Fortuna Dreieich: Kicken nur noch auf dem Kleinfeld

Dreimal trat die SG Rodgau Nord (hier mit Andreas Kullmann, links) in dieser Saison in der B-Liga nicht an – und wurde aus dem Spielbetrieb genommen. Nächste Saison soll in der C-Liga der Neustart erfolgen. © leonhardt

Nach zwölf Spielzeiten Mannschaft zieht Fortuna Dreieich seine Mannschaft aus dem Großfeld-Spielbetrieb zurück. Gekickt wird aber weiterhin. Es ist nicht der einzige Rückzug im Fußballkreis Offenbach.

Offenbach – Die Abstiegssituation in den Offenbacher Fußball-Klassen wird noch einmal durcheinander gewürfelt: durch Rückzüge. Freiwillige und unfreiwillige. Kreisfußballwart Jörg Wagner hatte in einem Informationsschreiben für die neue Saison gebeten, ihn rechtzeitig über mögliche Rückzüge zu informieren, diese frühzeitig, wenn möglich, bei ihm anzumelden.

Somit ist es jetzt amtlich, dass die TuS Froschhausen ein Jahr nach ihrem Abstieg aus der Kreisoberliga Offenbach trotz des derzeitigen achten Tabellenplatzes in der Kreisliga A2 freiwillig in die B-Liga zurückziehen wird. Damit steht die TuS als Absteiger fest, auch wenn sie die Saison noch zu Ende spielen wird. Die Spvgg. Dietesheim II rückt auf den Relegationsplatz vor, die übrigen Mannschaften haben den Klassenerhalt sicher.

Gleich vier Mannschaften haben die Punktrunde in den beiden B-Ligen nicht beendet oder hören nach dem letzten Punktspiel der Saison 22/23 freiwillig auf. In der ersten Gruppe zog die SG Wiking im Laufe des Jahres ihre zweite Mannschaft zurück, die Sportfreunde Fortuna Dreieich werden im Juni freiwillig aus der B-Liga ausscheiden. „Ausschlaggebend für diesen Schritt war nicht nur die nachvollziehbare Entscheidung unseres Trainers Nicolo Mazzones, nach viereinhalb Jahren sein Amt zur Verfügung zu stellen, sondern ebenso der Schwund an aktiven Fußballern“, berichtet Vorsitzender Clemens Weingärtner. „In der Wintervorbereitung mussten aufgrund Spielermangels einige Testspiele ausfallen, das Training fand in der zweiten Saisonhälfte nur noch sporadisch statt. Erfreulich, dass die Mannschaft trotz dieser widrigen Bedingungen den Ligaerhalt souverän schaffte.“

Ob ein kompletter Rückzug aus dem vom Hessischen Fußball Verband (HFV) organisierten Spielbetrieb erfolgt, ist insofern noch unklar, weil es bei einem neuen Ligasystem, zum Beispiel in Form einer Kleinfeldrunde in der niedrigsten Spielklasse, Interesse von Seiten des Vereins gäbe, den Spielbetrieb anderweitig fortzusetzen.

„Unabhängig von solchen Gedankenspielen nimmt die Fortuna an der Kleinfeldrunde des Betriebssportverbandes Langen/Dreieich teil, deren Spiele immer montagabends stattfinden und deren Saison in Kürze startet. Ebenso wird die Fortuna ein Team bei den von uns ausgerichteten Dreieicher Hallen-Stadtmeisterschaften stellen“, sagt Weingärtner. Auch ein Trainingstermin ist weiterhin geplant: Freitags um 19.30 Uhr wird weiterhin am Sportplatz an der Maybachstraße gekickt.

„Nach zwölf Spielzeiten im organisierten Spielbetrieb mit zwei Meisterschaften in den Anfangsjahren fällt uns dieser Schritt natürlich nicht leicht“, fasst Clemens Weingärtner die Gefühlslage zusammen. „Dennoch ist diese Entscheidung für alle Beteiligten sinnvoll und richtig, weil ein Spielbetrieb mit ständigem Spielermangel und wenig Trainingseinheiten in dieser Form wenig Perspektive bietet.“

In der zweiten Gruppe zog schon die zweite Mannschaft der TuS Froschhausen zurück, jetzt folgt die dreimal nicht angetretene Mannschaft der SG Rodgau Nord, die in der C-Liga einen neuen Start versuchen möchte.

Durch die Rückzüge wird es aus den B-Ligen keine Teilnehmer an der Relegation zur B-Liga geben. Alle Teams, auch die am Ende der Tabelle stehenden FT Oberrad und Rot-Weiß Offenbach, haben ihren Platz in der kommenden Saison in dieser Klasse sicher.

Zudem vermeldet Kreisfußballwart Jörg Wagner für die kommende Spielzeit 2023/24 noch den Ausstieg der FSG Dietzenbach-Offenthal (Kreisoberliga Frankfurt) im Frauenbereich. rjr