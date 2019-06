Hanau 93 profitiert von Lohfeldens Aus

Hanau – Giovanni Fallacara musste sich sammeln, als er die frohe Kunde erhielt. Der Sportliche Leiter des 1.

Hanauer FC 1893 hatte gestern Morgen von Klassenleiter Jürgen Radeck erfahren, dass nach dem Rückzug des FSC Lohfelden ein Platz in der Hessenliga frei sei - und somit die in der Relegationsrunde an TuS Dietkirchen und SV Neuhof gescheiterten 93er nachrücken dürfen. Fallacara nahm das Angebot umgehend an - und war danach „einfach nur glücklich“.

Denn eigentlich hatte er mit den Planungen für ein weiteres Jahr Verbandsliga begonnen und selbst nach ersten Gerüchten über Lohfeldens Rückzug aufgrund des Ausstiegs eines Sponsors nicht ans Happy End geglaubt. Doch dann kam Radecks Anruf - und die Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit - die 93er verspielten in der Verbandsliga einen großen Vorsprung, in der Relegation blieben sie punkt- und torlos - waren mit einem Schlag vergessen.

Fallacara und sein Team müssen nun mit Hochdruck die Planungen für den ersten Auftritt in Hessens Fußball-Oberhaus seit 33 Jahren in Angriff nehmen. Am Montag bittet Spielertrainer Michael Fink zum Vorbereitungsauftakt für die am 27./28. Juli beginnende Runde. Gestern verpflichtete der Klub Ioannis Takidis. Der 38-Jährige wird hinter dem ebenfalls von Bayern Alzenau gekommenen Armend Brao die Nummer zwei im Tor - und zudem Torwart- und Assistenztrainer.

In den Mittelfeldspielern Oktay Bulut (31/SG Bornheim/GW) und Noah Gibaja-Lohfink (19/SG Marköbel) stehen zwei weitere Zugänge fest, gehen wird neben Daniyel Cimen (nur noch Trainer FC Gießen), Christoph Prümm (Karriereende), Ervin Skela, Michel Gschwender, Jörn Kohl, Ilker Bicakci und Velibor Velemir (alle Ziel unbekannt) Youngster Lennox Crews (Studium in USA).

Fallacara wird sich künftig „verstärkt ums Marketing kümmern“. Neuer Sportlicher Leiter wird Alexander Hagikian. Der Jurist wird als Spieler ins B-Team wechseln. Die 93er werden ihre Heimspiele an der Kastanienallee austragen. Der vom Verband beanstandete Zustand der Kabinen soll mit Hilfe der Stadt verbessert werden. Vom 11. bis 14. Juli geht es ins Trainingslager ins Kleinwalsertal. jm