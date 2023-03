JSK Rodgau spielt gerne gegen die TS Ober-Roden

Eine Etage weiter oben ist in dieser Szene Özgün Tatar von Germania Ober-Roden im Vergleich zu Vincent Leon Glavan vom SV Münster. © eyßen

Derbyzeit in der Fußball-Verbandsliga Süd: Am Sonntag trifft der JSK Rodgau auf die TS Ober-Roden. In Neu-Isenburg treffen zwei Übungsleiter mit ihren Teams aufeinander, die sich bestens kennen.

Offenbach – In der Fußball-Verbandsliga ist der Tabellenfünfte Germania Ober-Roden nach kräfteraubenden 120 Pokalminuten plus Elfmeterschießen unter der Woche am Sonntag gegen den Dritten Rot-Weiss Darmstadt erneut stark gefordert. Der ungeschlagene Spitzenreiter SC 1960 Hanau ist gegen den Vorletzten SV Münster haushoher Favorit. Der JSK Rodgau und die TS Ober-Roden brauchen im Derby Punkte für den Klassenerhalt. Ihre jüngsten Erfolgserlebnisse wollen die Sportfreunde Seligenstadt (in Ginsheim) und die Spvgg. 03 Neu-Isenburg (gegen Bad Vilbel) bestätigen.

JSK Rodgau - TS Ober-Roden (Sonntag, 15 Uhr). Der 13. Rodgau (29 Punkte) empfängt den Zehnten aus Ober-Roden (32 Punkte). An das Hinspiel hat Rodgaus Trainer Rachid Karroua gute Erinnerungen. Nach der Trennung von Klaus Dörner feierte Karroua seine Cheftrainerpremiere mit einem 2:0-Sieg bei der TS. Zuletzt verloren die Jügesheimer knapp mit 1:2 gegen Spitzenreiter Hanau. „Die Leistung war in Ordnung, das müssen wir ins Spiel gegen die TS mitnehmen“, so Karroua. Leon Juric fehlt gelb-rot-gesperrt, wahrscheinlich fällt auch Clemens Freitag (krank) weiter aus. Savvas Konstantinidis, der gegen Hanau aus privaten Gründen verhindert war, kehrt zurück.

Die TS musste zuletzt in Hanau (1:4) und gegen Fehlheim (1:2) Niederlagen hinnehmen. „Gegen Fehlheim haben wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber in der ein oder anderen Situation zu leichtfertig verteidigt. Das müssen wir auf jeden Fall konzentrierter angehen“, fordert TS-Trainer Bastian Neumann von seinem Team. „Zumal es in den Derbys gegen Rodgau zuletzt wenig zu lachen gab.“ Dem 0:2 im Hinspiel war Ende vergangener Saison ein 1:6 in Jügesheim vorangegangen. „Wir sind schon unter Zugzwang und wollen auf jeden Fall dreifach punkten, um von den Abstiegsplätzen wieder weiter weg zu kommen“, so Neumann. Personell sieht es bei der TS recht gut aus. Außer den Langzeitverletzten fehlt voraussichtlich lediglich Dominik Bravic (Urlaub).

Germania Ober-Roden - Rot-Weiss Darmstadt (Sonntag, 15 Uhr). Der Kräfteverschleiß beim Sieg nach Elfmeterschießen im Kreispokal-Halbfinale bei Langstadt/Babenhausen war am Mittwoch hoch. Andererseits könnte der für die Germania positive Ausgang des Spiels auch Kräfte freisetzen für die schwere Aufgabe gegen den Tabellendritten. Bei der Germania fällt Torhüter Dennis Weinreich wegen seiner Roten Karte im Pokalspiel aus. Für ihn wird Felix Krug Lopez, der in Langstadt noch draußen bleiben musste, da das Wechselkontingent erschöpft war, im Tor stehen. Marco Christophori-Como kann sich wieder aufs Toreschießen konzentrieren. „Wir müssen auch in diesem Spiel natürlich wieder an die Grenzen gehen. Darmstadt ist in dem Sinne ein dankbarer Gegner, da wir da nicht Favorit sind“, so Germania-Trainer Fabian Bäcker. Das Hinspiel gewann Darmstadt mit 3:0, der Spielverlauf war aber nicht so deutlich.

VfB Ginsheim - Sportfreunde Seligenstadt (Sonntag, 15 Uhr). Im vierten Punktspiel unter dem neuen Trainer Ralf Weber durften sich die Sportfreunde am vergangenen Samstag beim 1:0 gegen Rot-Weiss Frankfurt nach zuvor zwei Niederlagen und einem Unentschieden über einen Sieg freuen. „Die drei Punkte gegen Rot-Weiss wollen wir nun vergolden“, meint Weber vor der Partie beim Drittletzten, der den Abstieg kaum noch verhindern kann.

In Ginsheim ist Seligenstadt jedenfalls Favorit. „Ich will mich aber nicht so sehr am Gegner orientieren. Wir müssen unsere Sachen noch weitaus besser machen, damit wir auch mal ein Spiel souverän gestalten können“, so Ralf Weber. Stürmer Robin Weber (13 Tore) ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Philipp Traut (17 Treffer) muss noch ein Spiel gesperrt zuschauen. Domagoj Filipovic, der gegen Frankfurt erkrankt fehlte, kehrt in den Kader zurück. Nach längerer Sperre überzeugte Torhüter Valentino Di Bella gegen Rot-Weiss Frankfurt. „Das war ein vielversprechender Einstand“, war Ralf Weber mit dem Comeback seines Torhüters zufrieden.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - FV Bad Vilbel (Sonntag, 15 Uhr). Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ist bei Neu-Isenburg ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Dadurch arbeiteten sich die 03er (24 Spiele/31 Punkte) auf Rang elf nach vorne. Bad Vilbel hat drei Punkte, aber auch zwei Spiele weniger. „Das ist absolute Augenhöhe“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. Bei Bad Vilbel hatte Amir Mustafic in der vergangenen Woche nach über zehn Jahren seinen Trainerposten geräumt. Der bisherige Co-Trainer Roland Stipp übernahm das Cheftraineramt und gewann mit seinem Team am vergangenen Freitag mit 3:1 gegen Ginsheim. Den neuen Bad Vilbeler Cheftrainer kennt Nick Janovsky schon lange. Es sei sicher ein bisschen so, „dass ich weiß, was er vorhat und er weiß, was ich vorhabe. Man kennt sich“, so Janovsky. Philipp Hochstein wird bei Neu-Isenburg weiter verletzt fehlen. Fraglich ist der Einsatz von Christos Stoilas.

SC 1960 Hanau - SV Münster (Sonntag, 15 Uhr). Münsters Trainer Naser Selmanaj weiß natürlich, dass sein Team beim ungeschlagenen Tabellenführer krasser Außenseiter ist. Gestern war Selmanaj beim Trainerlehrgang in Grünberg. Hanaus Trainer Savas Erinc war ebenfalls vor Ort. „Vielleicht kann ich ihn ja ein bisschen ausspionieren“, scherzte Selmanaj. In seinem Team wird Julian Huther wegen Rückenproblemen definitiv fehlen, der Einsatz von Lenny Köllhofer, der angeschlagen ist, ist fraglich. Mehmet Yildirim, der bei der 0:2-Niederlage gegen Neu-Isenburg fehlte, kehrt zurück. „Die Hanauer haben die mit Abstand beste Mannschaft der Liga, da hängen die Trauben sehr hoch“, so Selmanaj.

Von Sascha Eyssen