Kesselstadt triumphiert auf der Rosenhöhe, Khalil übernimmt Sparta Bürgel

Fußball-Gruppenliga

+ © postl Laufduell: Mike Osmanovic vom OSC Rosenhöhe (links) treibt den Ball zum gegnerischen Tor, der Kesselstädter Emir Rovcahin versucht, den Weg abzuschneiden. © postl

Der Siegeszug des VfR Kesselstadt in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost geht weiter. Der Aufsteiger gewann das Spitzenspiel beim OSC Rosenhöhe 2:0 und übernahm die Tabellenspitze. In der zweiten Toppartie des Spieltags trennten sich Kickers Obertshausen und der weiterhin ungeschlagene 1. FC Erlensee II 2:2.

Kickers Obertshausen - 1. FC Erlensee II 2:2 (1:0). Die Kickers erwischten im Spitzenspiel den besseren Start und gingen durch Niklas Kaufmann in Führung (11.). In der Folge gab die Dindorf-Elf den Ton an und kam zu guten Chancen. In der 27. Minute hätte Jan Gebhardt erhöhen können, traf aber nur den Pfosten. Sechs Minuten nach der Pause machte der Torjäger es bei einem Konter besser und netzte zum 2:0 ein. Kurz danach ließ Gebhardt eine dicke Torchance aus.

Dank eines Traumtores von Philipp Müller (63.) kam wieder Spannung auf. Thierno Diallo glich zum 2:2 aus (67.). Mit der Hereinnahme von Marius Krikser versuchten die Gastgeber noch einmal zurückzuschlagen, doch auch Krikser ließ gute Möglichkeiten aus. „Wir haben hochverdient geführt und müssen das dritte und vierte Tor machen. Aber bei uns ist derzeit ein wenig der Wurm drin“, sagte Kickers-Trainer Marcel Dindorf.

Obertshausen: Walter - Bihangou (70. Mannhart), Goldammer, Davulcu, Weirich, Bacher, Arnold, Kaufmann (70. Krikser), Ermert, Kreis, Gebhardt

Tore: 1:0 Kaufmann (11.), 2:0 Gebhardt (51.), 2:1 Müller (63.), 2:2 T. Diallo (67.)

SG Nieder-Roden - SVG Steinheim 2:7 (1:3). Unruhige Zeiten für die SG Nieder-Roden. Gegen Steinheim setzte es eine klare Niederlage, zudem ist der Kader der Rodgauer um zwei Spieler geschrumpft. Unter der Woche meldete sich Stürmer Volkan Sungun überraschend per Amateurvertrag zum Hanauer Kreisoberligisten FSV Bischofsheim ab, zudem trennte sich der Gruppenligist von Gianluca Firantello. Das Spiel begann für die Hausherren unglücklich: Keeper Luca Bartke kassierte gegen Kenan Ölmez einen Beinschuss - 0:1. Fynn Erb verwandelte zwar alsbald einen Strafstoß zum 1:1. Dann folgten zwei starke Auftritte von Steinheims neuem Topspieler Marcus Weinhardt. Der frühere Juniorennationalspieler schloss zwei gute Kombinationen treffsicher ab und bescherte der Elf von Trainer Mustafa Fil eine 3:1-Halbzeitführung.

Fünf Minuten nach Wiederbeginn leitete Weinhardt mit Tempo einen Angriff ein, den Yves Böttler mühelos zum 1:4 abschloss. Und weiter ging die Böttler/Weinhardt-Show. Beide trafen erneut und es stand 1:6. Damit war das Spiel entschieden. „Steinheim hat sich spielerisch sehr stark präsentiert. Wir tun uns vorne und hinten schwer“, resümierte SGN-Sprecher Matthias Dries.

Nieder-Roden: Bartke (46. Schmidt) - Jung, Hamzic (90. Wähner), Ternay, Mannweiler (77. Holzschneider), Koser, Friedrichs, Naouassi (85. Murrmann), Herzog, Erb, Schwäbe (79. Zola)

Steinheim: Kuhn - Richter, Rack, Camara, Lundy, Ölmez (77. Weber), Rama (80. Geisler), Rachor, Saniyeoglu, Böttler (85. Kassimi), Weinhardt (78. Brüggemann)

Tore: 0:1 Ölmez (14.), 1:1 Erb (17./FE), 1:2, 1:3 Weinhardt (24., 34.), 1:4 und 1:5 Böttler (50./64.), 1:6 Weinhardt (67.), 2:6 Herzog (76.). 2:7 Geisler (83.)

