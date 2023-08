Germania Ober-Roden gewinnt das Stadtderby

Tor für den FC Germania: Damien Letellier trifft gegen TS-Torwart Niklas Schwaar, Lorenzo Gick (links) und Kapitän Yannik Schultheis. © eyssen

In der Fußball-Verbandsliga Süd feierten der SV Pars Neu-Isenburg (3:2 beim FCA Darmstadt) und die SKG Rodgau (5:3 beim FFV Sportfreunde) dank später Tore am zweiten Spieltag die ersten Saisonsiege. Germania Ober-Roden gewann das Stadtderby gegen die Turnerschaft mit 4:2, bereits am Samstag mussten die Spvgg. 03 Neu-Isenburg (3:4 beim Tabellenführer SV Unter-Flockenbach) und die Sportfreunde Seligenstadt (1:4 gegen Wald-Michelbach) Niederlagen hinnehmen.

Germania Ober-Roden – TS Ober-Roden 4:2 (2:1). Bis auf eine Chance von Germania-Kapitän Marco Christophori-Como (2.) gab es zunächst wenige Torraumszenen. Mit zwei kurz aufeinander folgenden Elfmetern nahm das Derby Fahrt auf. Nach einem Foul von Maik Neuendorf an Yannik Schultheis verlud Patrick Bleibdrey Germania-Torhüter Jerome Czaronek und brachte die TS in Führung (27.), nur sechs Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul von Lorenzo Gick an Jonas Dapp auf der anderen Seite auf den Elfmeterpunkt. TS-Torhüter Niklas Schwaar war beim Schuss von Marco Christophori-Como zwar dran, konnte den Ausgleich aber nicht verhindern. In der 36. Minute ging ein Kopfball von Tonyukuk Yildirim von der TS knapp vorbei. Kurz vor der Pause traf die Germania zum 2:1: Jonas Dapp verlängerte einen Eckball, Routinier Damien Letellier köpfte ein.

In der zweiten Hälfte zog die Germania durch Tore von Mervan Emir und Jonas Dapp auf 4:1 davon. Die TS konnte durch Sevket Yildirim nach etwa einer Stunde nur noch auf 2:4 verkürzen. Danach fielen trotz weiterer Chancen für beide Teams keine Tore mehr. In der Schlussminute sahen nach einem Foul von Dennis Profumo (TS) und einer anschließenden Rangelei sowohl Profumo als auch Filip Sumanov von der Germania die Rote Karte.

„Ich glaube, dass wir die wesentlich effektivere Mannschaft waren“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker. „Insgesamt hatten wir auch die klareren Chancen. Unser Spiel ist noch ausbaufähig, wir machen noch zu viele einfache Fehler. Aber es überwiegt natürlich die Freude darüber, dass wir das erste Heimspiel und das Derby gewonnen haben.“ TS-Trainer Bastian Neumann, der mit seinem Team zuletzt in der Liga beim Rödermark-Turnier Derbysiege bei der Germania feierte, musste sich diesmal geschlagen geben. „Das war eine verdiente Niederlage. In der ersten Hälfte sind wir völlig unnötig in Rückstand geraten, das hat uns verunsichert. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht.“

Germania Ober-Roden: Czaronek - Neuendorf, Emir (75. Wagner), Ries (46. Sumanov), Christophori-Como (90. Kapoor), Firat, Günther, Letellier, Dapp (80. Züge), Bidou, Czerwinski (46. Falk)

TS Ober-Roden: Schwaar - Bleibdrey, Blahut (55. Zerfass), M. Profumo (80. Heidenreich), Siwek (55. D. Profumo), L. Schierenberg, T. Yildirim, Gick, Schultheis, S. Yildirim, Klingenmeier (55. El Mard)

Tore: 0:1 Bleibdrey (27./FE), 1:1 Christophori-Como (33./FE), 2:1 Letellier (41.), 3:1 Emir (47.), 4:1 Falk (55.), 4:2 S. Yildirim (60.) - Rot: D. Profumo (TS, 90.), Sumanov (Germania, 90.)

FFV Sportfreunde 04 Frankfurt – SKG Rodgau 3:5 (2:2). Bis zur 83. Minute lagen die Rodgauer mit 2:3 zurück, dann drehten die Gäste das Spiel noch. „Die Jungs haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt, das hat sich ausgezahlt“, sagte SKG-Trainer Rachid Karroua. „Wir hatten einen holprigen Beginn, in der ersten Hälfte haben wir die Speuzer teilweise zum Toreschießen eingeladen“, so Karroua. Elton Mensah brachte die Rodgauer in Führung und glich kurz vor der Pause zum 2:2 aus.

Im zweiten Durchgang gingen die Hausherren erneut in Führung. In der 83. Minute glich Leon Juric per Handelfmeter zum 3:3 aus, die eingewechselten Philipp Meyer Marbach und Marc Mc Caughey schossen in den Schlussminuten den SKG-Sieg heraus. „In der zweiten Hälfte haben wir etwas umgestellt und hatten dann einen besseren Zugriff. Wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen“, freute sich Rachid Karroua über den ersten Sieg nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Bornheim.

