Fünf Platzverweise in Langen

Hoch her ging es in der Partie des 1. FC Langen gegen Dörnigheim. Beim 2:4 gab es fünf Feldverweise. Hier enteilt Langens Torschütze Fabio Mola (links), der einen Strafstoß vergab, dem Dörnigheimer Oguen Arslan. © postl

Während Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg spielfrei ist, punkten die Verfolger in der Gruppenliga Frankfurt Ost dreifach.

Offenbach – In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost hält die Talfahrt von Germania Klein-Krotzenburg an. Das 1:3 gegen Aufsteiger DJK Sparta Bürgel war für die Hainburger die achte Punktspielniederlage in Folge. Spektakulär war der Auftritt der SG Nieder-Roden, die gegen den SV Bernbach einen zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand noch in einen 7:4-Sieg umwandelte.

An der Tabellenspitze nutzten die Verfolger OSC Rosenhöhe (2:0-Sieg beim VfB Oberndorf) und Kickers Obertshausen (6:0 gegen Germania Großkrotzenburg) die Gunst der Stunde, um näher an den diesmal spielfreien Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg heranzurücken. Den größten Trubel gab es in der Partie zwischen dem 1. FC Langen und Germania Dörnigheim (2:4), da es ab der 80. Minute insgesamt fünf Feldverweise gab.

SG Nieder-Roden - SV Bernbach 7:4 (4:4). Was die SG Nieder-Roden und der SV Bernbach in der ersten Hälfte ablieferten, war einfach nur vogelwild. Sage und schreibe acht Treffer fielen in den ersten 45 Minuten. Erst führten die Rodgauer 2:1, ehe der Aufsteiger aus Freigericht durch Treffer von Paul Peter (2) und Tim Franz plötzlich 4:2 vorne lag. Nicolai Ermert und Endrin Gashi glichen noch vor der Pause auf 4:4 aus. In der zweiten Hälfte plätscherte die Partie dann etwas gemächlicher vor sich hin. Das 5:4 von Adrian Postall war dann wegweisend. „Bernbach hatte in der zweiten Halbzeit keine Torchance mehr und wir mit der Führung im Rücken dann leichtes Spiel“, berichtete SGN-Vorstandsmitglied Thomas Dries. Noch erwähnenswert: Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Fynn Erb seinen ersten Treffer im Seniorenbereich und damit den 7:4-Endstand.

Nieder-Roden: Lutz - Ternay (71. Koser), Roth (80. Erb), Friedrichs, Dobrunat, Spataro (35. Ekici), Völker, Gashi (46. Ring), Ermert, Wagner, Postall (80. Nikolov)

Tore: 1:0 Ermert (2.), 1:1 P. Peter (5.), 2:1 Postall (13.), 2:2, 2:3 P. Peter (15., 23.), 2:4 T. Franz (26.), 3:4 Ermert (39.), 4:4 Gashi (45.), 5:4, 6:4 Postall (55., 76.), 7:4 Erb (85.)

VfB Oberndorf - OSC Rosenhöhe 0:2 (0:1). Mit einer starken Leistung nahm der OSC verdient die drei aus dem Jossgrund mit nach Hause. „Das war nach den beiden jüngsten Niederlagen genau die richtige Antwort, ich war sehr zufrieden“, resümierte OSC-Trainer Maik Rudolf. Die Gäste waren das tonangebende Team, mussten aber für den ersten Treffer bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit warten. Nach einer weiten Flanke hielt Noah Schumacher im richtigen Moment den Fuß hin. In der 71. Minute war der eingewechselte Dario Fazio mit einem strammen Schuss erfolgreich. Erik Kraus hatte das vorentscheidende 0:2 mit einem guten Pass klug vorbereitet. Die heimstarken Oberndorfer hatten fortan nichts mehr entgegenzusetzen.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer (84. Krohn), Harmanci, Filges, Dahri (86. Kasper), Kraus, Celik (61. Fazio), Aronovici (72. Zola), Gallus, Sachs, Schumacher (75. Osmanovski)

Tore: 0:1 Schumacher (45.+4), 0:2 Fazio (71.)

