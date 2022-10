Hulaj entscheidet hitziges Derby

Teilen

Sechs Tore und drei Platzverweise sahen die Zuschauer in Rodgau beim 4:2-Erfolg der Gastgeber gegen die Sportfreunde Seligenstadt. Der SV Münster musste sich beim 1:4 gegen Bad Vilbel zum fünften Mal hintereinander geschlagen geben.

Offenbach – In der Fußball-Verbandsliga Süd gewann der JSK Rodgau ein teilweise hitziges Derby gegen die Sportfreunde Seligenstadt nach 1:2-Rückstand noch mit 4:2. Die TS Ober-Roden machte durch den 2:0-Auswärtssieg in Dortelweil in der Tabelle einen Sprung auf Platz vier. Knappe Niederlagen gab es für Germania Ober-Roden (gegen Ginsheim) und die Spvgg. 03 Neu-Isenburg (gegen RW Darmstadt). Der SV Münster musste sich beim 1:4 gegen Bad Vilbel zum fünften Mal hintereinander geschlagen geben und ist seit neun Spielen ohne Sieg.

JSK Rodgau - Sportfreunde Seligenstadt 4:2 (1:0). Es war ein zeitweise hitziges Derby mit drei Platzverweisen, der letzte sogar nach Spielende. Die Jügesheimer, bei denen David Öhme wegen Foulspiels vorzeitig zum Duschen musste (73.), gingen nach einer halben Stunde durch Lauris Rafael Schneider Sanchez in Führung. Nach der Pause drehte Seligenstadts Philipp Traut mit seinen beiden Toren (51., 58.) die Partie zunächst. Per Foulelfmeter glich Jügesheim zum 2:2 aus (70.). „Dieser Elfer war der Knackpunkt, da sind wir ins Spiel zurückgekommen“, sagte JSK-Trainer Rachid Karroua. Petrit Hulaj, der schon beim 6:0 gegen Münster dreimal getroffen hatte, schlüpfte gestern erfolgreich in die Jokerrolle. Da Karroua mit nur einer Spitze beginnen wollte, spielte Savvas Konstantinidis von Anfang an, Hulaj wurde nach einer Stunde eingewechselt. „Ich habe ihm gesagt: Du kommst später rein und wirst deine Tore machen. So war der Plan“, so Karroua. Der ging auf, mit zwei Toren entschied Hulaj das Derby. Seligenstadt musste sich nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Hanau erneut geschlagen geben. „Grundsätzlich waren wir in der ersten Hälfte dominant, hatten drei gute Möglichkeiten“, sagte Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt. Beim Jügesheimer Führungstreffer sei sein Team aber nicht auf der Höhe gewesen. Dann schien sich das Blatt dank der zwei Treffer von Philipp Traut zu wenden. „Der Elfer zum 2:2 hat das Spiel wieder scharf gemacht. Hinten raus ist das Glücksbarometer dann etwas Richtung Rodgau umgeschwenkt. Die Niederlage war vermeidbar“, meinte Schmidt, der sich unter anderem über „verbale Scharmützel“ und die Rote Karte nach Spielende ärgerte.

JSK: Czaronek - Alperstedt, Konstantinidis (78. Mensah), Neteoui Flores (60. Hulaj), Öhme, M. Rosa Garcia, D. Rosa Garcia (44. Gürbüz), Juric, Schmidt, Schneider Sanchez (78. Siegmund), Fung

Seligenstadt: Di Bella - J. Traut, Friess (80. Amani), Fleckenstein, Filipovic (85. Cole), Hofmann, Purcell, Weber (65. Malkiewicz), P. Traut, Röhl, Serra

Tore: 1:0 Schneider Sanchez (34.), 1:1, 1:2 P. Traut (51., 58.), 2:2 Konstantinidis (70./FE), 3:2 Hulaj (77.), 4:2 Hulaj (82.) - Rot: J. Traut (Seligenstadt, 70.), Öhme (Rodgau, 73.), Malkiewicz (Seligenstadt, nach Spielende)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Rot-Weiß Darmstadt 0:1 (0:0). „Das war eigentlich ein 0:0-Spiel“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. Chancen waren Mangelware, Janovsky hatte für jedes Team drei Möglichkeiten gezählt. Die mit Abstand beste für die 03er hatte Christos Stoilas, der nach etwa 20 Minuten alleine aufs Tor lief, Darmstadts Keeper Max Steinbrecher hielt aber stark. „Kurz nach der Pause kriegen wir eine Flanke nicht richtig verteidigt, der Ball geht über alle hinweg und die Darmstädter gehen durch einen Volleyschuss in Führung“, schilderte Janovsky das einzige Tor des Spiels durch Noel Wembacher (48.). „Wir haben danach zwar schon Druck gemacht, aber man hat gesehen, dass Darmstadt eine gefestigte Mannschaft hat“, so Janovsky. Die 03er konnten sich vor dem Tor nicht mehr entscheidend in Szene setzen. „Die Niederlage bringt uns jetzt natürlich in eine prekäre Situation“, meinte Neu-Isenburgs Coach, der mit 13 Punkten nach elf Spielen nicht zufrieden ist.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Saula - Kiefer (84. Horst), Jacobs, Rubic, Persch, Stoilas (62. Kreis), Kaya, Uchida (72. Hochstein), Bickel (62. Castiglione), Diack, Fujiwara

