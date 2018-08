TSV Heusenstamm überrascht Titelfavorit Teutonia

Offenbach - Heusenstamm ist nach dem überraschenden 1:0 Sieg über Titelfavorit Teutonia Hausen als einziges Team in der Kreisliga A Offenbach Ost ohne Punktverlust und führt die Tabelle an.

TSV Heusenstamm - Teutonia Hausen 1:0 (0:0). „Vor dem Spiel hatten wir uns nur eine kleine Chance ausgerechnet, aber diese haben wir dann genutzt“, sagte Heusenstamm-Trainer Anel Nazic, der als Grund für den Erfolg die mannschaftliche Geschlossenheit und den unbändigen Willen seiner Mannschaft nannte: „Von Nummer eins bis 14 haben heute alle alles gegeben aber widmen werden wir den Sieg unserem Platzwart Martin Schwald, der gesundheitlich es etwas ruhiger angehen lassen muss“, führte Nazic aus.

Heusenstamm: Schlaud; Alimpasoglou, Rauch, Seufert, Kockiri, Kirsch, De Angelis, Hibbeler, Armbrister, Vincenzo, Martinko (Brackmann, Düzgüner, Lazar)

Hausen: Sagmann; Scheiner, Jung, D. Blahut, Düsgün, Klein, A. Mandel, Fischer, Ahmetaj, L. Blahut, Sanchez (Ciesielski, J. Blahut, S. Mandel)

Tor: 1:0 Hibbeler (56.)

SG Wiking 03 Offenbach - TSV Lämmerspiel 5:4 (3:3). Auf dem heißem Kunstrasen entwickelte sich ein torreiches Spiel. „Das Spiel war geprägt von vielen Blackouts auf beiden Seiten, so dass viele Torchancen entstanden, aber wir hätten nach dem 4:3 schon alles klar machen müssen, denn wir waren viermal allein vor dem Torwart ohne zu treffen“, sagte Wiking-Trainer Roberto Behse.

Wiking: Vinci, Lamkaddam, Fenchel, Pereira, Behse, Böhm, Mensah, Gegreyohannes, Zoran, Turak, Cirkic (El Hanafi)

Lämmerspiel: Weismantel; Roth, Henn, Dieter, Rikert, Schwan, Butkus, Martin, Ott, Rugulies, Schräpel (Atif, Schwan, Batt)

Tore: 0:1 Martin (15.), 1:1 ET Henn (16.), 2:1 Turak (26.), 2:2, 2:3 Ott (38., 42.), 3:3 Mensah (43.), 4:3 Zoran (51.), 4:4 Rugulies (73.), 5:4 Zoran (89.)

JSK Rodgau II - Sportfreunde Seligenstadt II 4:1 (2:0). Die Rodgauer beherrschten das Spiel in voller Länge. „Wir hätten noch zwei bis drei Tore mehr machen können und vielleicht auch müssen, aber der Torhüter der Sportfreunde hat sehr gut gehalten“, sagte Rodgau-Trainer Manuel Fenchel.

Rodgau: Speyer; M. Engelmohr, Basldella, Veit, L. Engelmohr, Kiefer, Klinkel, Al Abed, Barth, Kara, Müller (Catarino, Filips, Khan)

Seligenstadt: Diel; Firnges, Zebi, Kramer, Junker, Tuna, Köpp, Peruzzi, Glaser, Alban, Butterhof (Biljibani, Menzer, Schleiss)

Tore: 1:0 Klinkel (12.), 2:0 Kiefer (16.), 3:0 Al Abed (66.), 3:1 Kramer (80.), 4:1 ET Butterhof (92.)

TV Hausen - SV Zellhausen 3:1 (2:1). Drei Tore in drei Minuten stellten den Pausenstand von 2:1 her. „Wir waren in der ersten Hälfte klar überlegen und hätten aus unseren Chancen viel mehr machen müssen“, sagte TV-Sprecher Andreas Jäger, der in der zweiten Hälfte eine eher ausgeglichene Begegnung sah.

Hausen: Rode; Mürell, Pietsch, Krammig, Bekr, Kreim, Lopsang, Haas, Lösch, D’Aprea, Steinbrecher (Mafuefeu, Holzhacker, Gruchot)

Zellhausen: Mogk; Schliessmann, Peretzki, Hitzel, Amann, Nietschmann, Ackermann, Gardon, Mailänder, Murach, Simon (Kaiser, Gerfelder, Köppler)

Tore: 1:0, 2:0 Lösch (28., 29.), 2:1 Nietschmann (30.), 3:1 Steinbrecher (75.), 3:2 Ackermann (FE, 79.)

