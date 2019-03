Liveticker: SC Hessen liegt zurück

Im Halbfinale des Hessenpokals empfängt der SC Hessen Dreieich den klassenhöheren SV Wehen Wiesbaden. Wir berichten im Liveticker von der Partie.

SC Hessen Dreieich: Kleinheider - Djakpa, Opper, Streker, Raus - Uwe Hesse, Henrich, Pezzoni, Weiss - Kai Hesse, Lagator SV Wehen Wiesbaden: Watkowiak - Mockenhaupt, Dittgen, Schmidt, Schäffler, Kuhn, Hansch, Lorch, Titsch-Rivero, Gül, Diawusie Spielstand: 0:2 Tore: Schmidt (7.), Kuhn (34.) Schiedsrichter: Marcus Rolbetzki Zuschauer:

35. Min.: Das ist bitter für den SC Hessen, just zu einem Zeitpunkt, als die Dreieicher stärker werden, kassieren sie nach einem unnötigen Ballverlust den zweiten Gegentreffer.

34. Tor für Wiesbaden. Moritz Kuhn trifft zum 2:0 mit einem Distanzschuss.

32. Min.: Gute Chance für den SC Hessen, doch der Schuss von Kai Hesse wird abgeblockt, der Nachschuss von Opper verfehlt den Kasten knapp.

30. Min.: Schöner Angriff des SC Hessen, Lagator passt in die Mitte vor das Tor, doch dort steht kein Mitspieler.

27. Min.: Immer wieder unnötige Ballverluste des SC Hessen.

24. Min.: Eine Ecke von Wehen Wiesbaden kann Kleinheider sicher abfangen.

22. Min.: Konterchance für den SC Hessen, doch der Pass von Uwe Hesse in die Spitze ist zu ungenau.

21. Min.: Der ehemalige Bundesligaspieler Constant Djakpa ist einer der Aktivposten bei Dreieich. Ihm gelingt nicht alles, aber er sorgt offensiv gelegentlich für Gefahr und bügelte eben hinten einen Fehler seiner Vorderleute aus.

19. Min.: Djakpa bringt den Ball gefährlich in den Strafraum, doch der Schiedsrichter pfeift Abseits.

19. Min.: Freistoß für den SC Hessen.

17. Min.: Und die nächste große Chance für Wiesbaden. Torschütze Schmidt setzt eine Hereingabe knapp neben das Tor.

15. Min.: Der SC Hessen ist bemüht, aber viel kriegt die Mannschaft gerade nicht zustande.

12. Min.: Der frühe Rückstand macht es natürlich schwer für Dreieich.

8. Min.: Kurz sind die etwa 30 Fans aus dem Taunus zu hören.

7. Min.: Tor für Wiesbaden. Nach einem Dreieicher Fehlpass verwandelt Schmidt einee flache Hereingabe in die rechte untere Ecke.

6. Min.: Erste Ecke für Wiesbaden, aber Dreieich kann klären.

5. Min.: Nun wird's das erste Mal gefährlich, eine Flanke von Djakpa kann SVWW-Keeper Watkowiak nur abklatschen, im Getümmel kann Wiesbaden dann aber klären.

2. Min.: Nun der SC das erste Mal im gegnerischen Strafraum, aber keine Gefahr für das Tor des SV Wehen Wiesbaden.

1. Minute: Der erste Torschuss von Wehen Wiesbaden, aber kein Problem für Kleinheider.

Anpfiff!

+++ Der SC Hessen hat Anstoß.

+++ Nun laufen die Mannschaften ein, gleich geht's los.

+++ Heute ein Sieg und dann noch ein Erfolg gegen Baunatal und der Traum der Dreieicher würde wahr werden.

+++ In Dreieich träumt man natürlich trotzdem von einer Teilnahme am DFB-Pokal, auch wenn der Fokus dem Abstiegskampf in der Regionalliga gilt.

+++ Favorit in dieser Partie ist natürlich Drittligist Wehen Wiesbaden, der eine Klasse höher spielt.

+++ Langsam füllen sich auch die Plätze im Sportpark. Ein paar hundert Zuschauer werden es sein, die ihren Weg an die Lettkaut gefunden haben.

+++ Noch 20 Minuten bis zum Anpfiff, die Mannschaften machen sich noch warm.

+++ Die untergehende Sonne sorgt für ein fast schon romantisches Ambiente, wie dieses Bild zeigt:

+ Die untergehende Sonne hinter dem Sportpark. © nb

+++ Willkommen zum Liveticker aus dem Sportpark an der Lettkaut in Dreieich.

SC Hessen empfängt SV Wehen Wiesbaden

Die Vorzeichen für das Duell im Halbfinale des Hessenpokals könnten unterschiedlicher nicht sein: Drittligist SV Wehen Wiesbaden will in die zweite Liga aufsteigen, der SC Hessen Dreieich kämpft in der Regionalliga Südwest gegen den Abstieg. Es ist also mindestens ein Klassenunterschied, der beide Teams trennt.

Trotz der Abstiegssorgen in der Liga wird der SC Hessen auch die Hessenpokal-Partie ernst nehmen, denn immerhin geht es um die Möglichkeit, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Da die ersten vier Mannschaften der dritten Liga automatisch am DFB-Pokal teilnehmen dürfen, ist der SV Wehen Wiesbaden wahrscheinlich bereits qualifiziert, da sein Vorsprung auf Platz fünf bereits neuen Punkte beträgt.

Allerdings können die Dreieicher nicht darauf hoffen, dass Wehen Wiesbaden deswegen den Hessenpokal auf die leichte Schulter nimmt: SVWW-Trainer Rüdiger Rehm hat bereits angekündigt, in das Finale einziehen zu wollen. Dort steht mit dem KSV Baunatal bereits der Gegner fest, der Hessenligist hatte sich im Halbfinale gegen Liga-Konkurrent FC Gießen durchgesetzt.

Während der SV Wehen Wiesbaden im Viertelfinale klar mit 6:0 gegen Hessen Kassel gewonnen hatte, setzte sich der SC Hessen etwas überraschend im Nachbarschaftsduell gegen Kickers Offenbach mit 2:1 durch. Nun wollen die Dreieicher den nächsten Coup schaffen. (nb)