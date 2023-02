Familienclan arbeitet am Klassenerhalt

Von: Patrick Leonhardt

Familienangelegenheit: Bernd Hartmann (links) ist seit Jahren Abteilungsvorstand, Bruder Gregor Jugendtrainer, Bernd Hartmanns Sohn Daniel (rechts) war lange Torwart. © -

Der Name Hartmann ist beim SVG Steinheim seit Jahren nicht wegzudenken - auf und abseits des Platzes.

Steinheim – Mit der Partie beim Tabellendritten Kickers Obertshausen startet der SVG Steinheim am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost in das schwierige Unterfangen „Klassenerhalt“. Mit 20 Punkten nehmen die Steinheimer als 16. einen Abstiegsplatz ein, der Rückstand zum rettenden Ufer (den Abstiegsrelegationsplatz 13) beträgt allerdings nur vier Punkte.

Damit die Steinheimer auch in der kommenden Saison siebtklassig sind, dazu soll auch ein Familienclan seinen Teil beitragen.

Denn während Bernd Hartmann (62) seit vielen Jahren als Vorsitzender die Geschicke der Abteilung leitet, spielt sein Neffe Jacob seit mittlerweile viereinhalb Jahren in der ersten Mannschaft des SVG. Das Fußballspielen erlernte der 24-Jährige in Steinheim, kickte anschließend in der Jugend vier Jahre lang beim 1. FC 06 Erlensee und kehrte mit dem Aufrücken in den Seniorenbereich 2018 zu seinem Heimatverein zurück, bei dem er in dieser Saison als Rechtsverteidiger in 20 von 21 Partien um Einsatz kam. Sein erster Trainer in Steinheim damals: Ex-Profi Jürgen Baier. „Das war schon eine bereichernde Erfahrung“, sagt Jacob Hartmann über seine Zeit in Erlensee. „Alleine schon die Testspiele, für die wir extra nach Braunschweig oder St. Pauli gefahren sind, bleiben einem in Erinnerung. Der Unterschied zwischen Seniorenbereich und Jugend ist trotz Verbands- oder Hessenliga immer noch groß. Aber diese Zeit möchte ich nicht missen“, sagt Jacob Hartmann und ergänzt: „Ich fühle mich in meiner Rolle als Rechtsverteidiger wohl. Ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen, aber dafür muss ich noch konstant besser spielen.“

Bei Onkel Bernd Hartmann ist der Stolz über den Neffen herauszuhören: „Er hat sich langsam rangekämpft, ist jetzt seit zwei Jahren fester Bestandteil der Mannschaft“, sagt der Abteilungs-Chef, dessen Bruder Gregor – also der Vater von Jacob – einst mit dem SV Steinheim in der Landesliga Süd kickte. Heute engagiert sich der 58-Jährige als Jugendtrainer beim SVG. Bernd Hartmanns Sohn Daniel (35) hütete über viele Jahre hinweg das Tor der Steinheimer, ehe ihn vor zwei Jahren eine schwere Verletzung zum Karriereende zwang.

Ziel der Steinheimer in dieser Saison ist der Klassenerhalt. „Ich bin optimistisch, wenn wir unsere Qualität, die wir haben, auf den Platz bringen. Aber da ist noch viel Arbeit nötig“, meint Jacob Hartmann. Sein Onkel ergänzt: „Ich hoffe, dass die Mannschaft verletzungsfrei bleibt.“

Die Verpflichtung des neuen Trainers Mustafa Fil Anfang November „hat der Mannschaft einen Schub gegeben. Mit seiner Arbeit sind wir sehr zufrieden“, sagt Bernd Hartmann, der es bedauert, dass der kleine Lauf der Steinheimer durch die Winterpause unterbrochen wurde. In den letzten fünf Partien des vergangenen Jahres verließ der SVG nur beim 0:1 gegen die SG Nieder-Roden als Verlierer den Platz. Aus den letzten drei Begegnungen holte Steinheim sogar sieben Punkte, zuletzt gelang ein 2:1-Sieg gegen den Kickers Obertshausen. „Jetzt müssen wir abwarten, wie wir aus den Startlöchern kommen“, blickt Hartmann voraus. Die Vorbereitung bezeichnet er als „durchwachsen“, weil immer wieder Spieler aus verschiedenen Gründen (Krankheit, Verletzung) ausfielen.

In Obertshausen dürften nun nahezu alle Mann an Bord sein. Routinier Fouad Brighache hat zwar aufgehört, dafür verpflichteten die Steinheimer Omar Nije, den Trainer Fil aus Zeiten bei der Spvgg. 05 Oberrad kennt, und den talentierten Michias Teklu vom Hanauer A-Ligisten Safakspor Hanau. Bis zum nächsten Hartmann in der ersten Mannschaft wird es übrigens noch eine Weile dauern. Bernd Hartmanns Enkel Finn hat mit seinen fünf Jahren gerade erst bei den Bambini mit dem Fußballspielen begonnen.

Am Samstag, 18 Uhr, spielen:

SV Ranstadt - SG Bruchköbel

Am Sonntag, 14.30 Uhr, spielen:

Klein-Krotzenburg - OSC Rosenhöhe

DJK Sparta Bürgel - Großkrotzenburg

Am Sonntag, 15 Uhr, spielen:

Pars Neu-Isenburg - FC Erlensee II

Kickers Obertshausen - SVG Steinheim

VfB Oberndorf - FC 03 Gelnhausen

SG Nieder-Roden - Bayern Alzenau II

SG Marköbel - Germania Dörnigheim

Am Sonntag, 15.30 Uhr, spielen:

1. FC Langen - SV Bernbach

Jacob Hartmann (rechts) ist Stammkraft beim Gruppenligisten SVG Steinheim. © Scheiber