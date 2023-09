Gruppenliga: Kesselstadt fertigt Kickers Obertshausen mit 6:1 ab

Überfordert: Andrei Nikolae Ion von Sparta Bürgel (links) muss Antonino Alessandro von Kickers Offenbach II davonziehen lassen. © bremes

In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost gewinnt Kickers Offenbach II das Stadtderby gegen die DJK Sparta Bürgel klar mit 7:0. Der SVG Steinheim patzt

Offenbach – Die Wucht, mit der Aufsteiger VfR Kesselstadt durch die Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost marschiert, ist bemerkenswert. Gegen den Vizemeister der Vorsaison, Kickers Obertshausen, gelang ein klarer 6:1-Erfolg. Es war für den Spitzenreiter bereits der sechste Sieg im sechsten Spiel. In einem weiteren Topspiel setzte sich der OSC Rosenhöhe ebenfalls überraschend klar mit 4:0 bei Germania Dörnigheim durch. Punktgleich mit dem neuen Tabellenzweiten Kickers Offenbach II (7:0 gegen Bürgel) ist der OSC nun Dritter. Der SVG Steinheim rutschte nach der überraschenden 0:3-Heimniederlage gegen den VfB Oberndorf auf den fünften Platz ab. Der 1. FC Langen behielt im Kreisderby gegen die SG Nieder-Roden mit 2:1 die Oberhand.

VfR Kesselstadt - Kickers Obertshausen 6:1 (2:0). Die Erfolgsserie des VfR geht weiter. Der amtierende Vizemeister Kickers Obertshausen hatte dem offensivstarken VfR über weite Strecken kaum etwas entgegenzusetzen. Das Ergebnis täuschte aber dennoch ein wenig über den Spielverlauf hinweg. „Das war ein richtiges Spitzenspiel, beide Mannschaften haben ohne großes Taktieren nach vorne gespielt“, berichtete VfR-Sportchef Thorsten Wolter. Vor dem Tor war sein Team kaltschnäuziger. „Die ersten beiden Treffer waren Wirkungstreffer“, fand er. Ivan Dramac nach gut einer halben Stunde und Elmir Sekeric kurz vor dem Halbzeitpfiff brachten den nun seit 41 Punktspielen ungeschlagenen Neuling auf die Siegerstraße. In Abschnitt zwei lief beim VfR vieles wie aus einem Guss. Auch das 3:0 von Almir Derdemez war fein herausgespielt. Die Kickers steckten nie auf, doch der Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jan Gebhardt kam zu spät. Nach dem 4:1 brachen die Gäste dann auseinander. Den schönsten Treffer des Tages erzielte Semir Agovic in der fünften Minute der Nachspielzeit: Zunächst per Freistoß an der Kickers-Abwehrmauer gescheitert, schweißte Agovic den zurückprallenden Ball volley in die Maschen.

Kesselstadt: Aydin - Tokic (72. Okugic), Ragaman, Rovcahin, Sekeric (65. Music), Habibovic, Kqiku (61. Junuzovic), Esmir Osmanovic, Dramac (62. Chahdi), Agovic, Derdemez (77. Jozic)

Obertshausen: Walter - Scheiner (74. Aydin), Goldammer (75. Sheik), Davulcu, Weirich, Bacher, Arnold, Kaufmann, Ermert, Krikser, Gebhardt

Tore: 1:0 Dramac (32.), 2:0 Sekeric (45.+2), 3:0 Derdemez (50.), 3:1 Gebhardt (83./FE), 4:1 Agovic (87.), 5:1 Chahdi (90.+2), 6:1 Agovic (90.+5)

Germania Dörnigheim - OSC Rosenhöhe 0:4 (0:2). Der in der 32. Minute für den verletzten Christian Rüger eingewechselte Attila Has schwang sich mit drei Treffern zum Matchwinner der Partie auf. „Uns hat die Zielstrebigkeit gefehlt, am Ende war die Niederlage auch in dieser Höhe verdient“, kommentierte Dörnigheims Trainer Patrick Ofcarek enttäuscht. Nach dem früh verwandelten Foulelfmeter von Noah Schumacher legte Has kurz vor der Pause das wichtige 2:0 für die Offenbacher nach. „Dörnigheim hat zu lange gebraucht, um ins Spiel zu finden, das kam uns entgegen“, meinte OSC-Sprecher Tim Kleinschmidt, der an der Leistung der eigenen Elf nichts auszusetzen hatte. „Rosenhöhe war einfach eiskalt“, attestierte Ofcarek.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Richter, Best (78. Aronovici), Ahmetaj, Feuchter, Ballesteros, Mujanovic (72. Bock), Osmanovski (66. Schmidt), Schumacher (58. Capin), Rüger (32. Has)

Tore: 0:1 Schumacher (18./FE), 0:2, 0:3 und 0:4 Has (44./59./61.)

