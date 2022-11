Gute Phasen, schlechte Phasen bei 03ern

VERBANDSLIGA Sieg gegen Ginsheim soll Ruhe reinbringen / JSK greift in die Trickkiste

+ © eyssen Voller Einsatz ist auch am Wochenende gefordert. Elias Klingenmeier (links) und die TS Ober-Roden erwarten den spielstarken Tabellendritten SG Bornheim/GW. Marco Christophori-Como und Germania Ober-Roden stehen im Derby beim JSK Rodgau auf dem Prüfstand. © eyssen

In der Fußball-Verbandsliga Süd kommt es am Sonntag zum Derby zwischen dem JSK Rodgau und Germania Ober-Roden. Tabellenführer SC 1960 Hanau hat Rot-Weiss Frankfurt zu Gast.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - VfB Ginsheim (So., 12.30 Uhr). „Da gibt es keine zwei Meinungen: Das Spiel müssen wir gewinnen, wenn wir uns endlich von den unteren Plätzen absetzen und vor Weihnachten Ruhe reinbringen wollen“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky vor der Partie gegen den Tabellenvorletzten, der mit acht Punkten ziemlich abgeschlagen ist. Neu-Isenburg ist Achter, hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Ginsheimer holten nach einem Trainerwechsel immerhin ein 1:1 gegen die TS Ober-Roden. Bei den 03ern war das 3:3 gegen Rot-Weiss Frankfurt ein Spiegelbild der bisherigen Saison. „Wir hatten gute und schlechte Phasen, wieder ziemlich viele Wellenbewegungen“, sagt Janovsky. „Ich hoffe, dass wir gegen Ginsheim die nötige Konstanz auf den Platz kriegen.“ Der Einsatz von Emre Kaya, Filip Rubic und Philipp Hochstein ist fraglich.

SC 1960 Hanau - Rot-Weiss Frankfurt (So., 14.30 Uhr). Die 1960er sind als einziger Verein der drei hessischen Verbandsligen noch ungeschlagen und wollen diesen Nimbus auch gegen die „Roten“ verteidigen. „Wir haben zur Zeit eine tolle Stimmung in der Mannschaft, es macht einfach Spaß, mit dem Team zu arbeiten“, berichtet HSC-Trainer Savas Erinc, der vor dem Gegner warnt: „Die ,Roten’ haben uns beim knappen 2:1-Hinrundensieg das Leben speziell im zweiten Durchgang schwergemacht.“ Bei allem Respekt vor dem Gegner vertraut er aber auf die spielerische Qualität seines Teams. „Ich bin sehr zuversichtlich. Wenn wir unsere Leistungsfähigkeit abrufen, gehen wir als Sieger vom Platz.“ Daran ändert auch der Ausfall von vier Stammspielern nichts.

Sportfreunde Seligenstadt - Eintracht Wald-Michelbach (So., 14.30 Uhr). „Das Hinrundenspiel war recht deutlich“, erinnert sich Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt nur ungern an die 1:3-Niederlage im August. Zumal damals Kevin Knecht verletzt ausgewechselt werden musste und danach ausfiel. Die Partie fiel allerdings in die Phase des schlechten Saisonstarts des Aufsteigers. Mittlerweile ist Seligenstadt in der Liga angekommen, was zuletzt auch der starke Auftritt beim 2:0 in Fehlheim bewies. Auf der Torwartposition muss Lars Schmidt aufgrund der Sperre von Valentino Di Bella umdisponieren. Für Di Bella steht entweder Ole Schickedanz oder Tobias Stehling im Tor. Dominik Röhl steht nach Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung. Außerdem darf Mateusz Malkiewicz nach sechs Spielen Sperre wegen seiner Roten Karte im Spiel beim JSK Rodgau wieder auflaufen. Wald-Michelbach hat als Siebter drei Punkte mehr auf dem Konto als der Zehnte Seligenstadt.

