Yves Böttler stürzt JSK Rodgau von Spitze

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost bezwangen die Sportfreunde Seligenstadt II erneut den Tabellenführer. Gegen Rodgau gelang dank der Hessenliga-Leihgabe Yves Böttler der 1:0-Siegtreffer. Von der Niederlage des JSK konnte Hanau 93 aufgrund eines 3:3 gegen Dietzenbach punktemäßig zwar nur ein bisschen profitieren, eroberte aber Platz eins zurück.

JSK Rodgau - Sportfreunde Seligenstadt II 0:1 (0:0)

Das Wiedersehen der beiden Trainer Andreas Humbert und Thomas Marton, die in der vergangenen Saison TGM SV sowie TGS Jügesheim trainiert hatten, entfiel, weil Humbert aufgrund eines Krankenhaus-Aufenthalts in Folge eines komplizierten Unterarmbruchs der Partie nicht beiwohnen konnte. Er wurde von Eberhard Gaede und Rachid Karroua vertreten. Die Seligenstädter präsentierten sich gut eingestellt, sodass sich zwar eine temporeiche, aber auch chancenarme Partie entwickelte. „In der ersten Hälfte hatten beide Mannschaften je eine Möglichkeit“, sagte Sportfreunde-Trainer Marton. Die Gäste machten auch nach dem Seitenwechsel die Räume erfolgreich eng und hatten in zwei wichtigen Szenen Glück: Zunächst zeigte der Schiedsrichter nach einem nicht besonders klaren Vergehen von Jügesheims Nico Klein gegen Timothy Grein auf den Elfmeter – der zum Erstmannschaftskader gehörende Yves Böttler verwandelte zum Tor des Tages. Sieben Minuten vor Ende trafen die Gastgeber im Anschluss an eine Ecke erst die Latte und dann den Pfosten – das Sportfreunde-Tor blieb vernagelt. Zu diesem Zeitpunkt war der JSK nach einer Ampelkarte für Moritz Herrchen bereits in Unterzahl. Nach dem 1:0 über Hanau 93 entthronte Seligenstadt damit erneut einen Spitzenreiter.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Herrchen, Schweier, Jung, Lutz - Goetze, Klein - Heegen (55. Bayraktaroglu), Hajzeray (69. Sozzo), Mesquita (46. Flores) - Fischer

Sportfreunde Seligenstadt II: Czaronek - Schüßler (68. Elbert), Glaab, Losiewicz (20. Eißmann), Bauer (82. Höfling) - Ahouandiyou, Grein, D. Marton, Willand - Böttler, Pfister

Tor: 0:1 Böttler (50./FE) - Gelb-Rot: Herrchen (Rodgau, 81.)

KV Mühlheim - Türk Gücü Hanau 0:4 (0:0)

Die Hanauer ließen von der ersten Minute an erkennen, dass sie die wichtige Partie unbedingt gewinnen wollten. Sie feuerten in der Anfangsphase mehrere Torschüsse ab, ehe sich Mühlheim befreite. „Wir hätten bis zur Pause sogar 1:0 in Führung gehen können“, sagte KVM-Coach Ciro Giordano. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern fast nichts mehr, Türk Gücü münzte seine Überlegenheit in Tore um.

KV Mühlheim: Fetiqi - Chaudhry (61. Kopp), Michalke, Muharremi (78. Erdmann) - Nocerino, M. Vejzovic, Capalbo, Lang (70. Lopsang) - Beer, di Rosa, Okoro

Türk Gücü Hanau: Tok - Daniel Cimen, Traband, Korkmaz, Müller - M. Kurt (79. Dallal), Shima, Sungun (70. Tastan), Fröb, Kciku (70. Moscelli) - Katilmis

Tore: 0:1 Sungun (51.), 0:2 Katilmis (75.), 0:3 Moscelli (76.), 0:4 Fröb (83.)