1. FC Langen - SG Nieder-Roden 2:1 (2:0). „Es war wichtig, dass wir die Ergebniskrise gestoppt haben“, war Langens Trainer Marco Betz nach zuvor zwei Niederlagen erleichtert. Die Gäste wiederum warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Die 2:0-Pausenführung des FCL war verdient, da die Gastgeber den hohen Temperaturen trotzten und sehr griffig agierten. Moritz Hesse verlängerte einen Freistoß per Kopf ins Netz (8.), Julian Obermeier staubte nach einer halben Stunde zum 2:0 ab. Die SG Nieder-Roden kam etwas besser aus der Pause und der Anschlusstreffer sorgte für Spannung. „Wir haben es leider bis zum Schluss versäumt, den Deckel drauf zu machen“, erzählte Betz. Luca Schmidt und Mehmet Siringül trafen den Pfosten.

Langen: Schnier - Zink, Khan (80. Navidi), Obermeier, Karatepe, Siringül (90. Hess), Tyminski, Ahmadi (51. Schmidt), Wotzlaw, El Baghdadi (69. L. Lippert), Hesse (69. Max Werner)

Nieder-Roden: Schmidt - Ternay, Koser (85. Mannweiler), Naouassi, Schwarz (46. Murmann), Herzog, Schwäbe (88. Holzschneider), Hamzic, Friedrichs, Erb (46. Zola), Nikolov

Tore: 1:0 Hesse (8.), 2:0 Obermeier (30.), 2:1 Herzog (47.) - Gelb-Rot: Ternay (Nieder-Roden, 90.+2)

SVG Steinheim - VfB Oberndorf 0:3 (0:1). Eine kampfstarke und clever spielende Truppe des VfB Oberndorf stoppte den Siegeszug des SVG Steinheim und sorgte ausgerechnet vor dem Oktoberfest am Pfaffenbrunnen für einen ersten Dämpfer der Saison. „Wir waren vielleicht etwas überheblich und haben uns definitiv vom Gegner den Schneid abkaufen lassen“, berichtete SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Das frühe 0:1 durch Kai Helmchen spielte den Gästen in die Karten. Geschickt stellten die Jossgründer die Räume zu und ließen ihren Gegner anrennen. Dazu hatten die Oberndorfer die Steinheimer Offensivasse Yves Böttler und Marcus Weinhardt gut im Griff. Den Steinheimern fehlten diesmal generell die zündenden Ideen.

Steinheim: Kuhn - Richter (46. C. Busch), Rack, Ölmez (46. Geisler), Gürbüz (85. Rama), Camara, Lundy, Rachor, Saniyeoglu (68. Hartmann), Weinhardt, Böttler

Tore: 0:1, 0:2 Helmchen (14., 61.), 0:3 L. Hagemann (90.+3)

Kickers Offenbach II - DJK Sparta Bürgel 7:0 (5:0). Aufsteiger Kickers Offenbach II wurde im Stadtderby seiner Favoritenrolle gerecht. Einmal mehr konnte sich die OFC-Reserve auf die Treffsicherheit von Oliver Kovacic verlassen, der in der ersten Hälfte des einseitigen Matchs vier der fünf Treffer der Gastgeber erzielte. „Ich war mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sagte OFC-Trainer Steven Keßler. Bei den Gästen ist Abteilungsleiter Olaf Happel dennoch optimistisch, dass bald die Trendwende eingeleitet werden kann. „Bisher haben wir fast nur gegen die Topteams gespielt, jetzt kommen dann die Mannschaften, mit denen wir uns messen können.“ Nicht mehr im Bürgeler Dress zu finden ist Prince Ofori. Der Offensivspieler schloss sich per Amateurvertrag dem Kreisoberligisten Türk Gücü Hanau an.

Offenbach II: Jonetzko - Reppel, Erdem, Cvrlje, Mühlig, Mrvelj, Amazirh (61. Feselmayer), Alessandro (70 El Mourabit), Kovacic, Vuko (55. Veh), Savas (65. Useini)

Bürgel: Wojudy (80. Grüger) - Hashimi, Da Silva, Misetic (81. Elbouti), Fiat, Gebreyohannes (30. Djordjevic), Ramaki, Keric, Weidner, Ion, Gattnar (75. Abdelkawy)

Tore: 1:0, 2:0 Kovacic (9., 21), 3:0 Savas (25.), 4:0, 5:0 Kovacic (35., 40.), 6:0 Mrvelj (80.), 7:0 Useini (87.) fs