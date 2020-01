Spezialisten sehen sich als Außenseiter

Wenn es ums Kicken unterm Dach geht, sind sie die Spezialisten. Das Futsal-Team ist erstmals bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft dabei.

Offenbach – Doch Spiros Soulakis, Leiter der Futsal-Abteilung des FC Asteras Offenbach sowie Vorstandsvorsitzender des Gesamtvereins, sieht die Mannschaft des griechischen Klubs bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften am Wochenende in der ESO-Sportfabrik keineswegs als Favorit. „Manch einer mag denken, dass wir im Vorteil sind“, sagt Soulakis. „Das Gegenteil ist aber der Fall. “.

Denn die Variante, die bei den Stadtmeisterschaften gespielt wird, habe „viel mehr mit Fußball zu tun“ als mit Futsal, auch wenn die vom FC Asteras betriebene Form die von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs ist. Nicht nur die Regeln unterscheiden sich. Die Tore in der ESO-Sportfabrik sind zudem größer, es wird mit Bande gespielt und der Ball ist nicht sprungreduziert. „Das erste Training mit dem anderen Ball war eine Katastrophe. Es kam kein gescheiter Pass zustande“, scherzt Soulakis, der sein Team auch noch aus einem anderen Grund als Außenseiter sieht: „Die anderen Klubs haben die Vorteil, dass sie schon die Erfahrung gemacht haben, bei der Hallen-Stadtmeisterschaft dabei zu sein.“ Für den FC Asteras ist er hingegen eine Premiere.

Den Verein und seine Futsal-Abteilung gibt es zwar bereits seit fast vier Jahren, um eine Teilnahme an der Hallen-Stadtmeisterschaft hatte er sich aber anfangs nicht bemüht. „Vor der diesjährigen Auflage sind wir jedoch frühzeitig aufs Sportamt zugegangen und haben gefragt, was die Voraussetzungen sind. Es hieß, man müsse nur Mitglied im hessischen Fußball-Verband und im Landessportbund sein. Wir erfüllen beide Kriterien“, so Soulakis.

Er selbst kennt die Hallen-Stadtmeisterschaft noch aus der Zeit, als er dem vor rund zehn Jahren aufgelösten BSC Hellas Offenbach angehörte. „Das war damals cool“, erinnert sich der Asteras-Boss. Im Vordergrund soll bei der Premiere der Spaß stehen. „Wir wollen auch Kontakte knüpfen und unseren Verein vorstellen. Wir haben eine Futsal-, eine Basketball- und vielleicht auch bald eine Fußball-Abteilung.“ Ohne Ziele tritt das Team von Trainer Remy Rozek aber nicht an. „Es wäre schön, die Vorrunde zu überstehen. Wir werden alles geben, um eine Überraschung zu schaffen“, so Soulakis.

Wesentlich höher sind die Ambitionen im Punktspielbetrieb. „2021 wird die Futsal-Bundesliga eingeführt. Wir sind nur zwei Klassen davon entfernt“, sagt der Abteilungsleiter, dessen Team als unbesiegter Spitzenreiter der Verbandsliga den Sprung in die Hessenliga anstrebt und stets auf der Suche nach Zugängen ist. „Jeder ist eingeladen, vorbeizukommen. Als Fußballer darf man parallel in einem anderen Klub Futsal spielen.“

