Hanau gibt Tabellenspitze ab

Aller Einsatz reicht nicht: Jason Kunth (links) und die Spvgg. 03 Neu-Isenburg erreichen gegen Ginsheim (mit Sungmo Hwang, Torschütze des 0:1) nur ein 1:1. © a2

Offenbach – In der Fußball-Verbandsliga Süd musste der SC 1960 Hanau nach dem 1:1 gegen Rot-Weiss Frankfurt die Tabellenführung an Rot-Weiss Darmstadt (2:1 bei Dersim Rüsselsheim) abgeben. Die Darmstädter haben allerdings bereits zwei Spiele mehr als Hanau ausgetragen.

SC 1960 Hanau - Rot-Weiss Frankfurt 1:1 (0:0). Speziell in der Anfangsphase glich die Gästeabwehr einem Hühnerhaufen, doch Hanau nutzte seine Möglichkeiten nicht. Nach dem Wechsel trauten sich die Frankfurter mehr zu. Und wurden prompt mit dem Führungstreffer belohnt. (65.). Die Gastgeber wehrten sich gegen die drohende erste Saisonniederlage und glichen durch den eingewechselten Alex Miller (77.) aus. Zu mehr reichte es nicht. „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Die Spieler haben nach dem Rückstand geackert und sich den einen Punkt mehr als verdient“, so HSC-Trainer Savas Erinc.

Hanau: Meurer Camacho - Mickley (70. Kqiku), Jourdan, Torcuatro, Suzuki - Aydin, Demir, Dos Santos, Bulut (53. Miller/85. Dompass), Ataka - Printemps

Tore: 0:1 Gültekin (65.), 1:1 Miller (77.) - Gelb-Rot: Penndorf (Frankfurt, 88.)

Sportfreunde Seligenstadt - Eintracht Wald-Michelbach 2:0 (0:0). Die Sportfreunde, bei denen Tobias Stehling erstmals in dieser Saison im Tor stand und Seligenstadt ohne Gegentreffer blieb, feierten den achten Saisonsieg. Der war verdient. Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt war vor allem in der zweiten Hälfte mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden. „In der ersten Hälfte waren wir noch etwas zurückhaltend. Die zweite Hälfte haben wir dann deutlich dominiert“, sagte Schmidt. Die beiden Treffer fielen gleich zu Beginn der zweiten Hälfte. Robin Weber verwandelte in der 47. Minute einen Elfmeter zum 1:0, Jakob Traut war zuvor im Strafraum gefoult worden. Nur fünf Minuten später traf Philipp Traut zum Endstand, in der Folge hatte Seligenstadt weitere Chancen.

Sportfreunde Seligenstadt: Stehling - J. Traut, Friess, Filipovic, Hofmann (84. Fleckenstein), Knecht, Purcell, Weber, P. Traut (88. Malkiewicz), Röhl (81. Strechie), Serra

Tore: 1:0 Weber (47./FE), 2:0 P. Traut (52.)

TS Ober-Roden - SG Bornheim/GW 2:2 (0:2). Die TS begann gut, die Anfangsviertelstunde gehörte den Gastgebern. In der zehnten Minute ging ein Kopfball von Florian Henkel knapp vorbei, kurz darauf hatte Luke Dettki eine weitere Chance zur Führung. Die gelang nach 15 Minuten allerdings den Gästen durch einen sehenswerten Kopfballtreffer von Valerio Lettieri. „Dann gab es einen Bruch in unserem Spiel“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. In der Folge hatten die Bornheimer gute Möglichkeiten, nach einer halben Stunde erhöhte Lettieri auf 2:0 für den Tabellendritten. Trotz der schwierigen vergangenen Wochen gelang der TS in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich. „Da muss ich der Mannschaft höchsten Respekt zollen, dass sie da so zurückgekommen ist. Wir sind für den Riesenaufwand, den wir betrieben worden, belohnt worden“, lobte Neumann sein Team. Nach einem Foul an Dennis Profumo im Strafraum verwandelte Luis Roth den fälligen Elfmeter zum 1:2 (59.), in der 70. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Elias Klingenmeier das 2:2. Sogar das 3:2 war noch möglich.

