TSV Heusenstamm geht im Derby unter

Offenbach - Der 1. FC Langen führt nach dem 1:0-Erfolg gegen die SG Egelsbach weiterhin die Tabelle der Fußball-Kreisoberliga Offenbach an. Auf Platz zwei gab es allerdings einen Wechsel.

Der erste Verfolger ist nun der SVG Steinheim, der 4:2 gegen den TSV Dudenhofen gewann und davon profitierte, dass die Spvgg. Dietesheim mit 1:2 beim FC Offenthal verlor. Eine klare Sache war das Heusenstammer Derby: Die SG Zrinski siegte 6:1 bei der TSV.

Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Erkut Ayguel den entscheidenden Treffer. „Wir haben verdient gewonnen, weil wir die besseren Chancen und auch mehr Spielanteile hatten“, sagte Langens Co-Trainer Pino Viola und sprach von einer umkämpften Partie mit wenig Spielfluss.

1.FC Langen: Simo; Kirnig, Feldscher, Max Werner, Kirnig, Schwarz, Beckmann, Stoytchev, Bouras, Seibel, Moritz Werner (Cholewa, Ayguel, Popovic)

SG Egelsbach: Beck; Bargu, Hakel, Süss, Konrad, Noll, Kalzu, Muzlijaj, Walter, Delibudak, Prugovecki (Riemer, Handke, Müller)

Tor: 1:0 Ayguel (65.)

FC Offenthal – Spvgg. Dietesheim 2:1 (1:0)

„Die Mannschaft mit dem größeren Willen hat sich verdient durchgesetzt“, freute sich Offenthals Abteilungsleiter Marcel Waldmann, dessen Team aber lange in Überzahl spielte. „Wir waren läuferisch stärker und im Zweikampf präsenter. Zudem hatten wir weitere Chancen, während Dietesheim außer dem Tor keine weiteren nennenswerten Tormöglichkeiten hatte.“FC Offenthal: Smajic; Brummund, Schmidt, D. Lehr, Piske, Allaw, Ferderer, Nuß, Düsünceli, M. Lehr, Scheich (Kieffer, Cichutek. Rabhioui)

Spvgg. Dietesheim: Naase; Strack, Günsche, Röhl, Döbert, J. Mistopoulos, Jöst, Bosnjak, Krikser, Tokic, Bacher (Ott, Özdemir, Schmitt)

Tore: 1:0 Allaw (16.), 1:1 Krikser (77.), 2:1 Düsüncelli (81./FE) - Rot: Tokic (Dietesheim, 44., Tätlichkeit), Naase (Dietesheim, 80., Notbremse) - Gelb-Rot: M. Lehr (FCO, 70.)

SVG Steinheim – TSV Dudenhofen 4:2 (2:0)

Tobias Steinbrecher erzielte als Einwechselspieler das vorentscheidende 3:2, nachdem er zuvor schon zweimal für die Steinheimer Reserve getroffen hatte. „Im ersten Spielabschnitt waren wir klar besser, hätten höher führen können“, sagte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. „Nach der Pause waren wir etwas überheblich, so dass die Gäste zum Ausgleich kamen. Dann aber haben wir wieder zugelegt und verdient gewonnen.“

SVG Steinheim: Hartmann; Fischer, Rieger, Seitz, Kaminski, Brighache, Sauer, Gärtner, Zormpalas, Khederzadeh, Pietroluongo (Steinbrecher, Micciche, Shaheen)

TSV Dudenhofen: Petridis; Wischer, Witt, Jonas, Borchardt, Ünsal, Usta, Hrbaty, Heinrich, Bepple, Hoppe (Sommer, Nordquist, Gültekin)

Tore: 1:0 Zormpalas (4.), 2:0 Sauer (41.), 2:1 Gültekin (69.), 2:2 Usta (73.), 3:2 Steinbrecher (74.), 4:2 Sauer (88.) - Gelb-Rot: Heinrich (TSV, 85.), Hoppe (TSV, 90.)

SG Wiking Offenbach – TSG Neu-Isenburg 2:2 (0:2)

„Wir haben die erste Hälfte verschlafen und Glück gehabt, dass wir nur zwei Gegentreffer kassiert hatten“, gab Wiking-Trainer Eddi Ziborius zu. „Nach der Pause haben wir uns ins Spiel gekämpft und auch spielerische Elemente gezeigt. Nach dem Ausgleich hätten wir sogar noch gewinnen können, doch mit dem Punkt nach Rückstand bin ich sehr zufrieden.“

SG Wiking Offenbach: Göktepe; Hüber, Nishida, Neves Carvalho, Chemlal, Balon, Teca Fejo, Sing Sahi, Goldammer, Martel, Memisi (Sura)

TSG Neu-Isenburg: Brandt; Lipka, Sonders, Surano, Kapoor, Caruso, Madziala, Titsch-Rivero, Y. El Issami, Karasu, Harsheim (M. El Issami, Pisov, Bilaus-Zavoianu)

Tore: 0:1 Kapoor (25.), 0:2 Sonders (35.), 1:1 Nishida (60.), 2:2 Goldammer (80.)

