Ersöz verhindert erste Niederlage von 1960 Hanau

Teilen

Aufmerksam: Seligenstadts Torhüter Valention Di Bella (links) klärt hier vor Hanaus Stürmer Travis Parker. © scheiber

In der Verbandsliga Süd schrammte Tabellenführer SC 1960 Hanau beim 0:0 gegen die Sportfreunde Seligenstadt nur knapp an der ersten Saisonniederlage vorbei. Dennoch vergrößerte Hanau den Vorsprung auf den Zweiten SG Bornheim/GW, der mit 0:3 das Derby bei RW Frankfurt verlor, auf sieben Punkte. Germania Ober-Roden (5.) feierte gegen Schlusslicht Dersim Rüsselsheim einen 8:1-Kantersieg. Die TS Ober-Roden freute sich über einen 3:0-Derbysieg beim SV Münster, auch der JSK Rodgau punktete gegen Bad Vilbel dreifach.

SC 1960 Hanau - Sportfreunde Seligenstadt 0:0. Sportfreunde-Trainer Ralf Weber war ein wenig zwiegespalten: „Den Punkt nehmen wir gerne mit beim Tabellenführer. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Von den Chancen her hätten wir das eigentlich sogar gewinnen müssen.“ Philipp Traut, Robin Weber und Marcel Fleckenstein hatten sehr gute Möglichkeiten für die Sportfreunde, die vor allem in der ersten Hälfte sehr gefährlich waren. Dass es keine Tore gab, war unter anderem Hanaus starkem Keeper Abdul Samed Ersöz zu verdanken. Kurz vor Schluss wäre der gerade erst eingewechselte Niko Weitz bei einer weiteren Großchance beinahe zum Matchwinner für die Gäste geworden. „Das Unentschieden für Hanau war schmeichelhaft“, so Seligenstadts Abteilungsleiter Sven Kittler.

Hanau: Ersöz - Mickley, Jourdan, Meub, Suzuki (66. Torcuatro) - Calabrese, Aygül, Erinc (82. Kqiku), Dos Santos (90. Gürbüz), Ataka - Parker

SF Seligenstadt: Di Bella - J. Traut, Schüßler, Friess, Fleckenstein (58. Strechie), Filipovic, Hofmann (78. Purcell), Weber (90. Weitz), P. Traut (83. Betker), Röhl, Serra

SV Münster - TS Ober-Roden 0:3 (0:1). Die erste Hälfte des Derbys verlief ausgeglichen, Großchancen waren Mangelware. In der 41. Minute ging die TS durch Kapitän Florian Henkel in Führung. „Ein blödes Gegentor, noch dazu zu einem sehr schlechten Zeitpunkt“, meinte Münsters Trainer Naser Selmanaj, der sein Team im ersten Abschnitt „einen Tick stärker“ gesehen hatte. Die zweite Hälfte sei dann an die TS gegangen, sah auch Selmanaj Ober-Roden als verdienten Sieger. Gleich dreimal zeigte der Schiedsrichter die Ampelkarte: TS-Trainer Bastian Neumann musste nach einer Diskussion mit dem Unparteiischen mit Gelb-Rot hinter die Bande, später erwischte es noch seinen Spieler Serkan Kozlu. Die Unterzahl bis zur dritten Gelb-Roten Karte des Spiels - diesmal für Münsters Mehmet Yildirim - überstand Ober-Roden schadlos und kam durch Luke Dettki sogar zum 2:0. „In dieser Phase standen wir gut und haben später auch nichts mehr zugelassen“, lobte Neumann.

Luis Roth erhöhte schließlich zum 3:0-Endstand. Dennis Profumo und erneut Luis Roth hatten Chancen für einen noch deutlicheren Erfolg. „Ein sehr wichtiger Sieg“, freute sich Neumann, dessen Team zuletzt viermal hintereinander (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) ohne Sieg geblieben war.

SV Münster: Petrinec - Seib, Ries (74. Jelinek), Ar. Sahitolli, Mustefa, Schrom , M. Yildirim, T. Hamed, A. Hamed, An. Sahitolli, Köllhofer (85. Steinhoff)

TS Ober-Roden: Schwaar - L. Schierenberg, Dettki, Profumo (85. Heidenreich), Henkel, Roth, Siwek (70. Bravic), Kozlu, Fekade (75. Gick), Schultheis, S. Yildirim (80. T. Yildirim)

Tore: 0:1 Henkel (41.), 0:2 Dettki (66.), 0:3 Roth (70.) - Gelb-Rot: Neumann (26., Trainer Ober-Roden), Kozlu (50., Ober-Roden), M. Yildirim (67., Münster)

Germania Ober-Roden - Dersim Rüsselsheim 8:1 (4:0). Colin Falk, Marc Züge und Jonas Dapp trafen gegen den Tabellenletzten für die Germania doppelt. Die weiteren Tore erzielten Kapitän Marco Christophori-Como und Sinan Özgün. „Ich bin sehr zufrieden heute mit beiden Spielhälften“; sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker. Rüsselsheim habe in der Anfangsphase gar nicht schlecht gespielt, die Germania-Tore hätten die Gäste dann aber entmutigt. „Wir konnten auch ein wenig die Einsatzzeiten und die Belastung verteilen“, meinte Bäcker, der zur Pause gleich dreimal wechselte“, am Ende der ersten von zwei englischen Wochen für sein Team.

Germania Ober-Roden: Weinreich - Neuendorf, Emir (46. Sumanov), Christophori-Como, Firat (46. Dapp), Günther, Falk (40. Czerwinski), Tatar, Kapoor, Özgün, Züge (46. Ries)

Tore: 1:0, 2:0 Falk (7., 17.), 3:0, 4:0 Züge (27., 34.), 5:0 Christophori-Como (48.), 6:0 Özgün (63.), 6:1 Camara (75.), 7:1 Dapp (83.), 8:1 Dapp (85.)

JSK Rodgau - FV Bad Vilbel 3:1 (1:1). JSK-Trainer Rachid Karroua sprach von einem „hochverdienten Sieg“ seines Teams gegen den direkten Konkurrenten. Dabei gerieten die Gastgeber nach einer guten Viertelstunde in Rückstand. „Das war unnötig, da waren wir nicht konsequent genug in den Zweikämpfen“, so Karroua. Sein Team drehte das Spiel aber. Zunächst gelang Ismail Ballesteros in der 37. Minute der Ausgleich. „Eine Führung zur Pause wäre verdient gewesen“, meinte Rachid Karroua. Ein Schuss von Elton Mensah wurde auf der Linie geklärt (41.), der Kopfball von Andre Alperstedt ging an die Latte (43.). Im zweiten Abschnitt schossen Savvas Konstantinidis (50.) und erneut Ismail Ballesteros (63.) dann den verdienten Sieg heraus. „Nach der Pause haben wir weiter Druck gemacht. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein guter Auftritt“, lobte Rachid Karroua sein Team.

JSK Rodgau: Czaronek - Alperstedt, Ballesteros (84. Fakic), Konstantinidis (75. Ebejer), Öhme, Cichutek (46. Hulaj), M. Rosa Garcia, D. Rosa Garcia, Juric, Mensah (73. Freitag), Schneider Sanchez (84. Rubio)

Tore: 0:1 (16.), 1:1 Ballesteros (37.), 2:1 Konstantinidis (50.), 3:1 Ballesteros (63.) - Gelb-Rot: D. Rosa Garcia (80., Rodgau)