FC Germania baut Derby-Serie aus

Da klingelt es bereits zum zweiten Mal im TSO-Kasten: David Stemann köpft zum 2:0 für den FC Germania ein. © eyßen

In der Verbandsliga-Süd gewann Germania Ober-Roden das Ortsderby bei der Turnerschaft mit 4:1. Auch der JSK Rodgau und die Spvgg. 03 Neu-Isenburg fuhren Siege ein.

Offenbach – In der Fußball-Verbandsliga Süd gewann Spitzenreiter SC 1960 Hanau das Topspiel gegen den bisherigen Tabellendritten VfR Fehlheim mit 3:1. Auf den Zweiten Rot-Weiß Darmstadt, der in Bad Vilbel nur 2:2 spielte, haben die Hanauer nun drei Punkte Vorsprung. Germania Ober-Roden bleibt seit 2018 in Ligaspielen gegen Ortsnachbar Turnerschaft weiter ungeschlagen.

SC 1960 Hanau - VfR Fehlheim 3:1 (2:0). Auch im 15. Spiel blieb das Team von Savas Erinc ungeschlagen, musste allerdings bis zum Abpfiff um den Sieg bangen. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit erlöste der eingewechselte Danny Kadioglu den HSC. Dabei sah es nach den ersten 45 Minuten nicht nach einer Zitterpartie aus. Zu souverän agierten die Hausherren. Mit einem Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte sorgten die Gastgeber für vermeintlich klare Verhältnisse. Doch ach dem Seitenwechsel kam irgendwie Sand ins Getriebe der Hausherren. Fehlheim spielte jetzt körperbetonter und gestaltete die Partie ausgeglichen. Mit einem Sonntagsschuss von Evangelos Politakis (60.) aus 25 Metern waren die Gäste urplötzlich wieder im Spiel, ehe Kadioglu in der Nachspielzeit alles klar machte. „Wir hatten vor dem Seitenwechsel alles unter Kontrolle, im zweiten Durchgang gaben wir phasenweise das Heft aus der Hand, was auch am besseren Zweikampfverhalten der Gäste lag. Trotzdem ist der Sieg aufgrund der zahlreichen Torchancen absolut verdient“, atmete Savas Erinc tief durch.

1960 Hanau: Camacho-Meurer - Farahat, Jourdan, Torcuatro - Mickley, Aydin (90. Kazmierczak), Aygül, Demir (80. Siyar Erinc), Dos Santos (90.+3 Ogunnibi), Suzuki (62. Kadioglu) - Printemps (74. Miller)

Tore: 1:0 Demir (24.), 2:0 Dos Santos (26.), 2:1 Politakis (60.), 3:1 Kadioglu (90.+6)

TS Ober-Roden - Germania Ober-Roden 1:4 (0:2). „Das war eine runde Sache für uns, mit einem verdienten Derby-Sieg“, freute sich Germania-Trainer Fabian Bäcker, „wir haben wenig Chancen der TS zugelassen.“ Das sah TS-Trainer Bastian Neumann ähnlich: „Der Sieg der Germania geht absolut in Ordnung. Das war in der ersten Hälfte viel zu wenig von uns und schon enttäuschend, wie wir da aufgetreten sind. Da hat einfach der Mut gefehlt.“

Die Germania legte einen Blitzstart hin. Nach zwölf Minuten führten die Gäste, die nach dem 2:1-Sieg im Kreispokal innerhalb von zweieinhalb Wochen den zweiten Derbysieg feierten, bereits mit 2:0. Jonas Dapp traf nach einem Pass von Marco Christophori-Como per Flachschuss zum 0:1, David Stemann ließ einen Kopfballtreffer zum 0:2 folgen. Die TS kam im ersten Abschnitt zu keiner zwingenden Tormöglichkeit.

Nach der Pause keimte bei den Gastgebern vor rund 300 Zuschauern aber neue Hoffnung auf. In der 49. Minute traf Torjäger Luis Roth per Freistoß zum 1:2. „Aus der Pause sind wir super raus gekommen“, beschrieb Neumann, der krankheitsbedingt auf Josias Fekade verzichten musste, die beste Phase seines Teams. Nach gut einer Stunde hatte der eingewechselte Arben Mustafa sogar das 2:2 auf dem Fuß, mit einer „Monstergrätsche“ (Fabian Bäcker) verhinderte Johannes Günther aber den Ausgleich. „Das war sicher ein Schlüsselmoment, danach haben wir wieder mehr das Heft des Handelns in die Hand genommen“, sagte der Germania-Trainer. In der 82. Minute dann die Vorentscheidung, als Stemann auf Vorarbeit von Günther mit seinem zweiten Tor auf 3:1 für die Germania erhöhte. Der Schlusspunkt war Marc Züge vorbehalten, der zuletzt oft verletzt fehlte und sich über sein erstes Saisontor freute.