VfB Offenbach - TuS Klein-Welzheim 5:2 (2:1)

„Leistung und Laufbereitschaft haben gestimmt“, lobte VfB-Trainer Peter Lack. „Auch wenn bis in die Schlussphase das Ergebnis nicht gestimmt hat.“ Erst in den letzten zehn Minuten sicherten sich die Offenbacher den verdienten Sieg.

VfB Offenbach: Reuswig; Schenderlein, Mothes, Jaatit, Skeva, Knust, Leggiadro, A. Aljatari, El Barkani, Y. Al Jatari, Ünal (Abardah, Genic, Schick)

TuS Klein-Welzheim: Raponi; Köppler, Katsumura, Mayer, Frumento, Eksert, Böhm, Türkoglu, Sari, Biljibani, Özdemir (Karim)

Tore: 0:1 Sari (7.), 1:1 Jaatit (8.), 2:1 El Barkani (35.), 2:2 Özdemir (55.), 3:2 El Barkani (80.), 4:2 Mothes (84./FE), 5:2 Abardah (89.) - Gelb-Rot: Böhm (TuS, 77.)

SG Götzenhain – TuS Zeppelinheim 3:6 (0:2)

„Die Mannschaft hat den Abstiegskampf nicht angenommen“, kritisierte SG-Sprecher Matthias Ruhl. „Vor alle in der Abwehr haben wir eine desolate Leistung geboten.“

SG Götzenhain: Neuwirth; Stapp, Matejtschek, Mogk, Göckes, Bösser, Molter, Müller, Wanzke, Rossteutscher, Radan (Rassner, Stroh, Reinmöller)

TuS Zeppelinheim: Löw; Ziegler, Krottak, Kobilsek, Friedrich, Pouliquen, Yürük, Afellah, Lazaar, Esposito, Fernandez (Sotodehnia, Kifle, Müller)

Tore: 0:1 Afellah (3.), 0:2, 0:3 Fernandez (39., 49.), 0:4 Kifle (58./FE), 1:4 Molter (60.), 1:5 Afellah (67.), 2:5 Molter (74.), 3:5 Radan (83.), 3:6 Kifle (86.)

TSV Heusenstamm - SG Heusenstamm-Zrinski 1:6 (0:3)

Das Heusenstammer Derby war eine überraschend klare Sache. „Uns sind wieder zu viele individuelle Fehler unterlaufen“, sagte TSV-Sprecher Matthias Resch: „Die Niederlage ist aber zu hoch ausgefallen.“

TSV Heusenstamm: Kruck; Duvnjak, Köhler, Knirsch, El Aamari, M. Agnello, Öztürk, Ekici, Karampimperis, Krasnici, Vincenzo (Müller, A. Agnello, Sadikaj)

SG Heusenstamm-Zrinski: Atashkar; J. Ivkovic, Juric, Budimir, Medo, Osmanagic, Korcanin, Steinheimer, Vodanovic, Vincetic, Jajalo (Vinkovic, Petrasevic, Bayraktaroglu)

Tore: Sadikaj (für TSV) - Vodanovic (4), Ivkovic, Osmanagic (für SG)

JSK Rodgau II – Spvgg. Seligenstadt 0:5 (0:0)

In den zehn Minuten nach der Pause wurde die Partie entschieden. „Es ist mir unerklärlich, warum wir so schnell die Gegentore bekommen haben“, so JSK-Trainer Christian Schramm: „Vor der Pause waren wir die bessere Mannschaft, standen in der Defensive sehr sicher und haben nur unsere Chancen nicht genutzt.“

JSK Rodgau II: Imgram; Romero, Medovic, März, List, Al Abed, Sommer, Kiefer, Spindler, Wojnarski, Abbasi(Gardon, Karabay, Militello)

Spvgg. Seligenstadt: Schlund; Hefter, Herbert, Born Fischer, Wolf, Müller, Nikolov, Janovski, Kunkel, Bahmer (Ernst, Hock, Sauer)

Tore: 0:1 Eigentor Medovic (46.), 0:2, 0:3 Kunkel (48., 55.), 0:4 Wolf (65.), 0:5 Nikolov (72.) (rjr)