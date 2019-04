Verbandliga: Tabellendritter 1960 Hanau trennt sich von Trainer

Offenbach – Paukenschlag beim Fußball-Süd-Verbandsligisten SC 1960 Hanau: Raduan Belaajel ist nicht mehr Trainer beim Tabellendritten.

Nach einem Gespräch zwischen dem in Mühlheim lebenden Trainer und den Vereinsverantwortlichen des Vereins entschieden sich beide Seiten, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Als Interimstrainer bis zum Saisonende springt einmal mehr der Sportliche Leiter Okan Sari ein, unterstützt wird er von Co-Trainer Berkan Güngör.

Belaajel konnte in seiner knapp halbjährigen Amtszeit als Nachfolger des zurückgetretenen Coachs Antonio Abbruzzese den HSC zwar in der Spitzengruppe der Verbandsliga Süd halten, doch durch etliche unnötige Punktverluste sind die Aufstiegschancen nur noch theoretischer Natur. Die weitaus besseren Karten im Aufstiegsrennen halten Spitzenreiter Rot-Weiß Walldorf und der Tabellenzweite FC Hanau 93 in den Händen. „Wir hatten ein ausführliches Gespräch, in dem beide Seiten ihre Standpunkte austauschten. Dabei kamen wir zu dem Ergebnis, dass die beiderseitigen Schnittmengen nicht ausreichen“, berichtet Belaajel, wobei die 0:1-Niederlage in Urberach noch mitschwang, aber nicht ausschlaggebend gewesen sei. Da es ungewiss war, ob der Vertrag mit dem 42-Jährigen über den 30. Juni hinaus verlängert wird, kamen beide Seiten überein, die Zusammenarbeit sofort zu beenden.

„Wir wollen in den verbleibenden fünf Spielen alles versuchen, die Minimalchance auf einen der ersten beiden Plätze zu nutzen“, sagt Okan Sari, der bereits am Mittwoch das Training leitete, nachdem sich vorher Raduan Belaajel von der Mannschaft verabschiedet hatte.

Belaajel hatte vor seiner Tätigkeit beim HSC fast fünf Jahre lang Kickers-Viktoria Mühlheim trainiert. Seinen Einstieg ins Trainergeschäft gab er 2008 beim SVG Steinheim. Dem jetzigen Aus gewinnt der frühere Stürmer sogar etwas Positives ab. „Da kann ich in Ruhe nach einem neuen Verein Ausschau halten. Im Trainergeschäft will ich auf jeden Fall bleiben.“

Das spannende Titelrennen geht auch ohne Belaajel – und an diesem Wochenende auch ohne die 60er – in die nächste Runde. Spitzenreiter Rot-Weiß Walldorf muss bei der SG Bornheim/GW ran, Verfolger FC Hanau 93 bekommt seine drei Punkte gegen Sandzak Frankfurt kampflos. Der spielfreie SC 1960 Hanau muss tatenlos zusehen, wie sich die Konkurrenz weiter absetzt. Viktoria Urberach kann mit einem Sieg bei den „Speuzern“ in Frankfurt mit den 60er gleichziehen. Die TS Ober-Roden hat erneut die Chance, einen vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

FFV Sportfreunde Frankfurt – Viktoria Urberach (So., 15 Uhr). Mit Aggressivität kauften die „Speuzer“ der Viktoria im Hinrundenspiel den Schneid ab und gewannen mit 2:1. „Mir ist wichtig, dass wir gegen eine Mannschaft in einer Saison nicht zweimal verlieren. Wir haben noch etwas gut zu machen“, sagt Urberachs Trainer Lars Schmidt. Kapitän Giuseppe Serra ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei, dafür fehlt Domagoj Filipovic (Gelb-Rot). Jürgen Bufi (Knieprobleme) ist angeschlagen, Robin Schnitzer nach seiner Verletzungspause dagegen wieder ein Thema.

Germania Ober-Roden – SG Unter-Abtsteinach (So., 15 Uhr). Nach zwei Siegen gegen die Tabellenführer Rot-Weiß Walldorf (2:0) und zuvor Hanau 93 (3:0) gehen die Ober-Rodener als klarer Favorit gegen den Aufsteiger ins Rennen. Die Odenwälder werden Ober-Roden aber nicht die Räume lassen, wie zuletzt die beiden Spitzenmannschaften. Gegen den Abstiegskandidaten ist vor allem Geduld gefordert. Das Hinrundenspiel hatten die Ober-Rodener knapp mit 1:0 zu ihren Gunsten entschieden.

Vatanspor Bad Homburg – TS Ober-Roden (So., 15 Uhr). Nach dem verpassten Dreier gegen Eintracht Wald-Michelbach will die Turnerschaft den vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt nun in der Kurstadt tätigen. „Wir müssen weiter auf Usingen achten“, sagt Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann. Die Kicker aus dem Hochtaunus liegen in der Tabelle fünf Punkte hinter den Rödermarkern, die gegen Altwiedermus am vorletzten Spieltag noch drei Punkte kampflos erhalten. Das Hinrundenspiel gegen Bad Homburg gewannen die Ober-Rodener mit 2:1.

