Hanauer Hallenmasters mit großem Spaßfaktor

HANAU - Am Wochenende steht in der Hanauer August-Schärttner-Halle das 18. Hallenmasters des Fußballkreises Hanau an. Dabei treffen die 16 besten Mannschaften aus diesem Kreis aufeinander. Mit dabei sind auch der 1. Hanauer FC 1893 und der Hanauer SC 1960.

In den vergangenen vier Jahren ging der Turniersieg jeweils an den FSV Bischofsheim. Rekordsieger ist die SG Bruchköbel, die das Turnier insgesamt fünfmal gewann. Das Finale findet am Sonntag um 18. 45 Uhr statt.

Für 1960 Hanau steht bei diesem Turnier der Spaß im Vordergrund. „Für uns ist das Just-For-Fun, mehr nicht. Natürlich möchten wir so weit kommen, wie es für uns möglich ist. Dennoch ist es für uns wichtig, dass jeder seinen Spaß hat. Als Team-Building-Maßnahme sozusagen“, erklärt SC-Sprecher Selcuk Sürücü. Obwohl die 1960er am Samstag außerdem ein Turnier bei Viktoria Kahl haben, werden sie mit ihrer ersten Mannschaft antreten. Auch deshalb hat Sürücü keine Bedenken, dass der Verbandsliga-Zehnte die Gruppenphase nicht überstehen könnte. Dort treffen sie auf den VfR Kesselstadt, 1. FC 06 Erlensee und FC Eintracht Oberissigheim. „Wir sagen jetzt nicht, dass wir den ersten Platz holen wollen, der Spaß steht ja wie gesagt im Vordergrund. Trotzdem wollen wir auf jeden Fall aus der Gruppenphase herauskommen“, so Sürücü.

Die Gruppenphase möchte auch der Hanauer FC 1893 überstehen. Mit dem 1. FC Hochstadt, Germania Großkrotzenburg und Germania Niederrodenbach erwartet die 93er aber eine schwierige Vorrundengruppe. „Das ist die allseits bekannte Todesgruppe. Wenn wir die überstehen, sehe ich gute Chancen“, beschreibt Hanaus Sportlicher Leiter Giovanni Fallacara, der keine Platzierung ausgibt, aber dennoch ein klares Ziel hat: „Wir werden mit unserer besten Mannschaft antreten. Natürlich wollen wir so weit wie möglich kommen. Klar versuchen wir zu gewinnen, sonst brauchen wir auch nicht anzutreten.“

Am Mittwoch startete der Spitzenreiter der Gruppenliga Frankfurt Ost in die Vor-bereitung auf die Rückrunde. In der Halle spielt die Ligazugehörigkeit allerdings keine so große Rolle. „Im Vergleich zum Vorjahr ist in 1960 Hanau noch eine neue starke Konkurrenz dabei. Insgesamt sehe ich die drei Verbandsligisten Hanau, SG Bruchköbel und Großkrotzenburg als Favoriten. Hinzu kommt noch der FSV Bischofsheim, der die vergangenen Jahre immer hier gewonnen hat“, sieht Fallacara die Favoritenrolle bei anderen Vereinen, sagt aber auch: „Es ist aber immer etwas anderes, wenn man in der Halle spielt. Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ - lahe