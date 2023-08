Junge Dietzenbacher triumphieren „mit Herz und Hingabe“

Teilen

Sparkassencup-Sieger 2023: Der FC Dietzenbach nutzte seinen Heimvorteil und holte sich mit einem 2:0-Finalsieg über Susgo Offenthal den Pokal. Bis auf das mäßige Wetter fiel die Turnierbilanz des Ausrichters positiv aus. © postl

Gastgeber FC Dietzenbach hat das Vorbereitungsturnier um den Sparkassencup gewonnen.

Dietzenbach – Der FC Dietzenbach hat beim Sparkassencup den Heimvorteil genutzt und sich den Titel gesichert. Im Finale gewannen die Gastgeber das Kreisoberligaduell gegen die Susgo Offenthal mit 2:0. Die Begegnung um den dritten Platz zwischen der TSG Neu-Isenburg und der SSG Langen kam nicht zustande. Die Langener sagten bereits am Samstagabend die Partie mangels Spielern ab, Titelverteidiger Neu-Isenburg kam somit kampflos auf den dritten Rang.

Dietzenbachs Stefan Benz aus dem Trainergespann zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, sowohl im Finale als auch während der gesamten Turnierwoche. „Es war lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel“, berichtete Benz vom Endspiel. Seine Mannschaft ging Mitte der zweiten Hälfte durch einen von Vanik Saroyan Grigoryan verwandelten Foulelfmeter in Führung (45.), Mohamad Abu Nejem nutzte fünf Minuten später eine Konterchance und machte mit dem 2:0 den Dietzenbacher Sieg perfekt. „Das 2:0 war eine schöne Einzelleistung“, lobte Benz seinen Torschützen. „Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt, der älteste Akteur in der Anfangself war 23 Jahre alt. Wir haben die ganze Woche mit Herz und Hingabe gespielt und uns sehr gut für die neue Saison vorbereiten können.“

Gegner Susgo Offenthal trat mit einigen Akteuren aus der zweiten Mannschaft an. „Wir wollten möglichst viele Spieler einsetzen“, sagte Offenthals Trainer Simon Greco. „Wir haben bis zum ersten Gegentreffer sehr gut kombiniert, allerdings nur bis zum Strafraum. Nach dem Rückstand haben wir offensiver gespielt, aber leider durch einen Konter den zweiten Treffer gefangen. Am Ende geht der Sieg der Dietzenbacher in Ordnung.“ Greco spricht von einem guten Turnier seiner Susgo: „Es hat uns viel Spaß gemacht.“

Bis auf das schlechte Wetter zog auch Dietzenbachs Vorsitzender Thorsten Weidmann ein positives Fazit. „Es war ein gutes Turnier. Der etwas schwächere Zuschauerzuspruch ist sicher auch auf das schlechte Wetter in der vergangenen Woche zurückzuführen.“

Die letzten Entscheidungen in den Gruppenspielen fielen erst am Samstag. Die SSG Langen setzte sich etwas überraschend mit 3:1 gegen den SV Dreieichenhain durch und verdrängte den Kreisoberligisten auf Rang drei. Dem Sportverein hätte bereits ein Unentschieden zum Gruppensieg und zur Finalteilnahme gereicht. In der zweiten Gruppe erreichte die Susgo Offenthal gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Langen ein 2:2 und sicherte sich Platz eins in dieser Gruppe. Die Langener zeigten jedoch Moral, machten einen 0:2-Rückstand wett und hätten am Ende sogar noch gewinnen können. rjr

SV Dreieichenh. - SSG Langen 1:3.

Tore: 0:1 Yassin (10./FE), 0:2, 0:3 Allaw (15., 28.), 1:3 Hammad (53./FE)

Susgo Offenthal - 1.FC Langen II 2:2.

Tore: 1:0 Schröder (25.), 2:0 Topor (33.), 2:1, 2:2 Kappenberger (41., 55.)

Gruppe A

1. FC Dietzenbach 3 8:4 6

2. SSG Langen 3 6:5 6

3. SV Dreieichenhain 3 4:4 6

4. TV Dreieichenhain 3 0:5 0

Gruppe B

1. Susgo Offenthal 3 7:4 7

2. TSG Neu-Isenburg 3 9:3 4

3. 1.FC Langen II 3 3:10 4

4. SG Egelsbach 3 0:2 1

Von Rolf-Joachim Rebell