Kickers Obertshausen - VfR Kesselstadt 6:0 (1:0)

Die Kickers führten zwar schon zur Pause 1:0, bekleckerten sich als Favorit aber nicht mit Ruhm. „Das war in der ersten Halbzeit ein schlechtes Spiel von beiden Seiten“, beschönigte Kickers-Sprecher Toni Ricciardi nichts. Aus der Kabine kam Obertshausens Trainer Marc Zimmermann deutlich vor seiner Mannschaft, die auf seine Ansprache hin eine Reaktion zeigte und das Resultat doch noch in die Höhe schraubte. Lob für den VfR gab es von Ricciardi: „Das ist eine sehr faire Mannschaft, was nicht selbstverständlich ist, wenn man Woche für Woche hohe Niederlagen kassiert.“

Kickers Obertshausen: Bohn - König, Christ (72. Jenrich), Cwielong, Höf - Lang, M. Dindorf (78. Bott) - Schwaiger, F. Dindorf - Römgens, Konczalla

Kesselstadt: Baric - Hristov, Y. Kurt (72. Quant), Acer, Nuri - Pavel, Demir, T. Kurt, E. Kocak, Conte (69. F. Karaca) - Tatic

Tore: 1:0 F. Dindorf (30.), 2:0 M. Dindorf (59.), 3:0 Konczalla (60.), 4:0 Römgens (67.), 5:0 Höf (71.), 6:0 Jenrich (76.)

1. Hanauer FC 1893 - FC Dietzenbach 3:3 (0:2)

Insbesondere wegen seiner guten Chancenverwertung war Dietzenbach am Coup dran. Aus vier Möglichkeiten machten die Gäste drei Tore. Zweimal traf ausgerechnet Yassin Attal, der im vergangenen Sommer vom FCD nach Hanau gewechselt war, dort wegen einer Schulterverletzung nicht Fuß fasste und im Winter nach Dietzenbach zurückging. Seine beiden Treffer reichten allerdings nur für einen Punkt, weil Spielertrainer Christoph Prümm für Hanau in der vierten Minute der Nachspielzeit per Volleyschuss ausglich. Weil die 93er mehr Spielanteile besaßen, war dies gerecht. „So komisch es klingt: Am Ende muss man sagen, dass es für beide Seiten ein glückliches Unentschieden war“, meinte Hanaus Sprecher Hans Jung. Die Gastgeber eroberteten mit dem späten Tor die Tabellenführung zurück.

1. Hanauer FC 1893: Westenberger - Ransom, Prümm, Daniyel Cimen (38. Herpich), Ünal (46. Gischewski) - di Natale (63. Raafat), Skela, Damar, Boos - Gogol, C. Fischer

FC Dietzenbach: Knecht - Perri, Seidemann, Wieck, Rada, Rachidi - Kale, Bozkurt - Amallah, El Issami - Pauna, Attal (Weilmünster, Awad)

Tore: 0:1 Pauna (28.), 0:2 Attal (42.), 1:2 Damar (55.), 1:3 Attal (65.), 2:3 Skela (67.), 3:3 Prümm (90.+4)

SG Rosenhöhe - FC Hochstadt 0:2 (0:1)

In einer ausgeglichenen Partie setzte sich die größere Cleverness der Hochstädter durch. Die Rosenhöhe spielte ansehnlich, aber ohne Durchschlagskraft. „Wir hatten im gesamten Spiel nur eine klare Chance“, sagte Tim Kleinschmidt vom SGR-Spielausschuss. Doch Giuseppe Mantagna vergab aus sieben Metern. Den Gästen genügten ein Strafstoß und ein Eigentor der Hausherren zum Sieg.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Curth, Wenzel, Bleibdrey - Alkhames, Muhadzeri - Mantagna, Fazio - Durante - Russ (Komdziella, Ballesteras, Nishida)

Tore: 0:1 Bicakci (28./FE), 0:2 Eigentor Pfitzer (58.) (jd)