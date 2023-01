Jügesheimer Trio wechselt zu Türk Gücü Hanau

Teilen

Nach nur einem halben Jahr beim FC Hanau 93 wechselt Jean Bosco Makengo (links, hier noch im Trikot des SC 1960 Hanau) in die Kreisoberliga zum FSV Bischofsheim. © scheiber

Offenbach – Bei den höherklassigen Amateurvereinen gibt es im Winter insgesamt nur wenige personelle Veränderungen. Am aktivsten während der zweiten Wechselperiode der Spielzeit 2022/23 war Verbandsligist SC 1960 Hanau, der mit einem Punkt Vorsprung (und einer Partie in Rückstand) die Südstaffel vor Rot-Weiß Darmstadt anführt.

Die Hanauer wollen nicht nur in die Hessenliga aufsteigen, sondern müssen auch den Abgang ihres besten Torjägers Shelby Printemps (zum Hessenligisten Türk Gücü Friedberg), der in der ersten Saisonhälfte zehnmal traf, kompensieren. Königstransfer der Grimmstädter ist allerdings in Francesco Calabrese (FC Gießen, einst Kickers Offenbach, unsere Zeitung berichtete) ein Außenbahnspieler – und damit kein echter Stürmer. Das wiederum ist Leon Wronski (21), der nach nur einem halben Jahr beim Mitte-Verbandsligisten SV Zeilsheim nach Hanau zurückkehrte. In der Spielzeit 21/22 erzielte Wronski immerhin acht Treffer für die 60er.

Ligarivale JSK Rodgau vermeldet zwar sechs Abgänge, fünf dieser Spieler stammen allerdings aus dem erweiterten Kader des abstiegsgefährdeten Verbandsligisten. Einzig der Abgang von Güney Gürbüz schmerzt wirklich. Der 19-jährige Defensivspieler war erst im Sommer aus der U19 von Bayern Alzenau nach Jügesheim gewechselt und zog nun weiter zum SC 1960 Hanau.

Keine Veränderungen im Kader gab es bei den beiden Verbandsligisten SV Münster und Sportfreunde Seligenstadt. Wobei die Sportfreunde bekanntlich im Januar im ehemaligen Eintracht-Profi Ralf Weber einen neuen Trainer präsentierten, nachdem sich Lars Schmidt überraschend in Richtung SG Bad Soden (Verbandsliga Nord) verabschiedet hatte.

Gespannt sein dürfen die Fans des Hessenligisten FC Hanau 93 auf den erst 19-jährigen Abwehrspieler David Sumak. Ausgebildet wurde der Kroate in der Jugend unter anderem bei Kickers Offenbach (ein Jahr) und fünf Jahre lang beim SV Darmstadt 98. Nach seinem Wechsel zu Rot-Weiß Hadamar kam er gleich in seinem ersten Seniorenjahr 16 Mal in der Hessenliga zum Einsatz. Nun zieht es Sumak nach einem halben Jahr zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Im Gegenzug gaben die 93er Angreifer Jean Bosco Makengo (sieben Einsätze, zwei Treffer) nach nur einem halben Jahr an den Hanauer Kreisoberligisten FSV Bischofsheim ab.

HESSENLIGA

FC Hanau 93

Zugänge: David Sumak (Rot-Weiß Hadamar)

Abgänge: Jean Bosco Makengo (FSV Bischofsheim)

1. FC Erlensee

Zugänge: Maarten Klöppel (TSV Schott Mainz), Tim Kuhl (Palm Beach Atlantic University)

Abgänge: Jack Foster (FSV Bischofsheim), Rico Fleischer (SG Bruchköbel), Jens Westenberger (unbekannt), Lukas Hampel (Karriereende)

VERBANDSLIGA SÜD

SC 1960 Hanau

Zugänge: Francesco Calabrese (FC Gießen), Gianluca Firrantello (TS Ober-Roden), Kani Yildirimoglu (Rot-Weiss Frankfurt), Leon Wronski (SV Zeilsheim), Güney Gürbüz (JSK Rodgau)

Abgänge: Shelby Printemps (Türk Gücü Friedberg), Danny Kadioglu (VfL Kurpfalz Neckarau), Daniel Dompas (FV Stierstadt), Emanuel Oluwatosin Ogunnibi (unbekannt)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg

Zugänge: Noel Below (1. FC Langen), Maximilian Hinterkopf (Hanau 93)

Abgänge: Nemanja Saula (SV Zeilsheim), Raphael Kreis (Kickers Obertshausen), Gabriel Fustero (SG Friedrichsdorf), Maazin Adam (Rot-Weiß Walldorf)

Germania Ober-Roden

Abgänge: Marius Heinlein (SG Langstadt/Babenhausen), Dennis Schulte (Spielertrainer 2. Mannschaft)

TS Ober-Roden

Zugänge: keine - Abgang: Gianluca Firrantello (SC 1960 Hanau)

JSK Rodgau

Zugänge: José Ricardo Rubio (Santa Tecla FC/El Salvador), Odir Aristides Acosta Villatoro (vereinslos)

Abgänge: Benjamin Uzun (unbekannt), Güney Gürbüz (SC 1960 Hanau), Paulinus Fung, Patrick Koch, Said Benjamin Sharza (alle Türk Gücü Hanau), Sharokh Adel (pausiert)

fs/ey/leo