Tor: 0:1 Wembacher (48.)

SC Dortelweil - TS Ober-Roden 0:2 (0:1). Dank der Tore von Luis Roth und Sevket Yildirim feierte die TS den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison. „Das war ein flottes Spiel. Wir hatten schon auch schwere Phasen zu überstehen, in denen Dortelweil am Drücker war“, berichtete TS-Trainer Bastian Neumann. Die Gastgeber begannen stark, etwa ab einer Viertelstunde war die Partie dann bis zur Pause ausgeglichen. Nach einer halben Stunde brachte Luis Roth die Gäste auf Vorarbeit von Patrick Bleibdrey mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Es war bereits das achte Saisontor des Stürmers. Nach der Pause hätte Dortelweil ausgleichen können, vergab drei Großchancen. Unter anderem verhinderte TS-Torhüter Niklas Schwaar mit einen starken Parade das 1:1 (85.). „Den hat er überragend aus der Ecke geholt“, lobte Neumann. In der Nachspielzeit, als auch Darmstadts Torhüter Yannick Rühl mit stürmte, schloss Sevket Yildirim einen Konter zum 2:0-Endstand ab.

TS Ober-Roden: Schwaar - Kaya (90. +1 Henkelmann), Dettki, Bleibdrey (83. Mustafa), Firrantello, Henkel, Roth (72. Bravic), Siwek (75. Fekade), Gick, Schultheis, S. Yildirim

Tore: 0:1 Roth (29.), 0:2 S. Yildirim (90. +4)

Germania Ober-Roden - VfR Fehlheim 1:2 (0:1). „Das war ein enges Spiel, ein Unentschieden wäre durchaus in Ordnung gegangen“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker: „In der ersten Hälfte war das etwas zu wenig von uns.“ Fehlheim führte verdient. „Nach der Pause haben wir dann richtig Druck gemacht, das war eine super Phase von uns.“ Anosh Kapoor, der bereits nach zehn Minuten für Marc Züge (Leistenverletzung) eingewechselt wurde, traf den Innenpfosten, Colin Falk staubte zum 1:1 ab. Kurz danach hatte die Germania, bei der unter anderem Kapitän Marco Christophori-Como krankheitsbedingt fehlte, die große Chance zum 2:1: Kapoor traf die Latte, der Nachschuss von Falk wurde stark gehalten. Einem Tor von Jonas Dapp wurde wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. In der Schlussphase kamen die Gäste nach einem Einwurf und anschließendem „Gestochere“ im Strafraum zum Siegtreffer.

Germania Ober-Roden: Krug Lopez - Neuendorf, Züge (13. Kapoor), Marweg (86. Schulte), Firat, Geyer, Günther (83. Ferincevic), Falk (85. Özgün), Sumanov, Dapp, Czerwinski (58. Stemann)

Tore: 0:1 Politakis (38.), 1:1 Falk (52.), 1:2 Lulei (77.)

SV Münster - FV Bad Vilbel 1:4 (1:2). „Jeder, der 1:4 liest, der denkt, das sei eine klare Sache gewesen. War es aber nicht, wir haben jedoch wieder zu einfache Tore bekommen“, meinte Münsters Trainer Naser Selmanaj.

Sein Team habe auch durchaus gute Möglichkeiten gehabt, Tareq Hamed und Albijon Kryeziu trafen beim Stande von 1:3 jeweils die Latte. Auch nach dem 1:1 von Tareq Hamed habe Münster gute Chancen zur Führung gehabt, berichtete Trainer Selmanaj.

SV Münster: Kacarevic - Seib, Ries (70. Huther), Kryeziu (86. D. Stork), Sahrraoui (70. Breir), Butt, Mustefa, T. Hamed (J. Stork), A. Hamed, An. Sahitolli, Köllhofer

Tore: 0:1 Thaci (25.), 1:1 T. Hamed (29.), 1:2 Stellflug (34.), 1:3 Thaci (47.), 1:4 Knauer (87.) - Rote Karte: Mustefa (Münster, 56., Tätlichkeit) ey