„Ich hatte keine Lust mehr auf Fußball“

GRUPPENLIGA Vier Verletzungen in zwei Jahren / Leon Burggraf fühlt sich beim SV Pars wohl

Wieder Spaß am Fußball: Leon Burggraf, hier noch im Trikot des SC Hessen Dreieich, stürmt nun für den Gruppenligisten SV Pars Neu-Isenburg.

Nach einer zweijährigen Leidenszeit hat Leon Burggraf beim Fußball-Gruppenligisten SV Pars Neu-Isenburg wieder den Spaß am Fußball entdeckt.

Neu-Isenburg – „Am Anfang war es ein bisschen komisch, aber nach zwei, drei Minuten war es wie immer und der Fokus lag auf dem Spiel“, sagt Leon Burggraf, 25-jähriger Stürmer beim SV Pars Neu-Isenburg, Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. Hinter dem ehemaligen Regionalliga-Spieler von Borussia Dortmund II (acht Einsätze) liegt eine zweijährige Leidenszeit, die ihm die Lust am Fußball schon genommen hatte. Vor knapp zwei Wochen feierte er beim 0:0 des SV Pars im Punktspiel gegen die SG Bruchköbel sein 45-minütiges Comeback, am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg in Gelnhausen erzielte er seine ersten beiden Saisontreffer.

Ein Blick zurück: Nach einem Jahr in Dortmund wechselte Leon Burggraf zurück nach Hadamar und schoss die Rot-Weißen mit 20 Treffern in 19 Spielen in der Spielzeit 2019/20 auf Platz sechs, ehe Corona die Saison im März vorzeitig beendete. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel zum Ligarivalen SC Hessen Dreieich – und die Leidenszeit begann. Nach vier Partien und vier Toren verletzte sich der Angreifer im Spitzenspiel der fünften Runde bei der SG Barockstadt (1:3) nach nur neun Minuten – Muskelbündelriss im Adduktorenbereich. Damit war die Saison - die Ende Oktober aufgrund von Corona erneut abgebrochen wurde – für Burggraf bereits im Ende September beendet.

In der Saison 2021/2022 erwischte es den 25-Jährigen bereits im ersten Spiel bei Türk Gücü Friedberg – Muskelfaserriss. Nach vier Spielen Pause feierte er beim 1:2 in Eddersheim sein 15-minütiges Comeback – und verletzte sich nur zehn Tage später in Bad Vilbel (3:1) wieder – Muskelfaserriss und erneut vier Wochen Pause. In der Endrunde traf er beim 2:5 Anfang April gegen Erlensee einmal und schied mit einem Riss der Bizepssehne im Oberschenkel rund 20 Minuten vor Spielende aus. Die letzten sechs Saisonspiele fanden somit ohne den Torjäger statt.

„Ich hatte keine Lust mehr auf Fußball, wollte ein halbes bis ein Jahr pausieren. Ich habe mich immer wieder versucht ran zu kämpfen, kam aber nie auf 100 Prozent. Das machte keinen Spaß mehr“, erzählt Burggraf, der in Frankfurt wohnt und bei Chip1 in Neu-Isenburg arbeitet – zunächst im Vertrieb, nun im Bereich Social Media und Marketing. „Das macht viel Spaß“, betont er. Und weil sein Chef Sasan Tabib, Präsident und Macher des SV Pars, ein positiv Fußballverrückter ist, „hat er mir angeboten, mich bei Pars fit zu halten“, sagt Burggraf. Seit drei Wochen nimmt der Stürmer wieder am Training teil. Endlich schmerzfrei, der Spaß am Kicken ist zurück. „Wir haben in Neu-Isenburg auch eine sehr gute Truppe“, meint der Stürmer.

Gegen Bruchköbel saß er erstmals auf der Bank, sollte rund 20 Minuten spielen. Weil sich aber Stürmer Simon Cesari verletzte und zur Pause raus musste, wurden daraus 45 Minuten. „Die haben mir gezeigt, dass ich körperlich noch nicht so weit bin. Training und Spiel unterscheiden sich doch“, stellte Burggraf fest. Nach einer Woche intensiven Trainings stand aber fest: In Gelnhausen würde der 25-Jährige von Beginn an spielen. Und dann machte Burggraf auf dem Platz das, was es besonders gut kann: Tore schießen. Eines in der zehnten, eines in der 28. Minute – damit war der Grundstein für den 4:1-Auswärtssieg gelegt. Und wie war das Gefühl nach den Toren? „Das war gut, so wie in den Jahren zuvor auch“, schmunzelt Burggraf, „der Körper funktioniert wieder, ich bin wieder bei 100 Prozent, das hat mir gefehlt. Ich bin einfach glücklich, dass ich wieder schmerzfrei bin.“ Glücklich ist auch Pars-Präsident Sasan Tabib: „Mit Leon da vorne, das ist noch einmal eine ganz andere Qualität.“

„Ich mache mir keinen Druck“, blickt Burggraf voraus, „das Hauptaugenmerk liegt auf meiner beruflichen Laufbahn. Der Fußball ist begleitend, weil ich nicht weiß, ob ich meinem Körper vertrauen kann. Für mich kommt es nicht darauf an, ob ich in den nächsten Jahren noch einmal Oberliga oder Regionalliga spiele.“ Nichtsdestotrotz ist sein Ziel mit dem SV Pars der Aufstieg in die Verbandsliga Süd. „Wir haben gute Jungs dazubekommen, die Qualität ist noch einmal besser geworden. Und auch charakterlich stimmt es. Wir haben Spaß im Training und auch neben dem Platz. Die Harmonie ist top, die Voraussetzungen für den Aufstieg sind vorhanden“, meint Burggraf.

Am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) erwarten die Neu-Isenburger die abstiegsgefährdete Germania Klein-Krotzenburg, die nach sechs Niederlagen hintereinander mit dem Rücken zur Wand steht. „Wir sind immer in der Favoritenrolle. Die zu erfüllen, wird uns in einem Großteil der Spiele auch gelingen“, ist der Torjäger zuversichtlich. Mit einem schmerzfrei aufspielenden und zufriedenen Leon Burggraf in der Offensive ganz sicherlich.