Spvgg. Dietesheim II - Spvgg. Hainstadt 2:1 (1:1). Die beiden Teams schenkten sich nichts und kreierten eine Torchance nach der anderen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe bei dem wir am Schluss das glücklichere Händchen hatten und in der Schlussphase noch die drei Punkte hier behielten“, sagte Dietesheim-Trainer Ayhan Ünal.

Dietesheim: Kimmel; Bergmann, Zimmermann, Freudenberg, Firlus, Do. Tanfal, Riouch, Loy, U. Tas, El Jazouli, Solak (H. Tas, De. Tanfal, Zajac)

Hainstadt: Rode; Weiss, Beck, Schmidt, Delarue, März, Griehl, Reitz, Yavuz, Wurbs, Köhler (Bayram, Katta, Thoma)

Tore: 1:0 Freudenberg (13.), 1:1 Griehl (24.), 2:1 Solak (90.)

TuS Klein-Welzheim - Espanol Offenbach 3:3 (0:1). Nach zwei heftigen Schlappen in den vergangenen Spielen gelang Klein-Welzheim der erste Punkt. „Wir haben heute etwas defensiver gespielt und auf Konter gesetzt und das hat sich dann auch durch die drei Tore ausgezahlt“, sagte Klein-Welzheim Abteilungsleiter Frank von der Wege. Der Gastgeber zeigte Moral und kam nach dem zwischenzeitlichen Rückstand von 1:3 noch zurück. „Am Ende häten wir sogar noch gewinnen können.“ Ein Sonderlob gab es für Dreifachtorschütze Hadi Abdul Karim: „Er war unser Toptorjäger in der C-Klasse und jetzt trifft er auch in der A-Klasse, nachdem er schon an sich gezweifelt hatte“.

Klein-Welzheim: Schröder; Kamis, Leonhardt, Burkard, Hitzel, Wille, Husseum, Ittermann, Karim, Wagner, von der Wege (Purcel, Seipel)

Offenbach: Bulut; de Sousa, Temizsoy, Navas, Pospichil, Savic, Apel, Gündüz, Ehrsam, Babic, Martin (Medrala)

Tore: 0:1 ET Leonhardt (22.), 1:1 Karim (54.), 1:2 Ehrsam (FE., 56.), 1:3 Babic (60.), 2:2, 3:3 Karim (66., 78,)

SG Hainhausen - TuS Froschhausen 3:1 (1:1). Nur kurz währte die Freude bei den Hainhausenern über die Führung in der 34. Minute, denn bereits drei Minuten später erfolgte der Ausgleich. „In der zweiten Hälfte haben wir dann das Spiel bestimmt und diverse Konterchancen gehabt und diese dann auch zum verdienten Sieg genutzt“, sagte Hainhausen-Trainer Mathiyas Dursun.

Hainhausen: Graf; Schneider, Wicke, Cimen, Müller, Arnautovic, Langer, Zadro, Darici, Kern, Albayrak (Andom, Merklinger, Demel) Froschhausen: Schulz; Bergmann, Wolf, Hansen, Walter, Macana, Heyny, Mazza, Lemens, Stier, Gerheim (Kessler, Kloiber, Hark)

Tore: 1:0 Schneider 34.), 1:1 Wolf (37.), 2:1 Arnautovic (54.), 3:1 Merklinger (79.)

FC Maroc Offenbach - RW Offenbach 0:1 (0:0). Im Duell der punktlosen Mannschaften hatte RWO das Glück auf seiner Seite. „Wir hatten bestimmt drei bis vier hundertprozentige Torchancen und Rot-Weis macht aus Nichts ein Tor, wir haben heute sehr gute gespielt uns aber nicht belohnt“, sagte Maroc-Sprecher Abdel Dadour.

Maroc: M Bonde; Elfechtali, El Jazouli, Kiss, Severino, Al Jatari, O. Jaatit, El Maddaghri, N. Jaatit, M. Jaatit, El Fatimi (Daraz, Hamiani)

RW: Günther; Saidi, elmasaouudi, El Krafli, Keoseoglou, H. El Barkani, M. El Barkani, Ethoroz, Njel, Samouri, Z. Jaatit (Komo, Khederzadeh)

Tor: 0:1 Njel (71.) J stef