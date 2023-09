Stolz auf gelungenes Bundesliga-Debüt

FUTSAL SV Pars Neu-Isenburg holt mit 2:2 gegen Bielefeld ersten Punkt

+ © Postl Premierentreffer erzielt: Anis Nassif (rechts) erzielte das erste Neu-Isenburger Tor in der Futsal-Bundesliga. © Postl

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jörg Moll schließen

Weitere schließen

Die Futsaler des Aufsteigers SV Pars Neu-Isenburg haben gleich mal ein erstes Ausrufezeichen in der Bundesliga gesetzt.

Neu-Isenburg – Es war eine vielversprechende Premiere, die der SV Pars Neu-Isenburg in der Futsal-Bundesliga gefeiert hat. Der Aufsteiger sicherte sich mit dem 2:2 gegen den arrivierten MCH Futsal Club Bielefeld den ersten Zähler in der höchsten deutschen Spielklasse.

„Ich war sehr zufrieden“, freute sich Pars-Präsident Sasan Tabib, der an der Seitenlinie als Trainer den besonderen Auftritt seines lange Jahre gehegten Babys, der Futsal-Abteilung, mit Stolz betrachtete: „Wir haben gegen ein Team mit mindestens vier deutschen Nationalspielern gespielt“, ordnete er die Verhältnisse auf dem Parkett in der Dreieicher Hans-Meudt-Halle ein, die 200 Zuschauer kostenfrei erlebten: „Bei uns dagegen haben Denis Streker oder ein Aryan Assar zum ersten Mal in ihrem Leben Futsal gespielt.“ Streker, einst beim SC Hessen Dreieich, hatte Tabib im Sommer von Eintracht Frankfurt II zum SV Pars geholt. In Varol Akgöz könnte künftig ein weiterer feiner Techniker zum Kader gehören. Den 36-Jährigen, einst unter anderem auch in Dreieich und bei Kickers Offenbach auf Torejagd, kommt vom Verbandsliga-Rivalen Rot-Weiss Frankfurt und soll vor allem auf dem Feld eine weitere wertvolle Alternative zu Torjäger Leon Burggraf werden. Auf dem Feld wird dagegen Angelo De Carvalho nicht mehr für den SV Pars auflaufen. Der Mittelfeldspieler kehrt zum Gruppenligisten FC 03 Gelnhausen zurück. In der Halle glänzte in Amer Dzindic ein echter Futsal-Spezialist für den SV Pars. Der Zugang vom Stuttgarter FC erzielte das Tor zum 2:2-Endstand. Zuvor war Anis Nassif die Ehre zuteilgeworden, das erste Isenburger Tor in der Futsal-Bundesliga zum zwischenzeitlichen 1:1 zu schießen.

„Wir werden noch vier, fünf Spiele brauchen, bis wir uns akklimatisiert haben“, ist Tabib überzeugt. Dass fünf seiner Spieler am Tag danach in der Verbandsliga gegen die Sportfreunde Seligenstadt (4:1) auf dem Feld standen, bestätigt ihn in seiner Ansicht, dass Futsal eine gute Trainingseinheit ist: „Andere legen samstags eine Pause ein, müssen dann den Körper hochfahren. Wir haben eine gute Belastungssteuerung, Futsal ist eine gute Trainingseinheit“, sagt Tabib. Kommenden Samstag steht die erste Auswärtsfahrt an. Es geht nach Hohenstein-Ernstthal zu HOT 05. Vier Stunden Hinfahrt, vier Stunden Rückfahrt. „Ich sehe das positiv: Da werden die Jungs wieder viel Spaß haben“, meint der Pars-Coach und -Präsident. jm

SV Pars Neu-Isenburg: Bayar, La Mattina (Tor), Dejan Alempic, Toskovic, Alessandro, Dzindic, Streker, Mouhaman, Assar, Sinisa Alempic, Anis Nassif, Mihail Cociu, Efkan Erdem