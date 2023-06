SV Zellhausen II: Im Training mit Bier, Plakaten und Jubel überrumpelt

Die Vertreter des SV Zellhausen II beim Fest der Meister in der Vorwoche zwischen Kreisfußballwart Jörg Wagner (links) und dessen Stellvertreter Thomas Geiss. © appel

Der SV Zellhausen II feiert die erste Meisterschaft seiner Geschichte auf ungewöhnliche Weise. Nach dem Aufstieg in die B-Liga bleibt das Team weitestgehend zusammen. Aus der Jugend rücken Talente nach.

Seligenstadt – Meister wird man am liebsten auf dem Rasen, manchmal auch auf dem Sofa. Auf den SV Zellhausen II traf eine andere Variante zu. Drei Tage vor der letzten Partie der Saison gegen die SG Heusenstamm-Zrinski II erhielten die Verantwortlichen des Klubs die Information, dass der Gegner nicht antreten kann. Die unwissenden „Meisterhelden“ wurden darauf im Training von den Akteuren der ersten Mannschaft mit einer Menge Bier, gebastelten Plakaten und ganz viel Jubel überrumpelt.

„Wir haben das Beste draus gemacht und hatten einen langen Abend“, fasste Vorstandsmitglied Markus Schroth die etwas ungewöhnliche Meisterfeier zusammen. Alle hätten den ersten Platz aber lieber auf dem Rasen klargemacht.

Von Enttäuschung könne jedoch keine Rede sein, sagt Schroth. Immerhin war man bereits aufgestiegen, da in der C-Liga, Gruppe 2, auch die Plätze zwei und drei für den Aufstieg reichen. „Die Euphorie im Vorfeld des Spiels wäre ohnehin nicht immens gewesen“, gab Schroth zu. Dabei sind die Meisterschaft sowie der daraus folgende Aufstieg in die B-Liga eine Premiere in der Geschichte der zweiten Mannschaft, passend dazu feiert der Verein dieses Jahr 110-jähriges Bestehen.

Eine Selbstverständlichkeit war der Aufstieg keineswegs, aber das große Ziel. Und so ging das Team der Trainer Sebastian Ackermann und Michi Thorandt mit viel Selbstvertrauen in die Saison. In der Hinrunde stand der SVZ zwar lange hinter dem TV Hausen II und der Spvgg. Dietesheim III, aufgrund der starken Rückserie (14 Siege aus 15 Spielen) war der Aufstieg allerdings schnell Formsache.

„Die starke Jugendarbeit hat endlich Früchte getragen“, freut sich Schroth. Große Teile des Kaders kommen aus dem Jugendförderverein, den Zellhausen mit Seligenstadt und Klein Welzheim betreibt. Größter Erfolgsgarant war aber ein Routinier. Spielertrainer Ackermann war nicht nur ein wichtiger Mann an der Seitenlinie, sondern mit 27 Treffern auch der beste Torjäger der Liga.

Auch nächste Saison sollen beide Herren-Teams mit Spielern aus der eigenen Jugend angereichert werden. Fünf bis sechs Jungs kommen jährlich aus der A-Jugend hoch. Das sei „wichtig für den Verein“, dem „frisches Blut“ guttut. Erste und zweite Mannschaft seien „wie eine große Familie“. Demnächst steht eine gemeinsame Mallorca-Reise an, auch wenn die Reserve dort mehr zu feiern hat. Die erste Mannschaft verpasste als Dritter den Aufstieg in die Kreisoberliga knapp.

Mit Blick auf kommende Saison kann sich Schroth auf den Kern der zweiten Mannschaft verlassen. Nur wenige Spieler werden das Team verlassen, wie etwa Torwart Matthias Nöth, der künftig die Alten Herren verstärkt. Ein genaues Ziel für die allererste Saison in der B-Liga habe man noch nicht ausgegeben, dafür gäbe es zu viel Ungewissheit über die Gegner. „Platz zehn wäre sicherlich ein Erfolg“, meint Schroth. Damit würde man die Klasse halten. rjr