Kampfgeist, Biss und Füllkrug in der Startelf fehlen

Von: Patrick Leonhardt, Holger Appel

Gefeierter Torjäger: Benjamin Braus (vorne) hatte großen Anteil am erstmaligen Aufstieg der DJK Sparta Bürgel in die Gruppenliga, erzielte unter anderem beide Treffer zum 2:1 im entscheidenden Spiel gegen Teutonia Hausen. Die Chancenverwertung der DFB-Elf in Katar fand er zum „Haareraufen“. © A2

Spieler aus den lokalen Fußballligen äußern sich zum enttäuschenden Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar.

Offenbach – Das vorzeitige Aus der DFB-Auswahl bei der WM in Katar sorgt für großen Frust. Schwachstellen waren schon vor dem letztlich entscheidenden 1:2 zum Auftakt gegen Japan auffällig: die wackelige Abwehr und das Vakuum im Angriffszentrum. Im dreimal eingewechselten Niclas Füllkrug debütierte ein Mittelstürmer, der in der Vorsaison mit Werder Bremen noch in der 2. Liga gespielt hat. Meinungen von Top-Akteuren aus den lokalen Fußballligen, die auf den Problempositionen der DFB-Auswahl zuhause sind.

. Abwehr

Ediz Davulcu (30) spielt Innenverteidiger beim Gruppenligisten Kickers Obertshausen. Der Tabellendritte verfügt über eine starke Defensive, die drittbeste in der Liga. „Man muss viel gemeinsame Spielpraxis sammeln“, sieht Davulcu einen Grund, warum es in der Abwehr nicht gepasst hat. Die Qualität sei durchaus vorhanden, „aber mir hat der Kampfgeist gefehlt.“ Bei der WM ist zu sehen, „dass Mannschaften mit viel Leidenschaft und Euphorie auch mal unerwartete Punkte holen“, sagt Davulcu. Auch das junge spanische Team zeige diese Leidenschaft.

Marco Filges (27) erlernte das Fußballspielen beim SSV Lindheim. Im Sommer 2021 verschlug es ihn aus beruflichen Gründen nach Offenbach, er wechselte von den Sportfreunden Oberau zur Rosenhöhe. Der OSC stellte bis zum vergangenen Wochenende die beste Abwehr in der Gruppenliga Frankfurt Ost – dann setzte es eine 2:6-Pleite in Dörnigheim. Filges sagt: „Die deutsche Abwehr war sehr wackelig, in Toni Rüdiger hatten wir nur einen Top-Verteidiger. Wobei Joshua Kimmich dauerhaft hinten rechts die nötige Weltklasse reingebracht hätte. Wir haben nie die richtige Viererkette gefunden, keiner hat beständig gut gespielt. Wir haben in der Abwehr Fehler gemacht, die auf dem Niveau nicht passieren sollten.“ Filges hätte gerne Werders Mitchell Weiser im Kader gesehen, „weil er Offensivdrang und eine gute Hinrunde gespielt hat.“ Nicht verstanden hat er die Nominierung von Leipzigs Lukas Klostermann, der zuvor lange verletzt war.

. Angriffszentrum

Philipp Traut (28) hat die Sportfreunde Seligenstadt vergangene Saison mit 33 Treffern zur Meisterschaft in der Gruppenliga Frankfurt Ost geschossen. Nun hat er für den Aufsteiger in der Verbandsliga Süd in 17 Spielen wieder 15 Mal getroffen. Der Mittelstürmer lässt mit Blick auf das deutsche WM-Debakel zunächst einen flapsigen Spruch los: „Das lag daran, weil die guten Angreifer aus dem Amateurbereich nicht nominiert wurden.“ Dann sagte er mit dem nötigen Ernst: „Es gibt sehr wohl gute deutsche Stürmer, Niclas Füllkrug ist für mich ein Top-Angreifer. Er hat in drei WM-Spielen zweimal getroffen und alles richtig gemacht. Er hätte es auch verdient gehabt, nach seinem wichtigen Tor gegen Spanien von Anfang an gegen Costa Rica zu stehen. Auch Kai Havertz hat mit seinem Doppelpack einen guten Job als Angreifer gemacht.“ Traut glaubt aber auch, dass die zentralen Stürmer im deutschen Profifußball „zu viele klare Vorgaben bekommen, zu viel mit Passspiel beschäftigt sind, ihnen wird die eigene Kreativität genommen“.

Wie Traut kann auch Benjamin Braus (29) eine Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick nicht nachvollziehen. „Niclas Füllkrug musst du nach diesem starken Tor zum 1:1 gegen Spanien bringen gegen Costa Rica. Er war selbstbewusst, hätte in der Startelf stehen müssen. Auch gegen Japan wäre er körperlich überlegen gewesen“, sagt der Torjäger der DJK Sparta Bürgel, der seinen Verein in der vergangenen Saison mit 52 Toren zum Titel in der Kreisoberliga Offenbach geschossen hat. In der Gruppenliga hat er schon wieder 23 Mal getroffen. Braus ergänzt: „Wir haben in Deutschland leider zu lange mit der falschen Neun gespielt, ein Stoßstürmer, der Flanken verarbeiten kann, ist immer wichtig und richtig.“

Die Chancenverwertung war insgesamt „zum Haareraufen“, viel schlimmer sei aber noch die schwache Verteidigung gewesen, sagt Braus. „Ohne Antonio Rüdiger hätte es hinten noch viel öfter geklingelt. Ich hätte mir da mal Matthias Ginter und Christian Günter zusammen gewünscht. Die sind eingespielt, harmonieren in Freiburg sehr gut.“ Braus hat früher übrigens selbst Innenverteidiger gespielt.