TS Ober-Roden: Schwaar - Kaya, Dettki, Bleibdrey, Henkel, Roth, Profumo, Mustafa (68. Klingenmeier), Fekade (68. Siwek), Henkelmann, S. Yildirim

Tore: 0:1 Lettieri, 0:2 Lettieri (15., 32.), 1:2 Roth (59./FE), 2:2 Klingenmeier (70.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - VfB Ginsheim 1:1 (0:1). „Das war ein ganz schwaches Spiel von beiden Seiten“, meinte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. „Wir hatten in der ersten Hälfte gar keine Chance, die Ginsheimer eine“, sagte Janovsky. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste einen Fehler im Neu-Isenburger Aufbauspiel zur Führung. „In der zweiten Hälfte sind wir dann etwas druckvoller geworden“, meinte Janovsky. Raphael Kreis vergab in der 50. Minute eine Großchance zum Ausgleich, der gelang in der 68. Minute kurz nach seiner Einwechslung Vladimir Trucic. In der Schlussphase hatten beide Teams Chancen zum Siegtreffer, Robin Horst vergab eine gute Möglichkeit für Neu-Isenburg. Für Diskussionen sorgte eine Szene in der 90. Minute, als Manuel Profumo im Strafraum zu Fall kam. „Das war ein ganz klares Foul, da muss man Elfmeter geben“, ärgerte sich Nick Janovsky.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Saula - Jacobs, Rubic, Kunth (65. Trucic), Persch, Profumo, Bickel (54. Kaya), Diack, Kreis, Durante (54. Horst), Fujiwara

Tore: 0:1 Hwang (43.), 1:1 Trucic (68.)

JSK Rodgau - Germania Ober-Roden 4:2 (2:1). „Das war ein Spiel mit sehr viel Leidenschaft drin. In der ersten Hälfte war Ober-Roden klar am Drücker, diesmal hatten wir das Glück auf unserer Seite“, sagte JSK-Trainer Rachid Karroua. Die Germania erwischte einen perfekten Start. Marco Christophori-Como traf bereits nach fünf Minuten zur Gästeführung. „Wir haben es mehrfach verpasst, das 2:2 nachzulegen“, ärgerte sich Germania-Trainer Fabian Bäcker. In der 45. Minute nahm das Unheil für die Germania durch ein Eigentor von Maik Neuendorf seinen Lauf. In der Nachspielzeit traf Till Fakic gegen Dennis Weinreich, der im Germania-Tor sein Comeback feierte, auch noch zur 2:1-Führung für die Jügesheimer.

Christophori-Como glich zum 2:2 aus (60.). In der Folge hatte der Germania-Kapitän Pech bei einem Freistoß an die Latte. „Wir haben einfach vorne zu viel liegen gelassen. Das war ein Spiel, das wir nie hätten verlieren dürfen“, ärgerte sich Fabian Bäcker. In der 82. Minute verwandelte der fünf Minuten zuvor eingewechselte Savvas Konstantinidis einen Foulelfmeter zum 3:2. „Das ist das Signal, das ich mir wünsche, wenn ein Spieler von der Bank kommt“, lobte Karroua. In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber durch ein Kontertor noch zum 4:2.

JSK Rodgau: Czaronek - Siegmund (69. Freitag), Alperstedt, Ballesteros, Nejeoui Flores Öhme, D. Rosa Garcia, Hulaj (77. Konstantinidis), Juric, Fakic (64. Gürbüz), Schneider Sanchez

Germania Ober-Roden: Weinreich - Neuendorf (86. Özgün), Ries, Marweg (69. Geyer), Christophori-Como, Firat, Günther, Falk (79. Czerwinski), Sumanov, Kapoor (59. Züge), Dapp

Tore: 0:1 Christophori-Como (5.), 1:1 Eigentor Neuendorf (45.), 2:1 Fakic (45.+2), 2:2 Christophori-Como (60.), 3:2 Konstantinidis (82./FE), 4:2 Schneider Sanchez (90.+1)

SV Münster - FFV Sportfreunde 04 1:2 (0:0). „Uns hat in vielen Situationen wieder das Quäntchen Glück gefehlt, zur Pause müssen wir eigentlich führen. Es ist wie verhext“, sagte Münsters Trainer Naser Selmanaj. Christopher Schrom traf in der 17. Minute mit einem Freistoß die Latte, hinzu kamen weitere gute Münsterer Möglichkeiten.

Kurz nach der Pause gingen die „Speuzer“ in Führung und legten in der 55. Minute durch einen Foulelfmeter von Aziz Bidou das 2:0 nach. Für neue Hoffnung bei Münster sorgte ebenfalls ein Elfmeter. Dabei blieb es.

SV Münster: Petrinec - Seib, Wolf, Huther (79. Breir), Sahraoui, Arian Sahitolli, Schrom, Yildirim, T. Hamed, A. Hamed (79. Kryeziu), Köllhofer

Tore: 0:1 Dincer (48.), 0:2 Bidou (55./FE), 1:2 T. Hamed (67./FE) ey/geb