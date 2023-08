FC Asteras Offenbach: Griechischer „Stern“ soll weit oben leuchten

Von: Holger Appel

Freuen sich auf ihre Premieren-Saison: Die Fußballer des FC Asteras Offenbach starten in der C-Liga. © p

Viele fußballbegeisterte Griechen in Offenbach haben auf eine Großfeld-Mannschaft des FC Asteras hin gefiebert. Nun starten sie mit Ex-Profi Christos Kagiouzis in der C-Liga.

Offenbach – In den 1990er Jahren waren im BSC Hellas und dem SV Aris Offenbach gleich zwei griechische Fußball-Vereine in der Stadt am Start, beide schafften den Sprung bis in die Kreisoberliga. Die Konkurrenten auf den nahe liegenden Sportplätzen am Bürgeler Mainufer und in Rumpenheim fanden aber nicht zusammen, um Kräfte zu bündeln. Sie warben sich hingegen immer wieder mal Spieler ab und waren irgendwann Geschichte.

Im Jahr 2016 ist dann in Offenbach als nächster griechischer Verein der FC Asteras (auf Deutsch: Stern) entstanden, der sich zunächst auf Futsal spezialisiert hat. Dann nahmen die Griechen Basketball ins Programm auf. In dieser Saison schicken sie erstmals eine aktive Mannschaft in der Fußball-Kreisliga C2 ins Rennen.

„Futsal war für uns der Einstieg, denn das ist mit weitaus weniger Aufwand verbunden als Fußball auf dem Großfeld. Das ist gut angelaufen, Basketball anschließend ebenfalls. Aber es haben viele fußballbegeisterte Griechen in Offenbach gefragt, wann es weitergeht bei uns. Und jetzt sind wir mit der Anmeldung für den normalen Spielbetrieb im Hessischen Fußball-Verband den nächsten Schritt gegangen“, berichtet Vorstandsmitglied Georgios Katsanos, der Projektleiter Fußball des FC Asteras.

Georgios Katsanos Vorstand FC Asteras © Agenturen

Der Club wird seine Heimspiele auf dem Gelände an der Mühlheimer Straße austragen, wo bereits Rot-Weiß und Italsud beheimatet sind. Ein Vereinsheim steht dem FC Asteras noch nicht zur Verfügung, „aber wir haben viele Partner und Sponsoren, wo wir uns zunächst treffen können“, sagt Katsanos, der der Premieren-Saison optimistisch entgegenblickt. „Wir haben 25 bis 30 Spieler mit griechischem Bezug und eine gute Mannschaft“, meint der 35-Jährige.

Trainiert wird das Team von Alexandros Filis, der zuletzt beim FC Ilirida im Amt war. Für den FC Asteras laufen unter anderem Theofanis Zindros (Offenbacher SC Rosenhöhe), Evangelos Bellos (einst Spvgg. 03 Neu-Isenburg und Sportfreunde Seligenstadt, Trainer der zweiten Frauen von Kickers Offenbach) sowie Ex-Profi Christos Kagiouzis (unter anderem Kickers Offenbach, FC Eschborn, AOK Kerkyra) auf. Der 42-Jährige hat in der vergangenen Saison für den FC Germania Bieber II immerhin noch 16 Tore in der Kreisliga B2 geschossen.

„Es wäre schön, wenn wir oben mitspielen können“, äußert sich Georgios Katsanos betont vorsichtig. Gut möglich aber, dass der FC Asteras gleich um den Meistertitel in der untersten Kreisliga mitspielen wird. Ein Ziel für die Saison 2024/25 steht auch schon fest: der FC Asteras will eine zweite Mannschaft für die Punktrunde melden. (Holger Appel)