SC Hessen Dreieich: Infrastrukturelle Probleme für Regionalliga

Dreieich - Für den SC Hessen Dreieich war die Partie gegen die Frankfurter Eintracht am Dienstag mehr als ein interessantes Privatspiel unter Freunden. Von Peppi Schmitt

Es war für den (Noch-)Hessenligisten der ultimative Test, ob und wie höherklassiger Fußball im neuen Hahn-Air-Sportpark in Dreieich möglich ist. Die Dreieicher, erst 2013 gegründet, stehen als klarer Tabellenführer der Hessenliga vor dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Mit all seinen sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die ein solcher Aufstieg mit sich bringt. Da kam das Spiel gegen den Bundesligisten gerade recht.

Die erste Reaktion am Tag danach war euphorisch. „Flutlicht, ausverkauftes Haus und ein Sieg gegen den Bundesligisten von nebenan: Der Abend hätte für den SC Hessen Dreieich kaum besser laufen können“, hieß es in einer offiziellen Presserklärung. Diese Einschätzung bezog sich in erster Linie auf den sportlichen Erfolg, schließlich hatten die Oberliga-Amateure die Bundesliga-Profis mit 2:1 besiegt. Auf dem Platz scheinen die Dreieicher jetzt schon gerüstet, auch wenn Vize-Präsident Karl-Heinz Körbel der Überzeugung ist, „dass wir bei einem Aufstieg auch die Mannschaft verstärken müssen“. Das scheint jedoch die kleinere Herausforderung, denn an wirtschaftlichen Möglichkeiten mangelt es beim SC Hessen nicht.

Die größeren Herausforderungen liegen im infrastrukturellen Bereich. Zwar ist der Hahn-Air-Sportpark mit seinem Rasen- und Kunstrasenplatz ein kleines Schmuckstück, aber schon die offizielle Adresse der Sportstätte, „Am Herrnacker“, zeigt, wo die Probleme liegen. Das Stadion, gelegen auf dem flachen Land zwischen Sprendlingen und Langen, ist zu klein für große Spiele. Gegen die Eintracht wurden alle 2000 Karten im Vorverkauf abgesetzt. Das Gelände war also voll, sehr voll. Freilich noch so, dass jeder das Spiel gut verfolgen konnte.

An schwierigsten sind die Probleme der An- und Abfahrt zu lösen. Denn es gibt nur ganz wenige Parkplätze rund ums Stadion. Geparkt wird in den Straßen Richtung Stadtteil Dreieichenhain oder auf Feldwegen. Zudem ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit einer Bushaltestelle sehr überschaubar. All das führte schon gegen die Eintracht zu einigen Staus an der Einfahrt zum Platz. Es gibt nur ein Straße, da müssen die wenigen Parkberechtigten, auch der Gästebus durch.

Während die Organisation rund ums Spiel mit Stadionsprecher, zwei hochmodernen Anzeigetafeln, auch einer kleinen Sitzplatztribüne, schon Regionalliga-Niveau hatte, haperte es an der „Versorgung“ der Zuschauer mit Getränken und Speisen. Vor den Verkaufsständen bildeten sich lange Schlangen, mehr wäre da auch mehr gewesen. Aber auch dies sollte im Ernstfall lösbar sein. Schwieriger zu erfüllen sind die Auflagen, die der DFB den Regionalligisten stellt. Neue Zufahrtswege stehen in dem Katalog, Container für die Polizei, Umbaumaßnahmen auf dem Gelände, vor allem ein eigener „Käfig“ für Gästefans. „So schwer hatte ich mir das nicht vorgestellt“, sagt Körbel.

Der Club hat sich vorgenommen, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, wenn die sportlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Und weiß doch, dass er für das eine oder andere Spiel ausweichen müsste. Gegen die Offenbacher Kickers, 1.FC Saarbrücken, Hessen Kassel oder Waldhof Mannheim, also Clubs mit vielen Fans, würde der „Hahn-Air-Sportpark“ in seiner Kapazität kaum ausreichen. Und so wird hinter den Kulissen nach einem Ausweichort für wichtige Spiele Ausschau gehalten. Das Stadion am „Bornheimer Hang“ in Frankfurt, Heimstätte des FSV Frankfurt, wird immer wieder genannt, auch das Stadion am Brentanobad in Frankfurt, dort spielen die Fußball-Frauen des 1.FFC. Aber inzwischen gibt es auch Überlegungen, bei besonderen Spielen nach Offenbach, ins Sparda-Bank-Hessen-Stadion, umzuziehen.