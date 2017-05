SV Münster II kurz vor dem Meisterstück

Dieburg - Große Überraschung am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Dieburg: Tabellenführer FSV Spachbrücken kassierte beim 0:1 beim Drittletzten FSV Groß-Zimmern die erste Saisonniederlage.

Der TSV Langstadt verkürzte durch einen klaren Sieg gegen die SG Raibach/Umstadt den Rückstand auf Spachbrücken auf drei Punkte. Am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell.

FSV Groß-Zimmern - FSV Spachbrücken 1:0 (1:0)

„Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt“, freute sich Groß-Zimmerns Trainer Johnny Conner. In der ersten Hälfte dominierten die Hausherren. Alexander Ferderer traf nach einer halben Stunde zum verdienten 1:0. Nach der Pause wurde Spachbrücken aber stärker. „Die haben gedrückt, am Ende war es ein Kraftakt für uns. Der Sieg war dennoch verdient“, sagte Conner.

FSV Groß-Zimmern: Engel, Kaya, Cakti, Köten, Gencer, Beck, Ferderer (75. Abdul), Flegel, Zeyrek, Haensch, Yayla (60. Misev)

Tor: 1:0 Alexander Ferderer (30.)

TSV Langstadt - SG Raibach/Umstadt 6:2 (6:0)

In der ersten Hälfte erzielte Langstadt sechs Tore. „Da hatte Raibach/Umstadt nichts dagegenzusetzen“, sagte Langstadts Sportlicher Leiter Christian Segeth: „Nach der Pause haben wir ungewollt zwei Gänge zurück geschaltet.“ Da war bei einigen Spielern wohl schon das Spitzenspiel gegen Spachbrücken im Hinterkopf. „Die Niederlage von Spachbrücken war sehr überraschend, am nächsten Sonntag gilt es“, so Segeth.

TSV Langstadt: Häfner, Koch, Hippe, Tat (46. Georgakopoulos), Johann, Schmidt, Ustabasi, Önk (56. Schornstein), Sternheimer, Taupitz (56. Aslan), Santur

Tore: 1:0, 2:0 Taupitz (2., 11.), 3:0 Sternheimer (20./FE), 4:0 Santur (25.), 5:0 Koch (33.), 6:0 Önk (37.), 6:1 Ferreira (63.), 6:2 Lautenschläger (80.) -

Viktoria Urberach II - FV Eppertshausen 0:2 (0:1).

Eppertshausen feierte den vierten Sieg in Folge. „Was wir in der vergangenen Woche beim Sieg in Ueberau gut gemacht haben, war diesmal alles schlecht. Wir hatten keinen Zugriff und kaum Chancen. Kämpferisch war uns Eppertshausen zwei Klassen voraus“, sagte Urberachs Trainer Michael Krause. Benjamin Zelger und Fredrick Grieser erzielten die Tore für die Gäste.

Urberach II: Speck, M. Kuecuek, Thater (60. Andrzejczuk), Huder, Ziberi, Yaghootpoor, Valva (69. A. Kuecuek), Lang, Saul, Schröter (32. Schüler), Scharko

Eppertshausen: Hassan, N. Enders, Würtenberger, Euler, Zelger (80. Spamer), Pesante, Hebeling (70. Reinecke), Zeweldi (82. Gotta), Nowak, Grieser, J. Enders

Tore: 0:1 Zelger (23./FE), 0:2 Grieser (57.)

TS Ober-Roden II - Viktoria Kleestadt 3:1 (1:1)

„Die Jungs haben eine starke Leistung gezeigt“, freute sich TS-Trainer Werner Jozic. In der ersten Hälfte glich Kleestadt die Führung von Ober-Roden noch aus. Nach der Pause legte die TS aber zwei weitere Tore nach. Auf den Fünften Kleestadt hat der neue Tabellendritte aus Ober-Roden neun Punkte Vorsprung. Auf den Vierten Ueberau sind es zwei Zähler.

Ober-Roden II: Stamer, Jacobs, Holzschneider, Schmidt (53. Knapek), N. Winter, M. Winter, Baader (59. Arlovic), Knecht, Reeh, Fraccica (46. Wunderlin), Drengwitz

Tore: 1:0 Baader (21.), 1:1 Thierolf (39.), 2:1 M. Winter (52.), 3:1 Drengwitz (72.)

KSV Urberach - TSV Richen 2:1 (0:1)

Richen wurde seiner Favoritenrolle zunächst gerecht und ging früh in Führung. „Wir haben uns aber in der zweiten Hälfte gesteigert und dann verdient gewonnen“, sagte Urberachs Abteilungsleiter Holger Behnicke. Den Siegtreffer erzielte Fatih Sogan kurz vor Schluss per Abstauber nach einem Torwartfehler.

KSV Urberach: Nardelli, Deger (89. Kuzkaya), Nas, Demirel, Milenkovic, San Nicolas (69. Lazarin), Lotz, Kafier, Altuner, Sogan, Lahri

Tore: 0:1 Strauss (18.), 1:1 Altuner (62.), 2:1 Sogan (88.)

