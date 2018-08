TSV setzt sich gegen Wiking durch

Kreisliga A Offenbach Gruppe 2

Offenbach - Die TSV Heusenstamm gewann am Freitagabend in der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 2 gegen Kreisoberliga-Absteiger Wiking Offenbach mit 3:1 (1:1) und führt damit weiter die Tabelle an.