Germania Klein-Krotzenburg - DJK Sparta Bürgel 1:3 (0:0). Am Ende bejubelten die Gäste aus Bürgel einen klaren Erfolg, doch nach dem sah es im ersten Abschnitt gar nicht aus. In der torlosen ersten Hälfte kamen die Klein-Krotzenburger zu mehr Abschlüssen, auch wenn am Ende die Genauigkeit fehlte. In der 54. Minute steckte Benjamin Braus den Ball gut durch und Anes Hadzic traf für die Gäste zur Führung. Bitter für die Germania: Kurz vor diesem Treffer versiebte Lucas Eckert auf der anderen Seite eine 100-prozentige Torchance. Gästetrainer Bore Markovic bewies mit der Einwechslung von Deyan Gligorov ein glückliches Händchen, denn der erzielte das 0:2 (77.). Zwei Minuten später machte Sparta-Torjäger Benjamin Braus alles klar. Das 1:3 von Andrej Kolchak kam für die Krotzenburger viel zu spät. „Wir sind total gefrustet, denn dieses Spiel hätten wir nicht verlieren brauchen“, meinte Germania-Sprecher Ralf Walter.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Schösser (71. Seker), Garido Yu, Kiefer (64. Merten), Naouassi, Alexey Kolchak, Walter (71. Beck), Kaufmann, Eckert, Toskovic, Andrej Kolchak

Bürgel: Köhl - Brkic, Klaussner, Reinhard (80. Mustafa), Miehm (86. Djordjevic), Gonta (76. Haznadar), Heublein, Kryvobedryi, Hadzic (69. Gligorov), Wenzel, Braus

Tore: 0:1 Hadzic (54.), 0:2 Gligorov (77.), 0:3 Braus (79.), 1:3 Andrej Kolchak (88.)

Türk Gücü Hanau - SV Ranstadt 1:1 (1:0). Dicke Überraschung an der Rudi-Völler-Sportanlage: Die Siegesserie von Türk Gücü Hanau riss ausgerechnet gegen das abgeschlagene und noch sieglose Schlusslicht SV Ranstadt. Die Gäste verdienten sich mit einer kämpferischen und defensivstarken Leistung ein 1:1. „Unsere Spieler haben gedacht, dass sie den Gegner 8:0 weghauen würden und haben dann den Boden unter den Füßen weggerissen bekommen“, meinte TG-Sprecher Adem Arslan. Im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Slavisa Dacic fand die Heimelf nie richtig in die Spur. Ein hoher Ballbesitzanteil half nichts, da die zündenden Ideen fehlten und zu viel quer gespielt wurde. Fünf Minuten vor der Pause gingen die Hanauer trotzdem durch einen von Volkan Sungun verwandelten Foulelfmeter in Führung. „Nach der Pause haben wir es versäumt, das 2:0 nachzulegen“, berichtete Arslan. Die verhaltene Spielweise wurde in der 77. Minute bestraft. Nach einem tiefen Ball nutzte der eingewechselte Ranstädter Marlon Laubach eine gute Ablage und schoss zum 1:1-Ausgleich ein. „Auch danach haben wir zu wenig Druck gemacht, einfach keine Mittel gefunden. Das war ein schlechtes Spiel von uns“, zog Adem Arslan ein zerknirschtes Fazit.

Türk Gücü: Tok - Türkyilmaz, Petrovic (60. Kale), Efil, Shima, Özelci (70. Idrissou), Onur Bulut, Cimen, Korkmaz (75. Cinar), Badur (60. Yücel), Sungun

Tore: 1:0 Sungun (40./FE), 1:1 Laubach (77.)

1. FC Erlensee II - SVG Steinheim 2:2 (1:0). Steinheim zeigte im ersten Spiel unter der Regie von Neu-Coach Mustafa Fil eine gute Leistung. „Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung“, meinte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. „Beide Mannschaften hatten wechselnde Drangphasen“, berichtete FCE-Betreuer Sascha Seifert. Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause durch Jack Forster in Führung. Zehn Minuten waren in Hälfte zwei gespielt, als Michael Kohnke für die Gäste einen Freistoß zum Ausgleich verwandelte. Die Gastgeber hatten um die 75. Minute herum ihre stärkste Phase. Philipp Mülller hatte mit einem Lattenkopfball Pech, dann vergab der eingewechselte Fabian Lührs eine dicke Chance. Der stark spielende Maurice Koloczek krönte in der 85. Minute seine Leistung mit dem 2:1. Der Siegtreffer war dies nicht, da Kohnke kurz vor Schluss erneut einen direkten Freistoß verwandelte.

