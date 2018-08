Hakimi entscheidet Rödermark-Derby

Offenbach - Nach zuletzt drei Derby-Niederlagen in Folge beendete Germania Ober-Roden seine schwarze Serie gegen den Stadtrivalen Turnerschaft und gewann das Gastspiel in der Fußball-Verbandsliga Süd an der Walter-Kolb-Straße mit 1:0 (0:0).

TS Ober-Roden - Germania Ober-Roden 0:1 (0:0). „Das war ein geiles Spiel, wir haben den Derbysieg heimgefahren, mehr braucht es nicht“, freute sich Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt. In der ersten Hälfte hatte die TSO vor 359 Zuschauern Feldvorteile, allerdings ohne zwingende Torchancen. Das sah auch TSO-Sprecher Philipp Köhl so: „Wir hatten mehr Abschlüsse, aber keine Hochkaräter.“ Nach der Pause steigerte sich die Turnerschaft weiter, ab der 60. Minute übernahm dann die Germania für 20 Minuten die Kontrolle. In den letzten zehn Minuten ging es munter hin und her, „wir haben den Sieg mehr gewollt, daher war er verdient“, sagte Hoffstadt. Mohammed Hakimi erzielte in der 89. Minute aus kurzer Distanz das Tor des Tages. „Nach der Pause hatten wir ein, zwei Chancen, dann wurde die Germania bissiger. Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen“, meinte Köhl.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Barowski, Strauss, T. Barak, Hesse, Jung, Schöppner, Klinger, Henkel, Veisoglu, Gotta (Kalzu, Schaub, Sitter)

Germania Ober-Roden: Weinreich; Arnhold Junior, Stemann, Nessen, Marweg, Lehnert, Bidou, Hakimi, Palacios Hernandez, Porporis, Bäcker (Owusu, Dapp, Feuchter)

Tor: 0:1 Hakimi (89.)

Viktoria Urberach - Rot-Weiß Walldorf 0:1 (0:1). Vor dem Spiel hatte Viktoria-Trainer Lars Schmidt noch ausführlich auf die Spielweise des Aufsteigers (tief stehen, schnell kontern) hingewiesen. „Doch dann waren wir nicht in der Lage, einen Lauf auf der linken Seite zu unterbinden“, erklärte Schmidt und stellte bei seinen Farben eine gewisse Überheblichkeit fest. So gingen die Gäste bereits nach acht Minuten durch den Ex-Urberacher Daniel Beck in Führung. Fortan standen die Gäste noch tiefer und lauerten auf weitere Konterchancen. Dagegen fehlten der Viktoria die Mittel, um das Abwehrbollwerk der Rot-Weißen zu knacken. „Zudem war Walldorf aggressiver als wir“, stellte Schmidt fest. Zwar erzielten die Rödermarker noch im ersten Durchgang ein Abseitstor und trafen durch Robin Schnitzer den Pfosten, zu einem Punktgewinn reichte es aber letztlich nicht.

Viktoria Urberach: Schickedanz; Schneider, Serra, Yildirim, Filipovic, Purcell (46. Di Maria), Piarulli, T. Hamed, Alempic (86. Lang), Czerwinski (60. Bufi), Schnitzer

Tor: 0:1 Beck (8.)

SC 1960 Hanau - Usinger TSG 0:0. Trotz einer Vielzahl guter Möglichkeiten sprang für die 60er nur ein torloses Remis heraus. Benjamin Braus war der Unglücksrabe des Spiels. Kurz vor der Pause verschoss der Innenverteidiger einen Handelfmeter, zudem bekam er durch den Schiedsrichter zwei Treffer wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen. „Ich kann meiner Mannschaft vom gezeigten Engagement keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben, doch leider aus den vielen Chancen zu wenig gemacht“, meinte HSC-Trainer Antonio Abbruzzese. Dass es nicht wie vor einigen Wochen an gleicher Stelle ein 5:4-Torspektakel gab, lag auch am Defensivkonzept der Usinger, die nach der 0:5-Auftaktpleite gegen Aufsteiger Erlensee erst einmal auf Torsicherung bedacht waren.

SC 1960 Hanau: Pellowski - Effiong, Gültekin, Braus, Boateng, Müller (74. Aydin), Werner, Itoi, Demir (68. Erbe), Mastilovic, Özdemir

Bes. Vork.: Braus (Hanau) verschießt HE (42.) J leo/fs