SG Mosbach/Radheim - TSV Altheim 0:1 (0:1)

Gaetano Sirna erzielte das einzige Tor nach einer halben Stunde. „Wir hätten schon zur Pause 2:0 oder 3:0 führen müssen. Mosbach/Radheim stand vor allem in der ersten Hälfte extrem defensiv“, sagte Altheims Trainer Adis Ahmetovic. „Nach der Pause sind die Gastgeber etwas offensiver geworden, waren aber meist ungefährlich“, so Ahmetovic. Eine Ausnahme war in der 90. Minute, als Altheims Torhüter Max Sahm einen SG-Freistoß aus dem Winkel fischte.

TSV Altheim: Sahm, Mohr, Hochgesang (68. Akkaya), Gröper, Vagts, Ständner, Sirna (87. El Achak), Sahan, Sirinaga, De Michelis (80. Maschke), Hermanns

Tore: 0:1 Sirna (30.)

SG Ueberau - SV Heubach 1:2 (0:1)

Gegenüber der 0:2-Niederlage gegen Viktoria Urberach II zeigte sich Ueberau zwar verbessert, dennoch verlor die SG erneut. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte Sprecher Heiko Blass. Die Gastgeber offenbarten aber einmal mehr Mängel in der Chancenverwertung.

Tore: 0:1 Musel (37.), 0:2 Nirman (46.), 1:2 Rapp (69.)

Kreisliga B Dieburg

Mit dem 4:2 im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TSV Harreshausen dürfte die zweite Mannschaft des SV Münster ihr Meisterstück gemacht haben. Münster hat nun acht Punkte Vorsprung auf Harreshausen, die im Topspiel zwar durch einen Elfmeter von Fabio Paradiso in Führung gegangen waren, da Münster aber auf 4:1 davonziehen ließen. Unter anderem erzielte Manuel Owusu zwei Tore. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe, wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt“, sagte Harreshausens Spielertrainer Christian Drtil. Münsters Trainer Olaf Vogel sah das anders: „Das war ein verdienter Sieg mit schön herausgespielten Toren.“

Vogel musste das Spiel von außerhalb des Sportgeländes verfolgen. Nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter beim Sieg in der Vorwoche gegen Reinheim II war er für zwei Spiele gesperrt worden. Marcel Hausmann vom Spielausschuss vertrat ihn.

Bilder: Reserve aus Münster gewinnt Spitzenspiel Zur Fotostrecke

Neuer Dritter ist Viktoria Dieburg nach dem 4:2 gegen Groß-Umstadt. Ersatzgeschwächt tat sich Dieburg schwer, Groß-Umstadt hatte mehr Spielanteile. „Wir haben unsere Chancen besser genutzt“, sagte Dieburgs Sprecher Manfred Kähler. Hassia Dieburg II siegte mit 5:2 beim Letzten TG Ober-Roden. „Das war eine ordentliche Leistung. Wir waren zwischenzeitlich dran, allerdings haben wir es dem Gegner bei den Toren zu leicht gemacht“, so TG_Sprecher Claus Eurich. Ruixa da Silva Monteiro erzielte fünf Tore beim 7:2 des SV Sickenhofen gegen den TSV Richen II. „Wir hatten das Spiel im Griff“, so Sickenhofens Sportlicher Leiter Michael Partsch. Kickers Hergershausen verlor durch ein spätes Tor mit 0:1 in Klein-Umstadt.

Harreshausen - SV Münster II 2:4 (1:2)

Tore: 1:0 Paradiso (13./FE), 1:1 Zimmy (16.), 1:2 Hansen (28./FE), 1:3, 1:4 Owusu (75., 86.), 2:4 Kattner (90./FE)

SV Groß-Bieberau II - TV Semd 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Bock (7.), 1:1 Weicker (42.), 1:2 Lauter (86.)

SV Reinheim II - TSV Lengfeld II 5:2 (1:0)

Tore: 1:0 Longerich (22.), 2:0 Akar (49.), 2:1 Hartmann (51.), 2:2 Schneider (61.), 3:2 Longerich (69.), 4:2 Özkan (76.), 5:2 Longerich (80.)

Klein-Umstadt - Hergershausen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Adams (84.)

SV Sickenhofen - TSV Richen II 7:2 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 da Silva Monteiro (12., 43., 48.), 4:0 Goekce (54.), 5:0, 6:0 da Silva Monteiro (60., 69.), 6:1 Schindler (77.), 7:1 Radigk (83.), 7:2 Rösch (85.) - Rote Karte: Göcer (66./Sickenhofen)

Niedernhausen - Gundernhausen 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Ptak (51.), 2:0 Kraft (81.), 3:0 Ptak (89.)

TG Ober-Roden - Hassia Dieb. II 2:5 (1:2)

Tore: 0:1 Lechte (16.), 1:1 Zivanovic (27.), 1:2 Fäth (39.), 1:3 Rodrigues (47.), 2:3 Migus (54.), 2:4 Euler (64.), 2:5 Fäth (73.) - Gelb-Rot: Enders (79./Dieburg)

Viktoria Dieburg - Groß-Umstadt 4:2 (2:1)

Tore: 0:1 Koch (31.), 1:1 Rosskopf (39.), 2:1 Cronauer (45.), 2:2 Oliveira (50.), 3:2 Cronauer (88.), 4:2 Novoa Aguilar (90.)

(ey)