Steinheim: Winter - Hartmann (80. Baytar), Blocher, Brighache, Saletnik (60. Sen), Skok, Lundy, Rachor, C. Busch, Kohnke, Böttler

Tore: 1:0 Forster (43.), 1:1 Kohnke (55.), 2:1 Koloczek (85.), 2:2 Kohnke (90.+1)

1. FC Langen - Germania Dörnigheim 2:4 (1:2). Schiedsrichter Benedict Burghard aus Rüsselsheim entglitt in der Schlussphase ein an sich faires Fußballspiel. 2:2 stand es zu diesem Zeitpunkt. Die spielerisch etwas besseren Gäste aus Dörnigheim waren zwei Mal in Führung gegangen, Langen hatte trotz eines verschossenen Foulelfmeters von Fabio Mola (19.) zwei Mal mit Ausgleichtreffern gekontert. „Wenn man die Dörnigheimer nach 80 Minuten gefragt hätte, wäre das 2:2 wohl als gerechtes Ergebnis angesehen worden. So aber haben wir wegen eines sehr umstrittenen Foulelfmeters verloren und die Vereine müssen jetzt mit fünf Feldverweisen leben“, meinte FCL-Spielausschussmitglied Waldemar Schick. Gab es die Gelb-Roten Karten für den Langener Arat (80.) und den Dörnigheimer Barfuss (90.+3) wegen wiederholten Foulspielen, so gingen den anderen Feldverweisen Beleidigungen und Unsportlichkeiten voraus. Auch nach Spielschluss zückte der Schiedsrichter noch zwei Mal Rot. Zankapfel war der Elfmeter für Dörnigheim in der 87. Minute. Das vom Schiedsrichter geahndete Foulspiel sei sehr zweifelhaft und dazu noch außerhalb des Strafraums gewesen“, berichtete Schick.

Langen: Joninetz - Marinovic, Ahmadi (90. Rhein), Ries, Arat, Karatepe, Boskovic, Zink (90. Betz), Mola (87. Hesse), Wolfarth, Seibel (78. Kirnig)

Tore: 0:1 Borack (5.), 1:1 Mola (31.), 1:2 Turan (35.), 2:2 Ries (74.), 2:3 Arslan (87./FE), 2:4 Yilmaz (90.+5) - Rote Karte Boskovic (Langen, 88.), Hesse (Langen), Lococo (Dörnigheim, beide nach Schlusspfiff) - Gelb-Rote Karte: Arat (Langen, 80.) Barfuss (Dörnigheim, 90.+3) - Bes. Vork.: Mola (Langen) verschießt FE (19.)

Kickers Obertshausen - Germania Großkrotzenburg 6:0 (4:0). In der ersten Viertelstunde war die Überlegenheit der Kickers frappierend. Die daraus resultierende 3:0-Führung war mehr als nur ein Anhaltspunkt für einen möglichen Heimsieg. „Wir waren anfangs sehr konsequent und haben es auch danach ordentlich gemacht“, war Kickers-Trainer Marcel Dindorf zufrieden. Dass seine Mannschaft noch etliche Torchancen ausließ, darüber sah er locker hinweg. „Leider haben wir die erste Viertelstunde verschlafen“, sagte Germania-Coach Sahin Arslanergül. Die Kickers kamen auch dank eines Dreierpacks von Jan Gebhardt schlussendlich zu einem klaren Heimsieg

Obertshausen: Bohn - Fischer (60. Mannhart), Goldammer, Aydin, Arnold (68. Kaufmann), Mesquita (46. Bacher), Weirich, Dindorf (60. Folschweiller), Davulcu, Krikser, Gebhardt (74. Protzel)

Tore: 1:0 Mesquita (3.), 2:0 Dindorf (6.), 3:0, 4:0, 5:0 Gebhardt (9., 40., 52.), 6:0 Bacher (70.) fs