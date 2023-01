Jung und verantwortungsbewusst

Von: Patrick Leonhardt

Defensivstark: Langens Hamza Khan schirmt erfolgreich den Ball vor SV-Pars-Torjäger Anis Nassif ab. © hartenfelser

Linksfuß Hamza Khan entwickelt sich beim Fußball-Gruppenligisten 1. FC Langen zum Führungsspieler. Trainer Marco Betz beobachtet das mit Freude.

Langen – Hamza Khan ist gerade einmal 22 Jahre alt, zählt aber dennoch in der jungen Mannschaft des Fußball-Gruppenligisten 1. FC Langen zu den Führungsspielern. „Für sein Alter ist er sehr reif. Er hat sich sehr gut entwickelt und in dieser Saison in Sachen Mannschaftsführung nochmals ein ganz anderes Standing als in der Vergangenheit“, sagt FCL-Trainer Marco Betz.

Der Egelsbacher erlernte das Fußballspielen bei seinem Heimatclub am Berliner Platz und spielte in der Jugend zudem für den FV 06 Sprendlingen, die Spvgg. 03 Neu-Isenburg sowie in der A-Jugend-Hessenliga jeweils ein Jahr für die TS Ober-Roden und Rot-Weiss Frankfurt. Nach einem Jahr Verbandsliga unter Trainer Jens Wöll bei Viktoria Urberach folgte nach dem freiwilligen Rückzug der Rödermarker in die Kreisoberliga 2020 der Wechsel zum Club ins Langener Waldstadion. Trainer Betz war dem Linksfuß kein Unbekannter: „Er war bei den 03ern eine Ikone“, erinnert sich Khan an seine Jugendzeit im Sportpark, als Betz als Spieler mit der Spielervereinigung in die Hessenliga aufstieg. Nach Langen gekommen war Khan als Offensivspieler auf der linken Seite, „notgedrungen bin ich dann aber nach links hinten gewechselt“, erklärt er. Wobei er allerdings auch auf der rechten Seite gut zurecht kommt.

„Wir sind ganz gut reingekommen, hatten eine gute Serie. Zum Ende hin war es allerdings ein wenig durchwachsen“, blickt der 22-jährige auf den bisherigen Saisonverlauf zurück. Khan vermisste zum Teil die nötige Konsequenz, „gegen die Favoriten waren die Chancen immer vorhanden, aber wir haben einiges verschenkt. Dennoch haben wir die Erwartungen insgesamt übertroffen. Wir haben noch Luft nach oben, gerade mit ein bisschen mehr Erfahrung im Kader.“ Mit 31 Punkten überwintern die Langener auf dem achten Tabellenplatz, der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt acht Punkte. Das bringt noch keine Sicherheit, ist aber dennoch recht ordentlich. Zumal der Club, der mit 40 Gegentreffern in dieser torhungrigen Liga eine sehr passable Defensive stellt, im Vergleich zu einem Großteil der Konkurrenz eine Begegnung weniger absolviert hat.

Saisonhöhepunkt war für Khan „für das Kollektiv“ das Heimspiel gegen die DJK Sparta Bürgel im Oktober, als die Langener den so furios gestarteten Aufsteiger in der zweiten Hälfte mit 9:2 (2:1) förmlich überrannten. Für Khan persönlich dagegen war die Partie bereits nach 20 Minuten aufgrund eines Muskelfaserrisses beendet. „In der Woche zuvor beim 2:1-Sieg in Klein-Krotzenburg bin ich noch geschont worden, weil ich angeschlagen war, gegen Bürgel habe ich mich dann verletzt“, erinnert sich Khan, der anschließend nicht mehr zum Einsatz kam. Als seine Stärken nennt Khan das Eins-gegen-Eins („offensiv wie defensiv“), sein Spielverständnis und vor allem seine Schnelligkeit. Der Egelsbacher gilt als sehr ehrgeiziger Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Und eben auch mit seinen erst 22 Jahren gemeinsam mit erfahrenen Kräften wie Henrik Nedwied oder Lars Wolfarth die Mannschaft führt. Teamgeist und Zusammenhalt werden beim FCL groß geschrieben. „Das ist wie eine große Familie. Wir trinken nach Spielen und dem Training auch mal was zusammen oder schauen gemeinsam Fußball“, erzählt Khan. Die lobenden Worte seines Trainers hat er gerne vernommen – und gibt sie zurück: „Marco Betz ist von seinem fußballerischen Wissen und seiner Persönlichkeit her einfach top. Er hat ein sehr gutes Händchen dafür, uns auch als Menschen weiterzuentwickeln. Er und Co-Trainer Mario Rhein können gut mit Menschen umgehen und liefern hier eine Toparbeit ab.“

Die soll den Club noch ein bisschen weiter nach oben führen. „Mit ein bisschen mehr Konstanz können wir unter den ersten Fünf mitspielen“, ist sich Hamza Khan sicher. Vor allem, wenn die Mannschaft zusammenbleibt. Mit zwei, drei erfahrenen Spielern, die auch die Qualität des Kaders weiter anheben, „können wir in den kommenden fünf Jahren auch mal an die Verbandsliga denken“, meint er. Am liebsten mit ihm als erfahrenen Führungsspieler.

