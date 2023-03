SG Nieder-Roden gelingt bei Gerhardt-Debüt erster Sieg im Jahr 2023

Teilen

Hielt seinen Kasten sauber und parierte sogar einen Strafstoß: Luca Bartke, Torwart der SG Nieder-Roden, hier mit seinem Teamkollegen Endrin Gashi (links) und Fabio Mola vom 1. FC Langen. © eyßen

Die SG Nieder-Roden kann in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost doch noch gewinnen. Gegen den 1. FC Langen gelang mit einem 2:0 der erste Sieg im Jahr 2023. Ein guter Einstand für den neuen (alten) Trainer Roland Gerhardt. Gut in Schuss präsentierte sich Kickers Obertshausen. Durch den 4:1-Erfolg bei Türk Gücü Hanau rückte das Team von Trainer Marcel Dindorf auf den dritten Tabellenplatz vor, weil Germania Dörnigheim mit 0:2 beim SVG Steinheim strauchelte. Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg geriet beim VfB Oberndorf in Bedrängnis, nahm aber einen Punkt (1:1) mit.

SG Nieder-Roden - 1. FC Langen 2:0 (2:0). Gelungener 2:0-Einstand für Nieder-Rodens neuen Trainer Roland Gerhardt. Das Spiel begann für die Rodgauer aber mit einem kleinen Schock. Bereits in der dritten Minute pfiff der Schiedsrichter einen Strafstoß für Langen, den SGN-Keeper Luca Bartke aber gegen Dominik Seibel parierte. Kurz vor der Pause bogen die Gastgeber mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße ein. Luis Friedrichs (40.) nach einer Ecke und Jonas Koser (45., auf Zuspiel von Nicolai Ermert) schossen die 2:0-Halbzeitführung heraus. „Das hat uns Sicherheit gegeben“, meinte SGN-Sprecher Matthias Dries. Die Gerhardt-Elf hatte Langen in Abschnitt zwei sicher im Griff und hätte aufgrund von zwei Pfostenschüssen von Adrian Postall und Samuel Militello durchaus noch höher gewinnen können.

Nieder-Roden: Bartke - Ternay, Koser, Ekici, Roth, Gashi (47. Völker), Spataro, Friedrichs (88. Nikolov), Ermert (90. Schwäbe), Wagner (80. Militello), Postall (90.+4 Erb)

Langen: Jonientz - Marinovic, Max Werner, Khan, Mola (90. Siringül), Deuker (76. Schmidt), Karatepe, Boskovic, Arat, Hesse (46. Ries), Seibel

Tore: 1:0 Friedrichs (40.), 2:0 Koser (45.) - Besonderes Vorkommnis: Nieder-Rodens Keeper Bartke hält Strafstoß von Seibel (3.) - Gelb-Rot: Arat (Langen, 87.)

FC Bayern Alzenau II - Germania Klein-Krotzenburg 4:2 (1:0). Beide in den Abstiegskampf verstrickten Teams lieferten sich ein intensives Duell. In der 18. Minute brachte Don Link die Hausherren mit einem Flachschuss in Führung. Die Germania drängte auf den Ausgleich, doch Spielertrainer Vuk Toskovic ließ zwei gute Gelegenheiten aus (33./38.). In der zweiten Hälfte sorgten die Alzenauer Joseph Ledezma und Marc Mc Caughey (64./69.) mit ihren Treffern für lange Gesichter beim mitgereisten Gästeanhang. Ein direkt verwandelter Eckball von Andrej Kolchak bedeutete aus Sicht der Hainburger Ergebniskosmetik. In der Schlussphase trafen beide Teams noch je einmal - Endstand: 4:2. „Die kämpferische Einstellung hat gestimmt, doch wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, die dann zu Gegentoren geführt haben. Dazu haben wir klarste Torchancen ausgelassen“, erzählte Germania-Sprecher Ralf Walter.

Klein-Krotzenburg: Zelder - Doschek (46. Walter), Vulic, Eckert, Schwab (46. Andrej Kolchak), Dananovic, Beck (46. Kaufmann), Alexey Kolchak (79. Wilhelm), Naouassi, Spahn (46. Schösser), Toskovic

Tore: 1:0 Don Link (18.), 2:0 Ledezma (64.), 3:0 Mc Caughey (69.), 3:1 Andrej Kolchak (84.), 4:1 Mc Caughey (88.), 4:2 Naouassi (90.+2)

SVG Steinheim - FC Germania Dörnigheim 2:0 (0:0). Mit einer kämpferisch starken Vorstellung hat der SVG Steinheim die favorisiert angereiste Germania in die Knie gezwungen. „Unsere Mannschaft hat den Abstiegskampf voll angenommen“, freute sich SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Obwohl Trainer Mustafa Fil aus verschiedenen Gründen auf sechs Stammspieler verzichten musste, waren seine Steinheimer gut im Spiel. Besonders die Defensive stand gut. Bei den Gästen feierte Torwart Christian Marggraf wieder einmal ein Comeback. Der Routinier rückte für den verletzten Dennis Weinz zwischen die Pfosten. Dörnigheim tat etwas mehr für das Spiel, nutzte in der ersten Hälfte seine Chancen aber nicht. Je länger es 0:0 stand, umso fahriger wurden die Offensivaktionen der Maintaler. Steinheim lauerte auf Konter und hätte schon kurz vor dem 1:0 in Führung gehen können. Der wichtige erste Treffer fiel nach einem Eckball: Nach einer Kopfballverlängerung stand Alexander Blocher am langen Pfosten goldrichtig und schoss zum umjubelten 1:0 (84.) ein. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Michael Kohnke nutzte dies mit einem gut abgeschlossenen Konter zum 2:0-Endstand aus.

