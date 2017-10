Gute Hassia wird nicht belohnt

Dieburg - In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt verbesserte sich der SV Münster durch den Sieg in Biebesheim auf Platz vier. Der SC Hassia Dieburg bleibt nach der Niederlage gegen Unter-Absteinach Viertletzter.

Olympia Biebesheim - SV Münster 0:3 (0:1). „Dank einer starken zweiten Hälfte war das ein hochverdienter Sieg für uns“, sagte Münsters Sprecher Joachim Boucher. „Unsere 1:0-Pausenführung war noch etwas glücklich“, so Boucher. In den ausgeglichenen ersten 45 Minuten brachte Mark Braun die Gäste kurz vor der Pause in Führung. „Im zweiten Durchgang waren wir dann klar besser“, meinte Boucher. Nach gut einer Stunde gelang Jens Ries ein Doppelschlag. Ärgerlich allerdings für Münster, dass Jonas Seib wegen einer Notbremse in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Nach Meinung der Münsterer Verantwortlichen zumindest eine diskussionswürdige Entscheidung.

SV Münster: Morian, Seib, Ries (71. Huther), Anton Sahitolli, Grimm, Naim (77. Butt), Braun, Lampevski, Zvonimir Biskic (86. Turic), Turkowicz, Schrom

Tore: 0:1 Braun (44.), 0:2 Ries (61.), 0:3 Ries (64.) - Rot: Seib (Münster, 90.+1)

SC Hassia Dieburg - SG Unter-Absteinach 1:3 (0:1). Wie beim 0:1 in Walldorf zeigte Aufsteiger Dieburg gegen eine Spitzenmannschaft eine gute Leistung, stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da. „Unter-Absteinach hat die ersten 25 Minuten bestimmt“, sagte Dieburgs Spielausschussvorsitzender Roland Jaensch. „In der zweiten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft, haben aber durch zwei Unachtsamkeiten noch Gegentore kassiert“, so Jaensch. Daher reichte der 1:1-Ausgleich von Pierre Kampka nach einer knappen Stunde auf Vorarbeit von Antonio Capobianco nicht für einen Punkt.

Hassia Dieburg: Meister, Böttler, Machado, Karaca, Pierre Kampka, Cassier, Torsten Schnitzer, Capobianco, Durmus, Güney, Benjamin Kampka (20. Schönig)

Tore: 0:1 Magel (11.), 1:1 P. Kampka (58.), 1:2 Hastert(59.), 1:3 Georgiev (87.)