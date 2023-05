A-Juniorenfußballer von Kickers Offenbach in der Hessenliga in Abstiegsgefahr

Von: Christian Düncher

Unsanfte Landung: Vincent Reppel (im DFB-Pokal gegen St. Pauli) und die OFC-U19 stecken plötzlich im Abstiegskampf, weshalb der zwischenzeitlich zur U21 beförderte Außenverteidiger wohl zurückbeordert wird. © scheiber

Dass die U19-Fußballer von der Bundesliga bis in die Verbandsliga durchgereicht werden könnten, hätte bei Kickers Offenbach bis vor wenigen Monaten niemand gedacht. Doch die Gefahr besteht.

Offenbach – Vom Aushängeschild zum Sorgenkind und das in nur wenigen Monaten: In der vergangenen Saison spielte die U19 der Offenbacher Kickers noch in der Bundesliga. Nun läuft die Mannschaft Gefahr, bis in die drittklassige Verbandsliga durchgereicht zu werden. „Es war schon während der Vorbereitung auf die Saison zu sehen, dass es Schwierigkeiten geben könnte“, sagt Alfred Kaminski, aktuell LZ-Leiter und Interimstrainer der Profis in Personalunion. Mit einer solchen Talfahrt hatte aber niemand gerechnet.

Als Trainer Robin Trabert das Team im Frühjahr an Michael Fischer übergab, stand es auf Platz vier. Der Rückstand auf Platz eins betrug damals 14, der Vorsprung auf Rang zwölf 13 Punkte. „Es ist die Gelegenheit für die U19, etwas Neues zu versuchen“, hatte Trabert, der nun Nachwuchs-Chefscout ist, damals gesagt. Der Versuch ging jedoch gewaltig nach hinten los. Das Team holte aus den folgenden neun Spielen nur magere sieben Punkte, fiel in der Tabelle bis auf Platz neun zurück und liegt nur noch vier Zähler vor Rang zwölf, ab dem theoretisch die Abstiegszone beginnt. Da aus der Bundesliga im SV Darmstadt 98 nur ein Team von oben runter und aus der Verbandsliga ein Duo hoch kommt, wird es drei Absteiger geben. Sollte sich der Hessenmeister (vermutlich SV Wehen Wiesbaden) in den Aufstiegsspielen durchsetzen, würde sich die Zahl auf zwei verringern. Die Kickers wären dann auf jeden Fall gerettet. Doch darauf will man sich nicht verlassen.

„Ein paar Punkte brauchen wir noch“, weiß Kaminski. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Samstag (12 Uhr) im Heimspiel gegen den abgeschlagenen und sieglosen Letzten SF BG Marburg (drei Punkte, 18:103 Treffer, siehe Artikel links). „Zu Hause gegen Marburg – das muss man gewinnen“, meint Kaminski. Um jedoch nichts dem Zufall zu überlassen, wurden einige U19-Talente, die man vorzeitig zur U21 befördert hatte, zurückbeordert. Zudem wird es Unterstützung aus der U17 geben. Das sei zuletzt auch aufgrund von Abstellungen zur Hessenauswahl nicht immer möglich gewesen, meint der LZ-Leiter.

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Kaminski vermisst sowohl die „mannschaftliche Geschlossenheit“ als auch „die Lust, defensiv zu arbeiten“. Beides hatte man vergangene Saison bereits bei der U17 bemängelt, aus der zahlreiche Akteure vor Rundenbeginn zur U19 aufgerückt waren. „Es ist vielleicht ein Problem dieser beiden Jahrgänge“, sagt Kaminski. „Wir haben versucht, das mit Personalwechseln zu bearbeiten.“ Ohne Erfolg. Zudem war zu hören, dass sich die Teilnahme von U19-Talenten am Profi-Training negativ ausgewirkt haben könnte. Die zwischenzeitlich „beförderten“ Akteure meinten möglicherweise, sich nicht mehr ordentlich reinhängen zu müssen. Und die nicht berücksichtigen sahen für sich keine Perspektive mehr. Der LZ-Leiter will das jedenfalls nicht ausschließen: „Solche Dinge sind Randfaktoren, die mal mehr und mal weniger eine Rolle spielen.“

Dass Kaminski aktuell die OFC-Profis trainiert, obwohl der DFB derlei Doppelrollen in Leistungszentren ablehnt, sei „bis Sommer kein Problem“, zumal U19-Trainer Michael Fischer gerade den Lehrgang zur Erlangung der A-plus-Lizenz absolviert. Sollte Kaminski kommende Saison eine andere Aufgabe übernehmen, hätte Fischer die fürs LZ nötige Lizenz.

U17-Coach Mostafa Sharaf wird kommende Saison die U19 übernehmen, sein bisheriger Co-Trainer Robin Daum wird zum „Chef“ der U17 befördert. Auch bei der U15, die den Verbleib in der höchsten Klasse (Regionalliga) gepackt hat, steht ein Wechsel bevor. Deren Trainer Vladan Brankovic wird laut Kaminski eine andere Aufgabe innerhalb des LZ übernehmen. Bei der U21 ist man mit Chefcoach Alexander Schwarzenberger und Co-Trainer Thomas Dursun „in guten Gesprächen, es ist jedoch noch nichts abgeschlossen“. Im Kader wird es nach dem Aufstieg von der Kreisoberliga Offenbach in die Gruppenliga Frankfurt Ost erwartungsgemäß „einige Veränderungen“ geben, so der LZ-Leiter. Man werde in der kommenden Saison wieder „versuchen, oben dabei zu sein und Spieler in die erste Mannschaft zu bringen. In der aktuellen Runde haben wir alle Ziele erreicht.“ Im Gegensatz zur U19.

