift, die von seinen beiden Töchtern direkt an Vater Heiko Wilts weitergetragen wird. „Wir wollen eine Mädchenfußball-Mannschaft.“

Und da Eltern bekanntlich schwer Wünsche ihrer Kinder ausschlagen können und es zu dem Zeitpunkt kein Mädchenteam bei der SG Götzenhain gibt, schlüpft Heiko Wilts in die Rolle des Pioniers. „Ich war zu dem Zeitpunkt Trainer einer Jungenmannschaft und habe einen Trainingsplatz für die Mädels organisiert“, erzählt Wilts.

Bei der ersten Einheit schauen sechs Mädchen vorbei. Dann schickt Corona sie in eine Zwangspause. Mit Videos und Distanztraining bleibt man im Kontakt und ist nach Wiederaufnahme mit großem Eifer dabei. Im Sommer 2021 umfasst die Trainingsgruppe 20 Mädchen im Alter von sechs bis 15 Jahren. „Trotz der großen Altersunterschiede hat das prima geklappt, indem sich alle gegenseitig unterstützt und trotzdem sportlich verbessert haben“, sagt Wilts.

So lehrreich die Erfahrung auch ist, der stetige Zuwachs erfordert neue Wege: Dank der Kooperation mit Nachbar Susgo Offenthal wird eine zweite Trainingsgruppe eröffnet. Und der Wunsch größer, sich auch im Spielbetrieb zu messen. In der Rückrunde der Saison 21/22 dürfen die B-Juniorinnen in der Kreisklasse ran, bleiben noch aus der Wertung. Nach anfänglichen Rückschlägen folgen erste Siege – und eine dritte Trainingsgruppe. Auch der letztjährige Tag des Mädchenfußballs mit der Dreieicher Karl-Nahrgang-Schule für Erst- bis Viertklässler lockt Neulinge an. Folge: In der laufenden Saison ist der Klub mit drei Mädchen-Teams vertreten: B-Jugend, D-Jugend, F-Jugend.

Die erste Trainingsgruppe mit Trainer und Projektleiter Heiko Wilts (links) sowie Stefan Jungermann (rechts) vom Vorstand der SG Götzenhain.

„Durch den Zuwachs mussten wir eine andere Struktur und einen anderen Charakter reinbringen“, erklärt Wilts. Doch bei allem Ehrgeiz und Erfolgshunger wird auf Spaß und Rücksichtnahme weiter großen Wert gelegt. Das lebt der Projektleiter Mädchen- und Frauenfußball selbst als Trainer vor und muss Hürden meistern: „Freiwillige für das Ehrenamt als Trainer und die Administration zu finden, ist eine Herausforderung im gesamten Jugendfußball in Dreieich. Das Ganze funktioniert nur im Team auf und neben dem Platz.“ Da ist die SG Götzenhain mit sechs Trainern und einem Organisator laut Wilts auf einem guten Weg. Zumeist sind es freilich Papas von Spielerinnen, die das Training gestalten und dann gemeinsam aufrücken. „Das ist nicht ideal. Grundsätzlich wäre es besser, wenn man über längere Zeit eine Altersklasse betreuen könnte, denn jedes Alter hat seine spezifischen Herausforderungen“, berichtet der gebürtige Offenbacher.

Während seine Töchter bereits zu den Älteren gehören, wartet auf die Jüngsten, genau genommen elf Mädchen der Jahrgänge 14/15, nun ein absolutes Highlight. Sie dürfen als Einlaufkids beim Frauen-Länderspiel am Samstag (24. Juni) in Offenbach gegen Vietnam auflaufen. Hand in Hand mit den Nationalspielerinnen des Asienmeisters. Möglich macht es eine Verlosung unserer Zeitungsgruppe, bei der die SG mit Organisator Stefan Jungermann den Zuschlag erhielt.

Die Vorfreude auf das besondere Erlebnis am Bieberer Berg, wo sonst Regionalligist Kickers Offenbach seine Heimspiele austrägt, ist riesig. „Die Mädels und die Trainer Sarah Geiger und Rudi Adt sind ganz begeistert und sehnen den Tag herbei“, erzählt Wilts. Für so eine Premiere auf großer Bühne braucht es natürlich die richtige Vorbereitung und das passende Outfit. „Wir haben die Kleidergrößen durchgegeben. Die Mädels bekommen eigene Trikots, die sie nach dem Spiel als Erinnerung auch behalten dürfen“, freut sich Wilts.

Anderthalb Stunden vor Anpfiff (18.15 Uhr) wird die Götzenhainer Delegation am Bieberer Berg erwartet. Darunter freilich auch die Eltern, die gemeinsam mit dem Nachwuchs die 90 Minuten auf der Tribüne verfolgen dürfen. Nach dessen großen Auftritt versteht sich.

„Der eine oder andere Papa ist ja bereits Stadiongänger, aber so ein Gruppenerlebnis ist natürlich etwas Tolles“, meint Wilts. „Fußball ist eben die schönste Nebensache der Welt.“

Und die soll es auch bei der SG Götzenhain bleiben – künftig auf noch breiterer Basis. So will der Klub in der Saison 2023/24 als Spielgemeinschaft mit Susgo Offenthal auch eine Damenmannschaft ins Rennen schicken. Mittelfristig ist eine „Plattform für den Damenfußball in Dreieich“ geplant, wie Wilts verrät. Girl Power eben. Wie auf jenem Graffiti. Das ziert übrigens noch immer die Garage in Götzenhain.

