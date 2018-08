Mesic schießt SG Nieder-Roden zum ersten Dreier

Aufsteigerduell gegen die SG Altenhaßlau

Nieder-Roden - Mit zwei Treffern zum 2:1 (1:1)-Sieg im Aufsteigerduell gegen die SG Altenhaßlau/Eidengesäß sicherte Routinier Mirnes Mesic der SG Nieder-Roden am Freitagabend in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost die ersten drei Zähler in der noch jungen Saison.