DJK Sparta Bürgel - Germania Dörnigheim 0:1 (0:0). Mit dem neuen Trainer Emal Khalil (zuletzt SG Wiking Offenbach) und einigen Neuzugängen wie Lamek Gebreyohannes (VfB Offenbach) und dem früheren rumänischen Profi Constantin Popa präsentierte sich DJK Sparta Bürgel wie schon bei der 1:3-Niederlage gegen Bruchköbel konkurrenzfähig. Der Favorit aus Dörnigheim tat sich auf dem Sportplatz Wörth schwer. Dank eines Treffers von Mert Özkan (70.) nahmen die Maintaler aber dennoch die eingeplanten drei Punkte mit. „Kein Vorwurf an unsere Mannschaft, kämpferisch war das top. Man sieht, dass es bei uns von Spiel zu Spiel besser läuft“, erklärte Bürgels Sportchef Olaf Happel.

Bürgel: Wojudy - Hashimi, Fiat (57. Misetic), Tenekeci, Gebryohannes (82. Cociu), Ramaki, Keric, Rubio, Ion, Gattnar, Popa

Tor: 0:1 Özkan (70.) - Gelb-Rot: Tenekeci (Bürgel, 45.+1)

SG Marköbel - Kickers Offenbach II 1:5 (1:2). Der Sieg der Kickers war hochverdient - auch in der Höhe. Marköbel ging zwar in Führung durch Timon Stötzer nach einer Ecke (14.). Im weiteren Verlauf drückten die Offenbacher dem Spiel aber ihren Stempel auf. OFC-Torjäger Oliver Kovacic drückte nach einer halben Stunde den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Kurios das 1:2 kurz vor der Pause: Vincent Reppel wurde angeschossen und so „unfreiwillig“ zum Torschützen. Nach der Pause sorgte der eingewechselte Michel-Thierry Veh mit dem 1:3 für die Vorentscheidung (62.). Danach durfte Kovacic noch zweimal jubeln.

Offenbach II: Jonetzko - Reppel, Seker (84. Erdem), Cvrlje, Mühlig, Mrvelj (80 Useini), Amazirh, Alessandro (46. Veh), Vuko (80. El Mourabit), Savas, Kovacic

Tore: 1:0 Stötzer (14.), 1:1 Kovacic (30.), 1:2 Reppel (43.), 1:3 Veh (62.), 1:4, 1:5 Kovacic (75., 83./FE) - Rote Karte: Kirov (Marköbel, 80.)

OSC Rosenhöhe - VfR Kesselstadt 0:2 (0:0). Beiden Teams war in der Anfangsphase der Respekt voreinander anzumerken. Torchancen blieben Mangelware. In der 68. Minute erzielte Almir Derdemez das 0:1. „Danach konnten wir unser schnelles Konterspiel aufziehen“, berichtete VfR-Sportchef Thorsten Wolter: „Ich bin absolut begeistert. Das war ein Schlüsselspiel, weil erstmals gegen einen richtig starken Gegner.“ Lob gab es auch vom Gegner. „Kesselstadt hat souverän verteidigt und den Sieg am Ende auch klar verdient“, erklärte OSC-Sprecher Tim Kleinschmidt.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Tabatabai, Richter, Feuchter, Singh, Leva, Mujanovic, Ballesteros, Osmanovski, Rüger

Kesselstadt: Krupic - Ragaman, Rovcahin, Sekeric, Okugic, Habibovic, Kqiku, Junuzovic, Agovic, Esmir Omerovic, Dedermez

Tore: 0:1 Derdemez (68.), 0:2 Jozic (86.)

FC Alemannia Gedern - 1. FC Langen 4:3 (2:2). Gedern begann furios, ging durch ein Traumtor von Tom Emrich in Führung (16.) und legte nur acht Minuten später das 2:0 nach. Sträflich freigelassen gelang Fabio Mola fast aus dem Nichts aus sieben Metern der Anschlusstreffer (38.). Nach Foulspiel von FCA-Keeper Jan Schaller an Julian Obermeier glich Max Werner per Strafstoß zum 2:2-Halbzeitstand aus (45.).

Der FCA blieb die aktivere Mannschaft, ging in der 69. Minute erneut in Führung. und erhöhte dann sogar auf 4:2 (75.). Als Loqman El Baghdadi auf 4:3 verkürzte (82.), kam nochmals Spannung auf. Am Ende stand Langen aber das zweite Mal in Folge mit leeren Händen da. „Gedern war einfach abgezockter“, meinte Langens Spielausschussmitglied Waldemar Schick.

Langen: Schnier - N. Lippert (60. Siringül, 79. Hess), Zink, Obermeier (85. Frank), Max Werner, Khan, Karatepe, Wotzlaw (60. Navidi), Tyminski (74. El Baghdadi), Mola, L. Lippert

Tore: 1:0 Emrich (16.), 2:0 Jung (24.), 2:1 Mola (35.), 2:2 Werner (45./FE), 3:2 Vonalt (69.), 4:2 Keller (73.), 4:3 El Baghdadi (83.) fs