Noe verlässt Obertshausen

Obertshausen - Fußball-Gruppenligist Kickers Obertshausen muss sich nach einem neuen Trainer umschauen: Wie der Verein gestern bestätigte, ist der bisherige Coach Nils Noe nach der 0:2-Niederlage am Dienstag beim SVG Steinheim zurückgetreten.

„Mein Entschluss stand schon vor dem SteinheimSpiel fest. Die Leistungen wurden immer schlechter“, begründete Noe seine Entscheidung. Das 0:2 in Steinheim war bereits die vierte Niederlage in Folge, zudem kam sie trotz 47-minütiger Überzahl zustande. Die Kickers, in der vorigen Saison unter dem damaligen Trainer Marc Zimmermann noch im erweiterten Spitzenkreis der Liga, stehen derzeit nur einen Platz vor der Abstiegszone. (jd)

