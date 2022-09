„Etwas Schöneres gibt es gar nicht“

Von: Stefan Moritz

Rafael Mitsopoulos (links) gelangen am Sonntag vier Tore für Dietesheim beim 7:4 gegen den FC Dietzenbach. Beim 4:0 gegen Dudenhofen Anfang April hatte der Torjäger das 1:0 und 2:0 erzielt. © scheiber

Spitzenspiel in der Englischen Woche in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach: Dietesheim trifft auf Dudenhofen.

Dietesheim – Vorne mitzuspielen hat die Sportvereinigung Dietesheim unter ihrem neuen Trainer Peter Hoffmann zu ihrem Saisonziel erklärt in in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach. Nach vier Spieltagen stehen die Gelb-Schwarzen noch ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz und erwarten in der bevorstehenden Englischen Woche am Mittwoch (19 Uhr) den Tabellenführer TSV Dudenhofen zum Spitzenspiel.

„Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn der Zweite den Ersten erwartet. Etwas Schöneres gibt es ja eigentlich nicht“, sagt Hoffmann, „leider aber hat uns schon zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison das Verletzungspech ordentlich erwischt. Sonst hätten wir schon ganz vorne angreifen können. So müssen wir sehen, was noch möglich ist.“

Hasan Naziyok fällt mit einem Innenbandriss im Knie ebenso lange aus wie Deniz Kücük mit einem gerissenen Syndesmoseband. Am Sonntag beim spektakulären 7:4 gegen den FC Dietzenbach mussten Ricardo Gonsalvez Novais mit einer Sprunggelenksverletzung und Atilla Manav mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Auch sie werden wohl länger ausfallen. „Wir haben zwar einen großen Kader mit 23 Feldspielern, die Verletzungen werfen aber halt doch einiges durcheinander“, sagt Hoffmann.

Gegner Dudenhofen, der einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel ausgegeben hatte, grüßt nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen etwas überraschend von der Tabellenspitze. „Dudenhofen ist schon die Mannschaft der Stunde. Aber wer die Rückrunde der vergangenen Saison verfolgt hat, für den kommt das nicht ganz überraschend“, sagt Hoffmann. Nachdem die Rodgauer in der Winterpause noch auf dem Abstiegsrelegationsrang lagen, aus den ersten 17 Spielen nur 18 Punkte geholt hatten, kamen aus den 17 Rückrundenspielen 33 Zähler hinzu für das Team von Trainer Andreas Häfner - Platz vier in der Rückrundentabelle. Die vier Siege dieser Saison relativieren sich allerdings etwas, da drei kampflose Punkte gegen die zurückgezogene zweite Mannschaft Sportfreunde Seligenstadt dabei waren. Hinzu kamen zwei knappe Siege gegen den VfB Offenbach (2:1) und beim FC Germania Bieber (3:2) sowie ein 2:0 gegen das punktlose Schlusslicht TSV Lämmerspiel. Und auch das letzte Duell in Dietesheim in ihrer sonst so starken Rückrunde verloren die Dudenhofener Anfang April 0:4. „Auch da haben sie meiner Mannschaft aber alles abverlangt, auch wenn es am Ende deutlich wurde“, erinnert sich Hoffmann, der daher und in Anbetracht der eigenen personellen Umstellungen für Mittwoch ein spannendes Spiel erwartet.

Dem Sieger winkt die Tabellenführung, allerdings lauern im Hintergrund auch noch andere. Kickers Offenbach II (erwartet die SG Wiking zum Stadtderby) und Kickers Viktoria Mühlheim (beim VfB Offenbach) haben ihre jeweils bislang erst drei Spiele allesamt gewonnen. Und auch Aufsteiger Susgo Offenthal liegt ebenfalls noch ungeschlagen punktleich mit Dietesheim nur wegen der um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz auf Rang drei, könnte mit einem deutlichen Sieg am Donnerstag bei der SG Egelsbach also auch Tabellenführer werden, falls die Dietesheimer knapp gegen Dudenhofen gewinnen sollten.

Am Mittwoch, 19 Uhr, spielen:

VfB Offenbach - KV Mühlheim

Teutonia Hausen - FC Dietzenbach

TSV Heusenstamm - FC G. Bieber

Sp. Dietesheim - TSV Dudenhofen

Am Donnerstag, 19.30 Uhr, spielen:

Kickers Offenbach II - SG Wiking OF

SG Egelsbach - Susgo Offenthal

TSG Neu-Isenburg - FC Offenthal