Steinheim: Mermertas - Hartmann, Lundy, Blocher, Boukraa, Camara, Sen, Acikel (46. Weber), Rachor, Kohnke, Böttler

Tore: 1:0 Blocher (84.), 2:0 Kohnke (90.)

SV Ranstadt - OSC Rosenhöhe 1:4 (1:3). Mit einem 4:1-Pflichtsieg beim noch sieglosen SV Ranstadt hat sich der OSC Rosenhöhe im Kampf um den zweiten Platz gut positioniert. Ein Doppelpack von Josef Gallus schüchterte den Außenseiter frühzeitig ein, für den Sascha Happel immerhin den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte. Nach Rügers verwandeltem Foulelfmeter (31.) war eine kleine Vorentscheidung gefallen, der eingewechselte Mike Wenzel erzielte auf schwer bespielbarem Geläuf den einzigen Offenbacher Treffer in Abschnitt zwei.

Rosenhöhe: Frank - Pfitzer, Curth, Filges (76. Wenzel), Harmanci, Feuchter (72. Krohn), Seith (66. Capin), Kraus, Sachs, Gallus, Rüger (64. Schumacher)

Tore: 0:1, 0:2 Gallus (11., 21.), 1:2 Happel (29.), 1:3 Rüger (31./FE), 1:4 Wenzel (82.)

VfB Oberndorf - SV Pars Neu-Isenburg 1:1 (1:0). Fast wäre dem VfB Oberndorf ein Coup geglückt, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit landete ein Kopfball von Nico Thomas nur am Pfosten des Gästetores. „Der Sieg wäre verdient gewesen, denn wir waren klar überlegen“, meinte VfB-Sprecher Manuel Sachs.

Mit einer couragierten Leistung hielten die Jossgründer die mit starkem Aufgebot angereisten Neu-Isenburger bereits in der ersten Hälfte weitestgehend vom eigenen Tor weg. In der 33. Minute brachte Tim Lingenfelder die Hausherren mit einem verwandelten Strafstoß sogar in Führung. In Hälfte zwei erarbeitete sich Oberndorf ebenfalls ein Chancenplus, doch den einzigen Treffer des zweiten Abschnitts erzielte Pars-Stürmer Leon Burggraf. „Pars Aykut Bayar hat mehrfach glänzend pariert, zwei Mal ganz stark gegen Kai Helmchen“, berichtete Manuel Sachs.

Pars: Bayar - Smisek (50. De Carvalho), Dejanovic, Sultani, D. Alempic, Nassif, Erdem (69. Gschwender), Alessandro, S. Alempic, Burggraf, Köksal (63. Cesari).

Tore: 1:0 T. Lingenfelder (33./FE), 1:1 Burggraf (69.)

Türk Gücü Hanau - Kickers Obertshausen 1:4 (0:3). „Der Sieg von Kickers Obertshausen war keine Sekunde gefährdet“, meinte Türk Gücüs Sportchef Alim Katilmis nach einem aus Sicht der Gastgeber ernüchternden Auftritt. „Wir haben kämpferisch vieles vermissen lassen und keine Einstellung gefunden“, kritisierte Katilmis. Auch spielerisch lief nicht viel zusammen. Die wenigen Torchancen der Gastgeber resultierten aus Zufallsprodukten. Besonders in der ersten Hälfte war die Überlegenheit der Kickers eklatant. Mehrfach konnten sich die Hanauer Abwehrspieler bei ihrem gut reagierenden Torwart Burak Tok bedanken, der noch einige Großchancen der Dindorf-Elf vereitelte. Spätestens nach dem 0:3 war das Match entschieden. „Wir haben in der zweiten Halbzeit die Konter nicht gut genug gesetzt, sonst hätten wir sicher höher gewonnen“, berichtete auch Kickers-Trainer Marcel Dindorf von einem recht einseitigen Gruppenligaspiel.

Türk Gücü: Tok - Türkyilmaz, Efil, Shima, Günel, Özelci, Koch (46. Kutluata), Okutan (70 Sharza), Kubalic, Fung (46. Arlan), Sungun

Obertshausen: Walter - Weirich, Mannhart (60. Bacher), Aydin, Arnold, Davulcu, Dindorf (85. Bihangou), Goldammer (60. Folschweiller), Kreis, Gebhardt (85. Klinkel), Krikser

Tore: 0:1 und 0:2 Gebhardt (25./32.), 0:3 Kreis (35.), 0:4 Krikser (55.), 1:4 Sharza (72.) fs