Fußball-Relegation im Kreis Offenbach

Hausen - Beim TV Hausen hat am Mittwochabend die Relegationsbesprechung des Offenbacher Fußball-Kreises stattgefunden. Insgesamt elf Mannschaften streiten um fünf freie Plätze in den jeweils höheren Ligen.

In der Kreisoberliga ist nur ein Platz frei, in den A- und B-Ligen streiten die Teilnehmer um jeweils zwei freie Plätze in den höheren Klassen.

Der Startschuss der Relegationsspiele wird am morgigen Freitag (20 Uhr) in Zeppelinheim gegeben. Hier spielt die gastgebende TuS gegen den KV Mühlheim, während der SV Dreieichenhain in dieser Dreierrunde spielfrei ist und erst kommenden Dienstag ins Spielgeschehen eingreifen wird.

In den beiden Viererrunden hat jedes Team einmal Heimrecht und muss einmal auf fremden Platz antreten. Den Auftakt macht am Samstag der Relegationstag, hier werden alle vier Begegnungen auf neutralem Platz angepfiffen. In diesem Jahr ist die SG Egelsbach Ausrichter, die Zuschauer können ab 11 Uhr alle vier Spiele hintereinander verfolgen.

Relegation zur Kreisoberliga (ein freier Platz)

Freitag, 1. Juni, 20 Uhr: TuS Zeppelinheim – KV Mühlheim

Dienstag, 5. Juni, 10.30 Uhr: SV Dreieichenhain gegen Verlierer Spiel 1 - bei Unentschieden in Spiel 1 TuS Zeppelinheim

Samstag, 9. Juni, 17.30 Uhr: SV Dreieichenhain gegen Sieger Spiel 1 - bei Unentschieden in Spiel 1 KV Mühlheim. Das Heimrecht in den Spielen 1 und 2 richtet sich nach dem Ausgang von Spiel 1.

Eintrittspreise: 3,50 Euro (ermäßigt: 2,50)

Relegation zur Kreisliga A (zwei freie Plätze)

Samstag, 2. Juni (beide Spiele auf neutralem Platz SG Egelsbach), 15 Uhr: HFC Bürgel – TV Dreieichenhain 17 Uhr: Croatia Obertshausen – SG Weiskirchen

Mittwoch, 6. Juni, 19.30 Uhr: SG Weiskirchen – HFC Bürgel 20 Uhr: Croatia Obertshausen – TV Dreieichenhain

Sonntag, 10. Juni, 15 Uhr: HFC Bürgel – Croatia Obertshausen, TV Dreieichenhain – SG Weiskirchen

Eintrittspreise: 3 Euro (ermäßigt: 2)

Relegation zur Kreisliga B (zwei freie Plätze)

Samstag, 2. Juni (beide Spiele auf neutralem Platz SG Egelsbach), 11 Uhr: TSG Mainflingen II – SSG Langen II, 13 Uhr: VfB Offenbach II – SV Pars Neu-Isenburg II

Mittwoch, 6. Juni, 19.30 Uhr: TSG Mainflingen II – VfB Offenbach II, SSG Langen II – SV Pars Neu-Isenburg II

Sonntag, 10. Juni, 15 Uhr: SV Pars Neu-Isenburg II – TSG Mainflingen, VfB Offenbach II – SSG Langen II

Eintrittspreise: 3 Euro (ermäßigt: 2). (rjr)