SKG Rodgau: Köseoglu - Behlil, Bulut (76. Deniz), Kayaci, Gözcü (68. Mc Caughey), Ono, Georgiev, Shahinda (68. Marbach), Hulaj, Juric, Mensah (90. +1 Schmidt)

Tore: 0:1 Mensah (13.), 1:1 Camara (14.), 2:1 Berima (20.), 2:2 Mensah (45.+2), 3:2 Sylla (67.), 3:3 Juric (83./HE), 3:4 Meyer Marbach (88.), 3:5 Mc Caughey (90.+3)

SV Unter-Flockenbach – Spvgg. 03 Neu-Isenburg 4:3 (2:1). „Am Ende wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, wir haben allerdings die ersten 20 Minuten verschlafen. Das war das Zünglein an der Waage“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky nach der knappen Niederlage beim Meisterschaftsanwärter. Nach 18 Minuten führte Unter-Flockenbach bereits mit 2:0. „Dann waren wir aber drin im Spiel und haben vieles richtig gemacht. Ich muss der Mannschaft ein Lob aussprechen, sie hat heute eine unglaubliche Moral gezeigt“, meinte Janovsky trotz der Niederlage. Die 03er kamen nach drei Zwei-Tore-Rückständen jeweils wieder auf einen Treffer heran. Noel-Christopher Below traf doppelt, darunter war ein Elfmeter, vor dem Tatsuma Uchida gefoult wurde. Das 1:2 aus Neu-Isenburger Sicht erzielte Justin Barry.

In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte Jannik Persch noch die Chance zum 4:4, er scheiterte aber an Unter-Flockenbachs Torhüter Arthur Kovis. Die Neu-Isenburger ärgerten sich außerdem über die Entstehung des Tores zum 4:2, dem ein Foulspiel vorangegangen sei.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Persch, Konstantinidis, Barry, Mägerlein (53. Rubic), Lopez Palomino (75. Castiglione), Trucic (61. Uchida), Renner (86. Kalzu), Fujiwara, Below

Tore: 1:0 Arikan (12.), 2:0 Hammann (18.), 2:1 Barry (33.), 3:1 Hebling (55.), 3:2 Below (65./FE), 4:2 Hechler (80.), 4:3 Below (81.) - Rot: Gelzenlichter (Unter-Flockenbach, 69.)

Sportfreunde Seligenstadt – Eintracht Wald-Michelbach 1:4 (0:1). „Das war insgesamt eine schlechte Leistung, lediglich Tobias Stehling und Marvin Heinz hatten heute Normalform“, ärgerte sich Seligenstadts Abteilungsleiter Sven Kittler. Stehling stand kurzfristig für Valentino Di Bella (Verdacht auf Fingerbruch) im Tor, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte. „Dabei haben wir eigentlich ganz gut angefangen, bis zum 0:1 war das ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen“, so Kittler: „Dann sind aber wir immer schlechter und die Wald-Michelbacher immer besser geworden. Wir haben den Gästen durch einfache Fehler den Sieg geschenkt.“ Feta Suljic, der von 2013 bis 2015 in Seligenstadt spielte, brachte die Wald-Michelbacher in der 41. Minute in Führung. Nach der Pause zogen die Gäste durch einen Doppelschlag von Noah Hannawald auf 3:0 davon, Philipp Traut verkürzte eine Viertelstunde vor Schluss auf 1:3. Das Gefühl, dass die Sportfreunde noch die Wende schaffen könnten, habe man aber danach nicht gehabt, berichtete Sven Kittler. Kurz vor Schluss traf Feta Suljic ein zweites Mal.

Sportfreunde Seligenstadt: Stehling - J. Traut, Schüssler (63. Kraus), Filges, Fleckenstein (46. Dahri), Hertrich, Heinz, Hofmann, Purcell (86. Malkiewicz) Weber, P. Traut

Tore: 0:1 Suljic (41.), 0:2 Hannawald (52.), 0:3 Hannawald (55.), 1:3 P. Traut (74.), 1:4 Suljic (88.)

FCA Darmstadt – SV Pars Neu-Isenburg 2:3 (0:1). Bis zur 93. Minute lag Aufsteiger Neu-Isenburg in Rückstand, dann drehte der SV Pars aber noch das Spiel. „Die Erleichterung war natürlich groß. In der ersten Hälfte hatte der FCA mehr vom Spiel. Wenn man die gesamte Spielzeit nimmt, dann war unser Sieg aber verdient“, berichtete SV-Pars-Spielertrainer Dejan Alempic. „Wir haben zwei blöde Gegentore bekommen, die Jungs haben aber nie aufgegeben.“

Leon Burggraf brachte die Neu-Isenburger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf Vorarbeit von Denis Streker in Führung, im zweiten Abschnitt drehte der FCA aber zunächst das Spiel. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe der eingewechselte Efkan Erdem per Kopf zum 2:2 ausglich. Groß war der Jubel bei den Gästen nach dem Freistoßtreffer von Aryan Assar zum 3:2.

SV Pars Neu-Isenburg: Saula - Assar, Ogbay (70. Puth), Filipovic (85. D. Alempic), Burggraf, Belegu, S. Alempic (70. Cociu), Streker, Mouhaman (70. Erdem), El Haddoudi, Alessandro

Tore: 0:1 Burggraf (45.+1), 1:1 Thomaz (53./FE), 2:1 Da Silva Santos (67.), 2:2 Erdem (90.+3), 2:3 Assar (90.+5) - Gelb-Rot: Thomaz (FCA, 86.) - Rot: Alvez (FCA, 90.+7) ey