Jugendfußball der Spitzenklasse in Langen

Von: Stefan Moritz

Spielte einst in Langen beim Süd-West Masters: Aymen Barkok (rechts), heute Bundesligaprofi bei Mainz 05. © imago

Hochkarätigen Jugendfußball gibt es am Samstag wieder bei der SSG Langen zu sehen. Sechs U17-Teams namhafter Vereine messen sich beim 8. Langener Süd-West Masters.

Langen – Neben dem Titelverteidiger FSV Mainz 05 nehmen der SV Wehen Wiesbaden, Darmstadt 98, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen und Rot-Weiß Walldorf am Samstag am U17-Süd-West-Masters der SSG Langen teil. „In diesem Jahr haben wir fast nur Mannschaften aus der Junioren-Bundesliga, was uns ziemlich stolz macht und zeigt, welches Niveau dieses Vorbereitungsturnier hat“, sagt Chef-Organisator Adrian Stanik: „Leider hat uns mit dem SC Paderborn kurzfristig ein Team aufgrund von personellen Umbesetzungen abgesagt, aber mit dem lokalen Vertreter von Rot-Weiß Walldorf haben wir einen sehr ambitionierten Ersatz aus der Hessenliga gefunden.“

Das Turnier startet um 11.15 Uhr mit der Partie zwischen Titelverteidiger FSV Mainz 05 und Rot-Weiß Walldorf. Das Finale ist für 17.45 Uhr angesetzt, der Eintritt ist frei. Die Spielzeit beträgt sowohl in den Gruppen- und Platzierungsspielen, in den Halbfinals und im Finale jeweils 30 Minuten.

„Die Mannschaften befinden sich alle am Beginn ihrer harten Sommervorbereitung“, erklärt Stanik. „Eine längere Spielzeit wäre nicht förderlich, da wir kein Verletzungsrisiko eingehen möchten. Und auch wenn die Mannschaften in ihrer vollen Kaderstärke von vielleicht 20 Jungs antreten, sollte man die individuelle Beanspruchung bei vier intensiven Spielen auf höchstem Niveau an einem Tag nicht unterschätzen.“

In den vergangenen Jahren haben so einige Spieler im Langener Freizeitcenter beim Süd-West Masters vorgespielt, die aktuell bereits Profiverträge unterschrieben haben und in den kommenden Jahren in der Fußball-Bundesliga spielen werden. So spielt Aymen Barkok bereits seit ein paar Jahren in der Bundesliga (früher Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf, jetzt 1. FSV Mainz 05). Oder Timothy Tillman, der mittlerweile in den USA bei Los Angeles FC eine feste Rolle spielt (früher beim FC Bayern München und SpVgg Greuther Fürth). Oder die früheren Eintracht-Talente Sahverdi Cetin (mittlerweile beim türkischen Zweitligisten Ankara Keciörengücü), der bei der fünften Auflage zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, und Noel Knothe (zuletzt FSV Frankfurt). Auch Yilmaz Kilic (SV Wehen Wiesbaden), Torben Müsel (1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach, jetzt Rot-Weiß Essen) und der einst beim OFC in der Jugend aktive Paul Nebel (FSV Mainz 05, aktuell verliehen an den Karlsruher SC) spielten in Langen mit. Gut möglich also, dass am Samstag erneut einige zukünftige Bundesliga- oder Nationalspieler im Junioren- und Erwachsenenbereich zu bewundern sein werden.

