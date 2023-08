FC Anbessa Dreieich: Neun Freunde müsst ihr sein

Von: Christian Düncher

Teilen

Die Gründer des FC Anbessa Dreieich (von links): Ashenafi Hadesh, Maheder Abate Melesse, Michael Abate, Aron Kifle, Michael Berhe, Ermias Aron Gebremariam, Samuel Gebyaw, Abraham Lejalem. Es fehlt: Simon Kifle. © p

In Dreieich gibt es einen neuen Fußballverein, den FC Anbessa. Er wurde gegründet, „um der Gesellschaft etwas zurückzugeben“.

Dreieich – Die Raubkatze im Wappen des neuen Dreieicher Fußballvereins lässt es bereits erahnen. „Anbessa bedeutet Löwe – und zwar auf Äthiopisch und Eritreisch. Es hat sich daher für uns angeboten, das im Logo drin zu haben“, sagt Maheder Abate Melesse, einer der Gründer der FC Anbessa Dreieich, und klärt zugleich über eine Besonderheit des Klubs auf: „Es gibt in Deutschland äthiopische und eritreische Vereine, allerdings weit und breit keinen gemischt äthiopisch-eritreischen.“ Und dieser sieht sich keineswegs als geschlossene Gesellschaft für Fußballer mit ostafrikanischen Wurzeln. „Bei uns ist jedermann willkommen“, stellt Maheder Abate Melesse klar.

Das spiegelt sich auch im Kader des künftigen C-Ligisten wider, der die stattliche Anzahl von 39 Spielern umfasst. „Es ist alles dabei“, erklärt Maheder Abate Melesse. „Neben deutschen Spielern gibt es auch Spieler mit Migrationshintergrund – aus Syrien, Ungarn, Spanien, Marokko, Afghanistan, Mosambik, Palästina, Italien oder eben Eritrea und Äthiopien.“ Der Fußball hat sie beim FC Anbessa Dreieich zusammengebracht.

Der FC Anbessa, die „Löwen“ aus Dreieich. © p

„Wir wollten schon seit einigen Jahren einen Verein gründen“, berichtet Maheder Abate Melesse. Wir – das sind neun Freunde. „Wir haben alle genug gekickt und wollten der Gesellschaft etwas zurückgeben. Die Entwicklung geht in die falsche Richtung. Es gibt immer weniger Vereine und Mannschaften. Das fanden wir nicht schön und wollten daher gegensteuern. Aber die Sache musste erst ins Rollen kommen.“ Den entscheidenden Impuls gab letztlich ein Nachbarduell: Maheder Abate Melesse, damals noch Trainer der SSG Langen II, spielte mit seinem Team gegen die Sportfreunde Fortuna Dreieich und erfuhr, dass diese künftig nur noch in der „Hobbyliga“ spielen wollten. „Dadurch wussten wir, dass eine Trainingszeit in Dreieich frei werden würde.“

Die neun Freunde ließen sich daher nicht lange bitten. „Der Zeitpunkt war gekommen, es war sogar überfällig“, meint Maheder Abate Melesse. Eine Woche nach dem gemeinsamen Entschluss fand bereits die Gründungsversammlung statt. „Wir haben das dann alles im Eilverfahren durchgepeitscht. Finanzamt, Amtsgericht Offenbach, Ortsgericht, Bank, Landessportbund, Hessischer Fußball-Verband. Und etliche Sachen hingen dabei voneinander ab. In sechs Wochen haben wir das alles gemacht. Das war sportlich.“

Die ganze Mühe wäre aber fast umsonst gewesen. „Weil die Gründung erst nach Ablauf der Meldefrist des Hessischen Fußball-Verbandes erfolgte, wollte dieser den FC Anbessa Dreieich nicht für den Spielbetrieb der Saison 2023/24 zulassen“, berichtet Kreisfußballwart Jörg Wagner. „Ich habe dann aber schriftlich darum gebeten, den FC Anbessa Dreieich aufzunehmen. Der HFV hat ja das Ziel, den Fußballsport zu fördern.“ Beim Verband hatte man daraufhin ein Einsehen. Und so werden die „Löwen“, die auf dem Sportplatz an der Maybachstraße daheim sind, in der anstehenden Saison in der C-Liga an den Start gehen. Mit einem fast 40 Spieler umfassenden Kader. „Das ging zügig. Jeder von uns hat bei seinen Bekannten gefragt. Es sind Jüngere dabei, die vorher noch keinen Verein hatten, und Ältere, die noch mal rausholen, was die Knochen hergeben“, scherzt Maheder Abate Melesse, der mit Simon Kifle das Trainerduo bildet.

Das Ziel für die Premierensaison ist mit Platz eins bis fünf ambitioniert. „Um die Goldene Ananas haben die anderen Vereinsgründer und ich noch nie gespielt. Und da es in der C-Liga ja nicht um den Klassenerhalt geht, setzt man sich halt Ziele.“ Inwiefern diese realistisch sind, ist schwer einzuschätzen. Das Qualifikationsspiel für den Kreispokal am Samstag um 15 Uhr bei der SSG Gravenbruch wird nämlich die erste Partie überhaupt in der Vereinsgeschichte sein. „Bei einem 39-Mann-Kader Freundschaftsspiele zu machen, wäre unfair gewesen. Wir haben lieber untereinander elf gegen elf gespielt. Das erschien uns gerechter, auch wenn der Saisonstart eventuell darunter leidet.“

Von Christian Düncher