TS Ober-Roden - SG Bornheim/GW (So., 15 Uhr). „Bornheim hat mit Hanau fußballerisch die beste Mannschaft der Liga“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann vor der Partie gegen den Tabellendritten. Die Bornheimer fahren mit der Empfehlung eines 2:0-Sieges im Verfolgerduell gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiß Darmstadt nach Ober-Roden, der Tabellenelfte TS kam nach zuvor vier Niederlagen hintereinander über ein 1:1 beim Vorletzten Ginsheim nicht hinaus. Im Hinrundenspiel in Bornheim führte die TS bis zur 88. Minute mit 2:1, musste sich dann noch mit 2:3 geschlagen geben. „Ich glaube, dass es ein enges Spiel wird. Wir werden uns nicht verstecken, auch wenn wir der Underdog sind“, sagt Neumann vor dem letzten Heimspiel des Jahres.

„Wichtig ist, dass wir in der Offensive mehr aufs Tor bekommen, das war in den vergangenen Spielen zu wenig.“ Bei der TS steht Stürmer Kewin Siwek, der zuletzt urlaubsbedingt fehlte, wieder zur Verfügung. Lorenzo Gick fällt aus, er wird wegen einer Leistenverletzung in diesem Jahr nicht mehr spielen können. Der Einsatz von Yannik Schultheis, der im Zweikampf umgeknickt war, ist fraglich.

JSK Rodgau - Germania Ober-Roden (So., 15 Uhr). Eine Serie mit drei Siegen hintereinander hatte die Germania in der jüngeren Vergangenheit durchaus mal, vier Siege in Folge gab es für Ober-Roden aber zuletzt vor Corona. Für den Tabellensechsten, der bei den Sportfreunden 04 Frankfurt, bei der TS Ober-Roden und gegen Rot-Weiss Frankfurt gewann, also eine Zusatzmotivation für das Derby in Jügesheim. Aufgrund der aktuellen Situation sei die Germania Favorit, sagt JSK-Trainer Rachid Karroua, dessen Team drei Zähler weniger und ein Spiel mehr als die Germania auf dem Konto hat. Zuletzt überzeugte der JSK mit einem 3:0-Sieg bei den Sportfreunden 04 Frankfurt. „Wir haben ein paar Ausfälle, da muss ich in die Trickkiste greifen“, meint Karroua. So fällt neben den Langzeitverletzten wohl Manuel Rosa Garcia weiter aus, auch der Einsatz von Pascal Schmidt und Leon Juric ist fraglich. Elton Mensah fehlt urlaubsbedingt.

Das Hinspiel gewann die Germania, die aufgrund des Ausfalls der Partie gegen Tabellenführer Hanau spielfrei war, mit 3:1. Die drei Siege zuletzt will Germania-Trainer Fabian Bäcker nicht überbewerten. „Wir wissen das einzuordnen. Die Liga ist sehr eng, zwischen den Rodgauern und uns liegen nur drei Punkte. Außerdem hat der JSK zuletzt sehr ordentlich gespielt, da kommt viel Arbeit auf uns zu.“ David Stemann und Dennis Schulte werden verletzungsbedingt eher nicht spielen können. Bei Maik Neuendorf (krank) und Mervan Emir (Rippenprellung) ist die Hoffnung auf Einsätze deutlich größer.

SV Münster - FFV Sportfreunde 04 Frankfurt (So., 14.30 Uhr). Münster hat 13 Punkte Rückstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. Der SV hofft darauf, in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause den Rückstand so weit zu verkürzen, dass man danach halbwegs realistische Chancen auf den Klassenerhalt hat. Nach zuletzt zehn Niederlagen in Serie wird das schwierig. Ein kleiner Lichtblick in Münster ist, dass Torhüter Marcel Petrinec nach überstandener Knieverletzung vergangenen Sonntag beim 0:3 in Dortelweil sein erstes Ligaspiel in dieser Saison bestreiten konnte. „Wir sind froh, dass er wieder zurück ist. Seine Präsenz hilft und auf und neben dem Platz“, sagt SV-Trainer Naser Selmanaj, dessen Team beim 1:1 im Hinrundenspiel bei den „Speuzern“ in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte. ey/geb