TS Ober-Roden: Schwaar - Dettki, Bleibdrey (61. Mustafa), Henkel, Roth, Siwek, Gick, Henkelmann, Schultheis, S. Yildirim, Klingenmeier (77. Profumo)

Germania Ober-Roden: Heinlein - Neuendorf, Ries (86. Geyer), Christophori-Como (83. Züge), Firat, Stemann, Günther (88. Kapoor), Sumanov, Dapp (77. Falk), Özgün (61. Emir), Schulte

Tore: 0:1 Dapp (6.), 0:2 Stemann (12.), 1:2 Roth (49.), 1:3 Stemann (82.), 1:4 Züge (89.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Eintracht Wald-Michelbach 3:0 (1:0). „Das war eine sehr starke Mannschaftsleistung, wir waren über 90 Minuten die überlegene Mannschaft“, war Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky nach der Partie, die auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen wurde, sehr zufrieden. Für die 03er war es der dritte Sieg hintereinander. „In den vergangenen Wochen spielen wir richtig guten Fußball. Außerdem laufen Kleinigkeiten, die Spiele entscheiden können, mittlerweile für uns. Vor ein paar Wochen sind sie noch gegen uns gelaufen“, sagte Janovsky. Vladimir Trucic brachte die Gastgeber bereits nach zehn Minuten auf Vorarbeit von Manuel Profumo in Führung. In der Folge hatten die 03er weitere Chancen, um frühzeitig auf 2:0 zu stellen. Wald-Michelbach hatte in der ersten Hälfte keine zwingende Chance. Kurz nach der Pause erzielten die Gastgeber ihren zweiten Treffer, Christos Stoilas war im Anschluss an einen Eckball von Manuel Profumo erfolgreich. Für den 3:0-Schlusspunkt sorgte Keano Castiglione (90.).

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Saula - Rubic, Menge, Kunth (46. Uchida), Persch (90. +1 Horst), Profumo (80. Kreis), Kaya (46. Stoilas), Bickel, Diack, Trucic (68. Castiglione), Fujiwara

Tore: 1:0 Trucic (10.), 2:0 Stoilas (53.), 3:0 Castiglione (90.)

SV Münster - SG Bornheim/GW 1:2 (1:1). Bornheim ging früh in Führung, Tareq Hamed glich aber bereits in der neunten Minute nach einem schönen Spielzug für Münster aus. „Ich kann den Jungs nichts vorwerfen, wir waren komplett auf Augenhöhe und haben richtig guten Fußball gespielt“, sagte Münsters Trainer Naser Selmanaj, der in der ersten Hälfte gleich zweimal verletzungsbedingt wechseln musste. „Wir hatten sogar die besseren Chancen“, meinte Selmanaj. Als Beispiel nannte er eine gute Gelegenheit von Damian Köllhofer (19.). Bis zur 78. Minute blieb es beim 1:1, dann erzielten die Gäste den Siegtreffer. „Wir haben uns zwar danach weiter gegen die Niederlage gestemmt, standen am Ende aber wieder mit leeren Händen da“, war Naser Selmanaj enttäuscht.

SV Münster: Hitzel - Seib, Ries (33. D. Stork), Wolf, Breir, Arian Sahitolli, Butt (28. Huther), Schrom, T. Hamed, A. Hamed, Köllhofer

Tore: 0:1 Tewelde (4.), 1:1 T. Hamed (9.), 1:2 Schmanke (78.)

JSK Rodgau - Dersim Rüsselsheim 3:0 (1:0). JSK-Trainer Rachid Karroua hatte eine konzentrierte Vorstellung seiner Mannschaft gegen den Tabellenletzten gefordert, diese Vorgaben setzte sein Team um. „Das war ein verdienter Sieg, wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und hätten zur Pause durchaus auch schon deutlicher führen können“, so Karroua. Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe Till Fakic die Jügesheimer mit einem Schuss aus 18 Metern, der vom Innenpfosten ins Tor prallte, in Führung brachte. Zuvor hatten die Jügesheimer bereits gute Chancen vergeben. „In der zweiten Hälfte haben wir dann kaum noch etwas zugelassen“, meinte Karroua.

JSK Rodgau: Uzun - Siegmund, Alperstedt, Ballesteros, Konstantinidis (61. Neteoui Flores), M. Rosa Garcia, Hulaj (88. Öhme), Juric, Fakic, Schmidt (85. Gürbüz), Schneider Sanchez (73. Mensah)

Tore: 1:0 Fakic (40.), 2:0 Hulaj (66.), 3:0 Fakic (90.) ey/geb