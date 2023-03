Germania Ober-Roden: Ein Spiel für die Ewigkeit

Ausgelassene Freude bei Germania Ober-Roden nach einer denkwürdigen Partie: In der Mitte hält Torjäger Marco Christophori-Como das Torhüter-Trikot vor sich, das er ab der 105. Minute getragen hatte. Mit Erfolg. © Germania Ober-Roden

Fußball-Verbandsligist Germania Ober-Roden steht im Endspiel des Dieburger Kreispokals, auch weil Torjäger Marco Christophori-Como im Halbfinale drei Elfer hält. Da stellt sich die Frage: „Was kann er nicht?“

Rödermark – Marco Christophori-Como ist für Germania Ober-Roden schon oft zum Matchwinner geworden. Am Mittwoch avancierte der Kapitän und Torjäger des Fußball-Verbandsligisten jedoch auf besondere Weise zum Pokalhelden. In der Verlängerung des Kreispokal-Halbfinales bei Gruppenligist SG Langstadt/Babenhausen ging er in der Verlängerung ins Tor, hielt später im Elfmeterschießen beim 7:6 (2:2, 3:3)-Sieg der Germania dreimal und verwandelte einmal selbst.

„Was kann er nicht? (Außer die Hände benutzen)“, wurde gestern auf der Instagram-Seite der Germania mit Blick auf das Multitalent scherzhaft gefragt. Christophori-Como hatte nämlich die Elfmeter überwiegend per Fuß abgewehrt. „Das war so unkonventionell, dass es den Gegner ein Stück weit irritiert hat“, meinte Germania-Trainer Fabian Bäcker schmunzelnd. Zumindest beim gehaltenen Elfmeter von Ex-Germane Damien Letellier waren auch die Hände im Spiel.

„Ich habe schon viel erlebt im Fußball. Aber dieses Spiel werden alle, die dabei waren, nicht mehr vergessen“, sagte Christophori-Como. Doch wie kam es überhaupt zu seinem Einsatz als Aushilfstorwart? Im ohnehin packenden Pokalspiel sah der etatmäßige Keeper Dennis Weinreich nach einem Foul außerhalb des Strafraums beim Stande von 2:2 Rot (105.). Da die Germania – auch verletzungsbedingt – ihr Wechselkontingent schon erschöpft hatte, ging Christophori-Como ins Tor. Der war selbst erst in der 70. Minute ins Spiel gekommen, da er nach einer Knieverletzung noch nicht bei 100 Prozent ist. Als Feldspieler klappte es für den Stürmer, der in dieser Saison bereits 20 Verbandsligatore erzielt hat, am Mittwoch ausnahmsweise mal nicht so gut. „Ich bin nicht so gut reingekommen ins Spiel. Als dann das mit der Roten Karte passierte, habe ich gesagt: Komm, lass mich ins Tor. Ich mach das. Ich halte bestimmt einen Elfer. Im Nachhinein war das eine ganz gute Entscheidung.“

Oft haben Feldspieler aus ihrer Jugendzeit kurze Torwarterfahrungen, in diesem Fall jedoch nicht. Für Christophori-Como war es der allererste Auftritt als Keeper in einem Spiel. Trainer Fabian Bäcker fragte noch „Bist Du sicher?“, stand dann voll hinter der Entscheidung des Spielers. „Da diskutiere ich auch nicht mit einem Kapitän, der so viel Erfahrung hat. Er schießt ja auch selbst Elfmeter und hat dann schon ein Auge und kann erahnen und spekulieren, wo der Schütze hinschießen könnte.“ Bäcker war sich sicher, dass Christophori-Como mindestens einen Elfmeter hält. Dass es gleich drei werden, überraschte dann aber alle.

Christophori-Como war im fünften Durchgang des Elfmeterschießens selbst als Schütze erfolgreich. In der sechsten Runde traf Patryk Czerwinski schließlich zum 7:6 für Ober-Roden, Christophori-Como hielt gegen Ben Bachmann – unnachahmlich mit dem Fuß. „Dass ein Feldspieler ins Tor geht und dass der dann noch zum Matchwinner wird, das habe ich noch nie gesehen. Das glaubt dir ja keiner. Es war außerdem über 120 Minuten auch noch ein richtig gutes Fußballspiel“, sagte Bäcker. Natürlich wurde Christophori-Como für seine Glanztaten am Mittwoch stürmisch gefeiert. Der Kapitän gab das Lob aber umgehend ans Team weiter. Schließlich hielt die Germania, für die am Mittwoch Colin Falk, Marc Züge und Johannes Günther trafen, Langstadt/Babenhausen in der Verlängerung in Unterzahl weitgehend vom Tor weg. „Was die Mannschaft da kämpferisch und läuferisch abgerissen hat, das war wirklich Wahnsinn. Höchster Respekt vor dieser Leistung. Langstadt/Babenhausen war auch super, die können auch in der Verbandsliga locker mitspielen.“

In der Verlängerung war Aushilfstorwart Christophori-Como übrigens zweimal gefordert. Beim 3:3-Ausgleich von Langstadt/Babenhausen war er machtlos. Zuvor hielt er bei einer Chance der Gastgeber gut. „Da hat er sogar die Hände benutzt und technisch sauber gehalten“, berichtete sein Trainer.

Von Sascha Eyssen