Gruppenliga Darmstadt: Rollentausch für die Germania

Darmstadt - Nach acht siegreichen Spielen in Folge, sechs seit der Winterpause, könnte das Selbstvertrauen bei Germania Ober-Roden kaum größer sein.

Seit dem vergangenen Samstag, als die Rödermarker locker mit 4:1 bei Schlusslicht FCA Darmstadt gewannen, steht die Mannschaft von Trainer Adi Akinwale nun auch an der Spitze der Fußball-Gruppenliga Darmstadt. Das Ziel ist klar: Die in den vergangenen Wochen so hart erarbeitete Platzierung soll bis zum Saisonende verteidigt werden. Offen sprechen die Verantwortlichen mittlerweile von der Verbandsliga Süd als Saisonziel – aus dem Jäger ist der Gejagte geworden.

Am Donnerstag (18.30 Uhr) steht die Germania jedoch vor einer schwierigen Aufgabe, dann ist der Tabellenvierte VfL Michelstadt zu Gast. Zwar haben die Michelstädter bei vier Punkten Rückstand auf Ober-Roden schon drei Spiele mehr absolviert als der Ligaprimus und dürften somit kaum noch ins Rennen um Position eins eingreifen können, dennoch können die Zuschauer eine torreiche Begegnung erwarten. Im Hinspiel setzte sich Ober-Roden mit 6:2 durch und geht daher auch diesmal wieder als Favorit in die Partie. (ht)