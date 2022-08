„Große Bedeutung, große Ehre und große Aufgabe“

Von: Lars Herd

OFC-Spielführerin Lisa Mundt richtet den Blick nach dem Last-Minute-Klassenerhalt nach oben. © Lars Herd

Ganz so spannend wie in der vergangenen Saison soll es nicht werden für die Fußballerinnen des Regionalligisten Kickers Offenbach. Damit das gelingt, will die neue Kapitänin Lisa Mundt unter anderem ihre Trefferquote erhöhen.

Offenbach – Wenn die Fußballerinnen von Kickers Offenbach am Sonntag (12 Uhr) den FFC Wacker München in der Regionalliga Süd empfangen, führt Lisa Mundt ihre Mannschaft erstmals in einem Pflichtspiel als Kapitänin aufs Feld. Dass das überhaupt in der Regionalliga möglich ist, dazu hat sie einen großen Teil beigetragen. Denn am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison hat sie mit dem 4:0 in der 89. Minute im Derby gegen Eintracht Frankfurt III den entscheidenden Treffer zum direkten Klassenerhalt erzielt. Im Interview spricht die 24-jährige Angreiferin über ihre Ziele, die große Stärke ihrer Mannschaft und die Bedeutung der Spielführerbinde für sie.

Frau Mundt, Sie haben im letzten Saisonspiel im Derby kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum Klassenerhalt gemacht, und das auch noch gegen Ihren Ex-Verein. Was bedeutet das für Sie?

Das war natürlich ein richtig, richtig geiles Gefühl. Anschließend hatte ich etwas gemischte Gefühle, weil ich meinen alten Verein in die Relegation geschossen habe. Aber da hat die Freude über unseren Klassenerhalt deutlich überwogen. In dem Spiel hat man deutlich gemerkt, wie eng wir zusammengewachsen sind.

Sie sprechen es gerade schon an. Was war am Ende ausschlaggebend für die starke Aufholjagd?

Ganz klar der Zusammenhalt im Team. Der Wille und der Einsatz, um erfolgreich zu sein, waren immer da. Auch an schlechten Tagen haben wir immer alles füreinander gegeben. Auch das Zusammenspiel hat trotz der vielen neuen Spielerinnen im vergangenen Sommer super geklappt. Das waren unsere riesen Stärken.

Und was sind Ihre Stärken? Immerhin waren Sie mit fünf Treffern die beste OFC-Torjägerin.

Ich würde schon sagen, dass ich torgefährlich bin. Aber ich bin nicht die typische Strafraumstürmerin, sondern lasse mich immer wieder zurückfallen, um mitzuspielen und dann auch mal gefährliche Steckpässe zu spielen. Und fünf Tore sind für eine Stürmerin ja nicht ganz so viel.

Da haben Sie recht, der Torabschluss war in der vergangenen Saison aber generell ein Problem bei Ihrer Mannschaft.

Genau. Wären wir da effektiver gewesen, hätten wir eine deutlich entspanntere Saison gehabt und die Aufholjagd mit dem Last-Minute-Klassenerhalt wäre nicht nötig gewesen. Was aber gut war ist, dass wir viele verschiedene Torschützen hatten und nicht nur eine Torjägerin. Das macht uns deutlich schwerer auszurechnen.

Nun ist es Ihre Aufgabe, als Spielführerin voranzugehen. Was kommt da auf Sie zu?

Wichtig ist es, Präsenz auf dem Platz zu zeigen und eine Führungsrolle zu übernehmen. Vor allem, was Einsatz und Einstellung angeht, ist es meine Aufgabe, voranzugehen. Und neben dem Platz sind wir schon eng zusammengerückt, das soll auch so bleiben. Natürlich wollen wir auch gemeinsam Spaß haben.

Und was bedeutet es für Sie persönlich, die Binde zu tragen?

Das hat für mich eine große Bedeutung, ist eine große Ehre, aber auch eine große Aufgabe. Ich hätte echt nicht damit gerechnet. Ich war vergangene Saison zwar schon im Mannschaftsrat, aber ich bin ja auch erst seit einem Jahr hier. Auch deshalb habe ich mich riesig gefreut. Natürlich ist es für uns ein Verlust, dass einige Führungsspielerinnen wie meine Vorgängerin Jasmin Walter weg sind. Aber ich habe mich gut eingelebt und bin zuversichtlich, dass ich die Rolle gut ausführen kann.

Was haben Sie sich mit den Kickers-Frauen für die neue Saison vorgenommen?

Unser Ziel ist es ganz klar, nicht mehr gegen den Abstieg zu spielen. Es in die obere Tabellenhälfte zu schaffen, wäre super. Aber wir sind mal gespannt. Nach den beiden Corona-Jahren ist es ja das erste Mal, dass wir die Runde normal in der vollen Liga spielen und nicht in zwei Gruppen.

Auf welche Gegner freuen Sie sich am meisten?

Einer ist zum Beispiel Wacker München. Die kenne ich noch von früher, das war immer ein harter Fight, gegen die zu spielen. Dazu kommt noch, dass das gleich unser erstes Spiel und auch gleich zu Hause ist, die Vorfreude ist groß. Aber natürlich freue ich mich auch auf das Derby gegen meinen Ex-Verein Eintracht Frankfurt. Generell sind aber auch alle Auswärtsfahrten tolle Erlebnisse. Zwar sind die teilweise weit weg und dauern manchmal das ganze Wochenende, aber das mit der Mannschaft zu machen, ist immer cool.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Runde?

Ich möchte an die Leistungen - speziell aus der Rückrunde - anknüpfen. Aber auch individuell will ich mich weiterentwickeln und mehr Tore schießen.

Und langfristig?

Da habe ich mir vorher zwar nie einen großen Kopf drüber gemacht, aber Spielführerin zu werden war schon ein Gedanke. Und als Regionalligist schielt man auch immer schon ein bisschen in die 2. Bundesliga. Wichtig ist mir aber, Spaß zu haben - und den habe ich aktuell.

Haben Sie ein bestimmtes Ritual vor den Spielen?

Lustig, dass Sie das jetzt fragen. Vor ein paar Monaten habe ich nämlich gerade meine Bachelorarbeit über Rituale im Fußball geschrieben. Dazu gehört bei uns natürlich der Teamspruch vor jedem Spiel. Bei mir persönlich fängt es schon beim Umziehen an, da fange ich immer mit links an und dann erst rechts. Außerdem habe ich mich beim Aufwärmen vorm Spiel immer mit der gleichen Partnerin, Vanessa Klich, warm gemacht. Aber das war eher Routine als ein Ritual. Ansonsten ziehe ich zu jedem Spiel den gleichen Sport-BH an (lacht). Das ist quasi mein Spieltagskleidungsstück.

