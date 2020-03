„Ich möchte das nicht entscheiden“

Offenbach – Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg und in der Verfolgerrolle die beiden starken Aufsteiger Germania Dörnigheim und Sportfreunde Seligenstadt drückten im bisherigen Saisonverlauf der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost ihren Stempel auf. VON FRANK SCHNEIDER

Die Krönung einer starken Runde könnte den Teams durch die Corona-Krise jedoch verwehrt bleiben. Im schlimmsten Fall droht ein Saisonabbruch mit Annullierung der bisherigen Ergebnisse. So geschehen in England. Dort hat die National Football League alle Spiele ab der siebten Liga und darunter für ungültig erklärt. Es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Hierzulande steht die Entscheidung, ob und wie es weitergeht, noch aus. Die Betrachtungsweisen und Lösungsvorschläge innerhalb der besten drei Vereine sind unterschiedlich.

SV Pars Neu-Isenburg

Hinsichtlich der Wertung einer womöglich abgebrochenen Saison reagiert Sasan Tabib, Trainer und Vorsitzender des SV Pars Neu-Isenburg, gelassen. „Es kommt, wie es kommt“, sagt er lapidar. Seine Begründung: „Über Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, habe ich mich noch nie verrückt gemacht.“ Er habe vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen des Hessischen Fußball-Verbandes. „Die Entscheidung wird bestimmt nicht die Interessen aller Vereine erfüllen können, doch ich bin sicher, dass sie durchdacht sein wird“, so Tabib. Ein Zurücksetzen auf Null wäre für den SV Pars Neu-Isenburg sportlich gesehen schon bitter, da neben der ersten Mannschaft in der Gruppenliga Frankfurt Ost derzeit auch das B-Team in der Kreisliga B Offenbach den ersten Platz belegt.

Um mögliche Aufstiege würde sich der Unternehmer aber keinesfalls betrogen fühlen. „Es gibt derzeit viel Wichtigeres als Fußball und eigentlich ist es auf dem Niveau, auf dem wir spielen, aktuell völlig deplatziert, über Fußball zu reden.“ Tabib überlässt es seinen Spielern, in welchem Umfang sie sich in der Trainingspause fithalten. „Ich sehe meine Aufgabe als Trainer im Moment weniger darin, sportliche Dinge einzufordern, sondern eher als Ansprechpartner für Spieler, die Probleme haben, da zu sein. Viele Menschen haben Existenzängste oder machen sich Sorgen um Eltern oder Großeltern.“

Germania Dörnigheim

Jochen Kostiris, Sportlicher Leiter des Tabellenzweiten Germania Dörnigheim, spricht sich gegen eine Annullierung der Tabelle aus. „Eine faire Lösung wird es nicht geben. Ich finde, der Tabellenerste sollte aufsteigen und ich vertrete nicht die Meinung, dass es keine Absteiger geben sollte. Was ist mit den in Ligen weit abgeschlagenen Teams? Oder aber den souveränen Spitzenreitern? Mein Ex-Verein Spvgg. Oberrad führt mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle der Gruppenliga Frankfurt West an. Es sind fast zwei Drittel der Saison gespielt, ich könnte es nicht nachvollziehen, wenn dies unberücksichtigt bliebe.“

Kostiris rechnet mit gravierenden finanziellen Einschnitten im Fußball, von den Profiligen bis hinab in die Amateurligen. „Vielleicht wollen oder können Vereine gar nicht mehr in ihren bisherigen Ligen spielen, weil sie den Aufwand nicht mehr stemmen können.“

Die laufende Saison hat Kostiris abgehakt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Amateurligen noch einmal gespielt wird. Die Spieler stehen überhaupt nicht im Saft, um direkt ein Mammutprogramm an Nachholspielen zu bewältigen. Derzeit wäre ich schon froh, wenn wir Gewissheit hätten, normal mit der Vorbereitung auf die neue Runde beginnen zu können.“ Sein Verein werde die Entscheidung des Verbandes über die Saisonfortsetzung beziehungsweise die Wertung bei einem Abbruch (Kostiris: „Ich möchte das nicht entscheiden“) mittragen. Für die Planungssicherheit der Clubs würde sich Kostiris eine zeitnahe Entscheidung wünschen. Der Germania-Sportchef tippt, dass es in der kommenden Saison mit Gruppenliga-Fußball an der Dicken Buche weitergeht. Schon jetzt sei die Solidarität spürbar. Spieler wie Übungsleiter würden in der spiel- und trainingsfreien Zeit auf Aufwandsentschädigungen verzichten.

Sportfreunde Seligenstadt

Thomas Epp, der Trainer des Tabellendritten, hat reichlich Zeit, sich Gedanken über die Situation zu machen, denn in seiner Fußball-Schule in Langen steht der Betrieb still. „Ich bin mit 18 Jahren Fußballprofi geworden und seither immer mit Fußball beschäftigt“, macht der 51-jährige frühere Bundesligastürmer keinen Hehl daraus, wie sehr ihm der Ball fehlt. Sollte nach der Corona-Krise keine Gesundheitsgefahr mehr bestehen, könnte Epp sich vorstellen, dass die Runde verlängert und im Schnellverfahren über die Bühne gebracht wird. „Dann gibt es eben nur Englische Wochen. Das wäre möglich. Statt zu trainieren wird eben gespielt“, meint Epp. Dass es so kommt, bezweifelt der Sportfreunde-Coach jedoch. „Ich merke das in Gesprächen. Die Jungs haben derzeit andere Gedanken als Fußball“, erzählt Epp. Den Auftrag, sich fit zu halten, erfüllen die Kicker aus Seligenstadt dennoch alle. Epp hat die Mindestanforderung mit drei Läufen die Woche, jeweils 45 Minuten, bewusst niedrig gehalten. Einen Saisonabbruch schließt er nicht aus. Für seine Sportfreunde, die vor der Unterbrechung mit einem 8:0-Erfolg bei Schlusslicht Germania Klein-Krotzenburg ihre Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unterstrichen hatten, wäre dies natürlich ärgerlich. Die „Roten“ waren gegenüber dem Tabellenzweiten FC Germania Dörnigheim aufgrund eines weniger absolvierten Spiels rechnerisch leicht im Vorteil. „Es wäre schon krass, wenn es für erfolgreiche Vereine kein Happy End geben würde. Manche Vereine haben große Investitionen betrieben und auch schon viele Prämien bezahlt“, so Epp. Dass es bisweilen organisatorisch schwierig wäre, Vereine aufsteigen zu lassen und auf Absteiger zu verzichten, sieht er ein. Spielklassen auf Verbandsebene, in die von mehreren Ligen Aufsteiger rücken würden, könnten auf 20 Teams oder sogar mehr anwachsen. Die Spielplangestaltung wäre eine Mammutaufgabe, zumal nicht absehbar ist, ob die Runde normal starten kann. „Vielleicht kann man ein Modell entwickeln, dass bei einem Neustart die Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Abbruchs auf den vorderen Plätzen lagen, mit Bonuspunkten starten können und Teams, die auf den Abstiegsplätzen lagen, Minuspunkte bekämen. Das wäre dann wenigstens halbwegs gerecht“, bringt Epp eine ganz neue Variante ins Spiel.