Die Veranstalter wollen nicht nur dem Elite-Nachwuchs die Chance bieten, sich auf großer Bühne zu präsentieren. „Das Turnier soll auch helfen, nachhaltige Jugendförderung bei der SSG Langen betreiben zu können“, betont Stanik: „Im letzten Jahr haben erneut einige Jugendtrainer die DFB-C-Lizenz erworben. Diese Ausbildung wurde unter anderem durch Mittel des Süd-West Masters finanziert.“ mos

Turnierorganisator Adrian Stanik war von 2006 bis 2019 mit kleinen Unterbrechungen als Jugendtrainer im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt tätig. Zunächst bis 2013 in der männlichen Jugend, danach bei den U17-Mädchen vom FFC Frankfurt und später der Eintracht. Zuletzt arbeitete der 39 Jahre alte Familienvater als Auswahltrainer der Region Frankfurt für die U12- und U14-Mädchen für den Hessischen Fußballverband, was zum Monatsende endet. Wie es weitergeht, ist noch offen. „Es gibt ein paar Ideen, aber es ist noch nichts spruchreif“, sagt Stanik. © Patrick Scheiber/Kegler

Adrian Stanik ist seit 2013 Cheforganisator und Initiator des hochkarätig besetzten U17-Fußballturniers der SSG Langen. Nach zwei Jahren Corona-Pause steht am Samstag die achte Auflage an. Im Interview spricht der 39-Jährige über die Geschichte des Turniers, sein Erfolgsgeheimnis und die Wünsche für den Samstag.

Herr Stanik, warum organisiert ihr bei der SSG Langen zum mittlerweile achten Mal ein solch hochkarätig besetztes Jugendfußballturnier?

Auslöser war 2013, dass wir für 2014, das Jahr des 125-jährigen Bestehens der SSG Langen, ein besonderes Event gesucht haben. Ich war damals Trainer der Ersten Herren der SSG, hatte aber gute Kontakte in die Nachwuchszentren der Profivereine im Südwesten durch meine Tätigkeit als Jugendtrainer. Schon die erste Ausgabe war dann ein voller Erfolg, sodass wir das gerne wiederholt und fortgesetzt haben.

Was macht gerade euer Turnier so attraktiv?

Das kompakte Format mit nur sechs Mannschaften, alles an einem Tag. Zum jetzigen Zeitpunkt der frühen Saisonvorbereitung bieten wir 120 Minuten Testspielzeit für die meisten Teams und drei unterschiedliche attraktive Gegner. Dazu ein guter Rasenplatz, eigene Kabinen. Und wir stellen einen festen Betreuer für jedes Team für Formalien, bieten volle Verpflegung und attraktive Preisgelder in Höhe von insgesamt 900 Euro, 400 für den Sieger.

Was ist für die Veranstaltung eines solchen Turniers notwendig?

Die Planung der nächsten Ausgabe fängt direkt nach dem Turnier an, Terminwahl, erste Anfragen. Ab Anfang eines jeden Jahres geht es dann in die Feinplanung. Wir haben 15 bis 20 Leute fest im Organisationsteam, organisieren den Großeinkauf, Auf- und Abbau, Teambetreuung, Turnierleitung, Schiedsrichterbetreuung, den Verkauf von Speisen und Getränken. Insgesamt sind 50 bis 60 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Wir könnten aber natürlich immer noch mehr gebrauchen. Wer Lust hat, sich bei einem solchen Turnier zu engagieren, kann sich gerne bei uns melden.

Wie groß ist die finanzielle Herausforderung?

Wir sind sehr dankbar für unsere langjährigen Sponsoren, die uns auch über die zweijährige Corona-Pause treu geblieben sind, allen voran unserem Hauptsponsor, der Firma Sehring AG. Ohne sie wäre ein solches Event nicht möglich. Allerdings wäre auch hier natürlich noch mehr vorstellbar. Die Tragung von Übernachtungskosten zum Beispiel gibt unser Budget nicht her. Damit könnten wir auch mal bei anderen, noch weiter entfernten Vereinen anklopfen.

Verlangen die Bundesligisten Antrittsprämien?

Nein. Neben den Preisgeldern zahlen wir nur einen Fahrtkostenzuschuss.

Was wünschen Sie sich für den Samstag?

Dass es vielleicht doch nicht ganz so heiß wird, wie aktuell vorhergesagt. Faire, spannende Spiele ohne Verletzungen, ein paar Zuschauer und dass es ein toller Tag für alle Beteiligten wird.

