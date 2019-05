Ex-Profi Michael Fink soll Hanau 93 in Hessenliga führen

Kuriose Situation: Michael Fink (rechts), hier für den FC Gießen im Hessenligaspiel gegen Alzenaus Hedon Selishta im Einsatz, trainiert in Hanau seinen Gießener Coach Danijel Cimen.

Ex-Profi Michael Fink soll als Interimstrainer den zuletzt sportlich angeschlagenen Fußball-Verbandsligisten FC Hanau 93 doch noch zum Aufstieg in die Hessenliga führen.

Hanau – Erst vor wenigen Tagen feierte der 37-Jährige als Spieler des FC Gießen die Hessenliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Vor seinem Wechsel nach Gießen spielte Fink eine Saison für die 93er in der Verbandsliga Süd. Nach dem Rücktritt der beiden Trainer Christoph Prümm und Slavisa Dacic hilft er nun - zunächst mal bis zum Saisonende befristet - als Coach aus.

„Ich war zunächst einmal überrascht, als der Anruf kam. Aus alter Verbundenheit möchte ich dem Verein nun helfen. Dadurch, dass wir mit dem FC Gießen schon aufgestiegen sind, ist die Doppelbelastung für mich nicht so schlimm“, sagt der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi. Fink kennt sein neues (altes) Team gut und ist von der Qualität im Kader überzeugt. „Ich möchte den Spielern Selbstvertrauen geben.“ Ziel sei der Aufstieg, doch Fink denkt, dass dieser wohl nur noch über die Aufstiegsrunde zu realisieren ist. „Wir schauen nicht auf Walldorf, sie müssten ja in zwei von drei Spielen patzen, damit wir sie überhaupt noch von Platz eins verdrängen können“, sagt Fink, der das Absichern von Rang zwei als primäre Aufgabe ansieht.

Fink sammelt Erfahrung bei SV Waldhof Mannheim

Erfahrung als erfolgreicher Interimstrainer sammelte er bereits in der Saison 2017/18 beim damaligen Regionalligisten SV Waldhof Mannheim. Dort startete er nach der Entlassung von Gerd Dais eine starke Serie, musste in der Winterpause wegen der nicht vorhandenen Trainerlizenz seinen Posten wieder abgeben und wurde von Bernhard Trares ersetzt.

Ob Fink auch für die kommende Saison ein Trainerkandidat ist, darüber wollte der Sportliche Leiter Giovanni Falacara nicht spekulieren. „Wir haben derzeit andere Themen“, fordert der Sportchef eine Fokussierung auf die wichtigen anstehenden Aufgaben. Drei Punktspiele sind noch zu absolvieren, zwei Partien in der Aufstiegsrunde könnten dazukommen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Rot-Weiß Walldorf beträgt vier Punkte. Beim bisherigen Trainerduo Christoph Prümm und Slavisa Dacic war spätestens nach der 2:3-Niederlage in Erlensee der Entschluss gereift, dass eine Veränderung her muss.

Christoph Prümm beendet Karriere bei Hanau 93

„Natürlich hätten wir unsere Arbeit gerne mit dem Aufstieg zu Ende geführt, doch wir waren der Meinung, dass die Mannschaft aus ihrem Trott herauskommen muss und dafür einen neuen Impuls braucht. Und zwar durch einen neuen Trainer, der dem Team mehr Leben einhaucht. Es war eine Entscheidung im Sinne der Mannschaft und des Vereins“, sagt Christoph Prümm: „Ich hoffe, dass wir zu unserer alten Stärke zurückfinden, mit der wir übrigens Meister geworden wären.“

Der Defensivakteur wird bis zum Saisonende als Spieler zur Verfügung stehen, danach seine Karriere beenden: „Ich habe einen knapp dreijährigen Sohn, der will mehr Zeit mit seinem Papa verbringen.“

Michael Fink bleibt bis Saisonende Aktiver des FC Gießen

Michael Fink bleibt bis Saisonende Aktiver des FC Gießen, wird aber für den Trainerjob freigestellt. „Die Termine kollidieren nicht. In Gießen wird vormittags und nachmittags trainiert, bei uns abends. Auch die Spiele überschneiden sich nicht“, erzählt Giovanni Fallacara. Man sei, so der Sportchef, den Verantwortlichen des FC Gießen für die erteilte Freigabe sehr dankbar. Die Beziehungen des HFC nach Gießen sind ohnehin sehr eng, deren Coach Daniyel Cimen spielt schließlich noch für die 93er.

Für die kommende Saison hat Hanau 93 zwei Verstärkungen mit Hessenligaerfahrung verpflichtet. Aus Alzenau kommt der früher für 93 in der Jugend aktive Torwart Armend Brao (19). Hanauer Vergangenheit weißt auch Kevin Effiong auf. Allerdings spielte der Verteidiger, der vom Hessenligisten Türk Gücü Friedberg kommt, kurze Zeit für den Stadtrivalen SC 1960. „Kevin ist bei uns als Innenverteidiger eingeplant, als Ersatz für Christoph Prümm“, erklärt Fallacara.

