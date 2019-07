„Haben uns schon einmal durchgesetzt“

Mainflingen – Am vergangenen Montag nahm Mainpokal-Gastgeber TSG Mainflingen die Saisonvorbereitung auf. Trainer Marco Schwarzkopf ist bereits im fünften Jahr bei der TSG tätig.

Wie waren die ersten Eindrücke?

Gut, die Jungs waren motiviert. Sie hatten einige Hausaufgaben auf und haben diese auch gut abgearbeitet.

Ihr Vertrag sollte zunächst nicht verlängert werden, wurde es dann aber doch. Wirkt diese Situation noch nach?

Das ist ausgeräumt. Wir haben jetzt einen neuen Sportausschuss, mit dem ich direkt zu tun habe. Dass alle Spieler geblieben sind und neue hinzukamen, ist eine Bestätigung für meine gute Arbeit.

Die Gruppe A beim Mainpokal ist eine echte Knallergruppe, einer der Favoriten wird auf der Strecke bleiben. Wie stehen die Chancen der TSG?

Das ist auf jeden Fall eine sehr schwere Gruppe. Klar ist auch, dass wir bei zwei Gruppenligisten nicht der Favorit sind. Wir müssen einen der beiden Gruppenligisten schlagen, wenn wir Erster oder Zweiter werden wollen. Aber bei unserem Mainpokalsieg in Klein-Auheim hatten wir auch Klein-Krotzenburg und die Sportfreunde Seligenstadt in unserer Gruppe und haben uns am Ende durchgesetzt.

Das Gespräch führte Patrick Leonhardt